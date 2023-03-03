《霍格華茲的傳承》你才是哈利波特世界的超級巨星

《霍格華茲的傳承》遊戲背景

《霍格華茲的傳承》是一款基於《哈利·波特》世界觀的開放世界類型動作角色扮演遊戲。也是眾多魔法迷第一次可以親自體驗 1800 年代的霍格華茲

許多魔法迷的童年夢想，就是希望自己也能收到霍格華茲的入學通知信，與書中角色一起探索這個奇幻世界，現在，你真的可以加入霍格華茲

你可以隨心所欲，在這個看似就在你我身邊，卻又有點奇妙距離的英格蘭魔法世界中闖蕩，並寫下專於你的冒險故事、和偉大傳奇，讓後人流芳千古

《霍格華茲的傳承》遊戲特色

探索開放世界

《霍格華茲的傳承》可以讓玩家身臨其境地體驗哈利波特世界的各種奇幻元素，例如魔法、魔法生物、魔法道具等等，當然、也有飛天掃把

你在遊戲中也會遇到各種魔法奇獸，例如玻璃獸、獨角獸、鷹馬、鳳凰等等，有些甚至可以成為你的坐騎

鷹馬是可以成為坐騎的，真的優 © Warner Bros.

除了探索霍格華茲魔法學院，玩家還可以探索其他哈利波特系列中的著名地點，例如魁地奇球場等等、活米村、禁忌森林和周圍的陸上地區，這些都可以讓你自在漫遊

參與校園生活

你可以戴上分類帽，進入所屬於你的學院、與同儕建立關係、掌握各種魔法技能，並成為你心目中的強大女巫或偉大巫師

當然，作為一名學生，你也可以在課堂中學習咒語、調製魔藥、種植並照料各樣魔幻奇獸。

你也可以製作各種魔法道具，例如魔法藥水、織布台、以及大量戰鬥用植物等等

你的軍火庫 © 大王認真玩

拳拳到肉(?)的魔法戰鬥

魔法世界中充滿了各種危險，在旅途中你會遭遇到各種山怪與他們的亞種、為非作歹並且對你抱有惡意的人類黑巫師、以及追隨反派幹部的妖精(哥布林)、以及各種會主動攻擊的兇猛野生奇獸，你將會面對威脅魔法世界命運的危險反派

戰鬥過程相當有來有往，玩家需要運用自己所學的各樣魔法和甚至是禁咒來擊敗對手，這需要一定的策略與冷靜

讓龍知道誰才是老大 © Warner Bros.

《霍格華茲的傳承》實際玩起來的遊戲亮點

筆者困難難度通關，以下會在不劇透暴雷的前提跟各位分享本作實際玩起來的亮點與感受

傑出的哈利波特世界觀沉浸感

筆者自己並不是哈利波特鐵粉，就只是小說全部二刷、本傳電影包含怪獸系列全部一刷、之前PC上出過的遊戲全部打一輪的程度而已，不過即便我不是鐵粉，也可以感受到製作方AVALANCHE SOFTWARE對這款遊戲相當用心

如果你平常喜歡看美術展覽，《霍格華茲的傳承》這遊戲本身就是一個超巨型的美術展覽館，目前歷代所有哈勒波特遊戲中，本作是規模最龐大、 細節最精緻，也忠實還原許多小說與電影的場景細節除了精美意外也相當有趣生動

加上霍格華茲學院內相當龐大，並且有著無數可以跟玩家互動的場景與機關，實際上你自己跑一輪，就會懂為什麼哈利他們剛入學就差點迷路遲到，因為學校真的是龐大和複雜到離譜

甚至是你在不同學院就學，也會有各個學院不同的專屬事件，誠意滿滿，當中也有不少音效和音樂是直接延用自電影中，加上手把的震動效果相當不錯，實際上你自己玩起來就會感受到視覺、聽覺、與觸覺的各種衝擊

遊戲主角充滿特權的校園生活 © Warner Bros.

把探索與角色養成巧妙縫合的升級系統

首先，雖說筆者是困難難度通關，但說實話這個遊戲的難度並不算重要，因為主要在於這個遊戲的玩家強度提升與你探索度是掛勾的，這是一個相當優良的設計，他可以讓你的探索得到更多的回饋與成就感，並大幅度的降低重複刷怪的煩躁與無奈感

各種探索是本作的一大賣點 © Warner Bros.

再來，透過這些地標、物品、以及你的各種閒逛、各種多管閒事、各種探索世界，各種收集旅遊導覽，這些最終都會化為你的實質戰力，整個遊戲就是各種花式的鼓勵你觀光與探索，完全不會有因為強迫你升級而逼你中斷探索的割裂感，相當不錯

一步十殺的戰鬥系統

接著是一步十殺，你沒看錯，不是十步一殺，是只要你願意你就可以一步十殺

前面有說到，我們在探險的過程中會遇到各種處處抱有殺意的強敵，戰鬥相當緊張刺激，但講是這樣講，實際上雖然敵人都很強，但玩家更強，真的是歷代最強不誇張的那種。

雖然戰鬥過程是相當熱血的敵我雙方各種魔法互動，不過玩家所扮演的學生角色天生神力，並有相當優秀的魔法資質與心理素質，各種艱深魔法都可以過目不忘一學就會、更能高速掌握魔法之間的相生相剋，是戰場上的常勝將軍

你的智力可以屌打山妖的武力，他完全看不到你的車尾燈，不騙 © Warner Bros.

同時有鑑於本作的戰鬥機制、算是承繼照搬自之前華納的《蝙蝠俠》阿卡漢系列作改版，再加上阿卡漢系列的戰鬥機置後續還有被《魔戒》系列作為後續抄作業對象

所以經過長久的版本迭代來說，目前《霍格華茲的傳承》的這套戰鬥系統的基礎本身，已經是站在巨人的肩膀上了，因此戰鬥方面做得算是出乎意料的扎實，非常講究見招拆招，以及你來我往

尤其幾乎每個敵人都有對應的特別解法，各種特別解法的具體事項等等、這些都可以在實戰導覽中仔細觀看，可以讓你用各種魔法手段讓敵人失控或自爆，是真正的知識就是力量

不過之所以會說知識就是力量，就是因為說實話特別解法這些算複雜的，單純只看一些獸型的敵人或山妖都還好，只看一個人型的敵人角色和他單挑也還OK

但人形的敵人和蜘蛛類型的敵人衍生種，種類相當繁多，加上戰場上瞬息萬變，你要第一時間就分出來誰是誰、接著他準備要用什麼招、然後你該對他用什麼法術反制，這些都是必須你一邊頂著槍林彈雨，一邊還得在轉瞬之間就完成的事情，實戰上想時時刻刻都當個戰場學霸，其實沒這麼簡單

看一眼就知道解法，主角真的是億中選一的練武奇才 © 大王認真玩

話說回來只要你有心認真鑽研，再懂得利用魔法之間的剋制、魔藥與戰鬥植物，說是一步十殺其實還是謙虛了，只要你願意的話完全可以站在原地不動再打一百個

而且所謂敵我互動並非是你單方面被動的見招拆招，因為不同的魔法之間透過不同的順序組合可以大幅做出增傷或是不同效果，所以你還可以主動在遊戲中大量組織出專屬於你的魔法連段，一次最多還可以同時帶16招咒文出去隨便你連，是真正的神阻殺神、魔擋殺魔

事實上也有不少玩家，就是看在這個爽快又暴虐的戰鬥系統因而決定進場購買《霍格華茲的傳承》，因為打起來真的是拳拳(?)到肉、杖杖見骨

花式的魔法連段，讓你可以成為連佛地魔都不敢說出你名字的辣個人 © 大王認真玩

同時主角還掌握了上古魔法的精髓，尤其上古魔法是一個能輕易動盪世界安危的重要關鍵，所以是真正的毀天滅地只在你的一念之間

是的，你可以不把正傳的佛地魔放在眼裡，因為佛地魔不管是能力、還是殺意，都根本看不到你的車尾燈

遊戲調性整體來說，有一點難度，但各種不刁難，你可以感受到製作方的用意是能讓你玩得舒服就盡量讓你玩得舒服，如果你真的覺得戰鬥難度太高無法適應，也可以隨時更動難度

相當豐富的各種收集系統

當玩家完成各種任務和挑戰後，可以獲得經驗值和金幣，進而提高自己的等級和魔法技能。這個等級系統和技能升級

結合前面提到的探索與角色成長掛勾，更能讓玩家能夠更深入地體驗到成長和進步的樂趣，也能夠挑戰更加困難的任務和對手。

有了自己的魔杖=無情的火力解放，順帶一提，魔杖也可以客製外觀和長度 © Warner Bros.

玩家只要使用「現現行」咒語這個引導機制，系統就會提示出附近的可互動物件和隱藏物品，尤其中有一系列的收集要素稱為「實戰指南書頁」，你可以把他當成旅行導覽來看，在哈利波特世界觀與霍格華茲當中的不少知名景點，都有收錄其中

實戰指南書頁類似可收集的百科全書，遊戲中共有150種現現行導覽書頁，散落於霍格華茲學院與世界各地，許多在原作中相當經典的地標與物品、都有導覽說明可以收集，例如搞人的移動樓梯和女廁等等

其他說不完的優點

除了以上亮點之外，這遊戲還有許多的亮點是要你在不知情的狀況下，親自玩到才會感受到開發單位多有心，這部分我就不一一說明，把感動留給你

衛斯理+魔藥課=？ © Warner Bros.

《霍格華茲的傳承》的不足之處

當然，實際上一款遊戲不可能毫無死角，一定或多或少會有點問題

差強人意的優化：筆者的顯卡是3090(抱歉我沒錢重新組4090)，雖然遊戲內有各種讓你調整畫面與幀數的選項，但說實話大多都是假的、選健康的，PC版本的優化經過數次的更新，掉格的狀況有顯著的改善，現在有到及格水準，但說實話也只是及格

謎題重複頻率過高：例如不斷的開鎖、以及梅林的試煉等等

裝備系統過於簡化：基本上裝備都只有數值堆疊，最多就是在加個附魔，要說這算缺點嗎？未必是，但不能否認的就是少了一點配裝的深度

敵人種類可以再更多：目前敵人大多是人型、山怪、妖精(哥布林)、滴督、四腳獸類等等，主要是以亞種作變化，不過人形那邊的見招拆招方式真的滿精彩就是

中文版本專有名詞翻譯出戲：舉其中一個例子來說，一個咒文有多種名稱，一下飛沙走石、一下拉索術，校稿品質堪慮

你不在乎優化問題的話，其實戶外風景頗優 © Warner Bros.

《霍格華茲的傳承》是否值得購買

如果你是哈利波特的粉絲－

沒什麼好講的《霍格華茲的傳承》就是歷代完成度最強的哈利波特世界觀遊戲，沒有之一，買就對了

正常來說你去看個美術展，除了門票錢以外，導覽都是另外付費的。

《霍格華茲的傳承》只收你一根USJ魔杖的價格，就讓你把各種哈利波特的巨型美術展場看到飽、想看多久就看多久，再加上免費的充實導覽說明，還可以讓你當幾十小時的霍格華茲糾察隊，買了這片你就是多種享受集一身，根本血賺，一樣是那句－買就對了

如果你不是哈利波特系列的粉絲－

說實話，即便有上面那些小缺點，但對比目前《霍格華茲的傳承》的各種傑出亮點，依然是瑕不掩瑜，同時PC版本價格算友善，買起來壓力也不大

尤其這片短時間內就能賣出一千兩百萬份，成為華納兄弟史上最熱賣的遊戲，絕非單純是靠IP加持就出來騙的灌水產品，是真材實料

加上遊戲本身的打磨方針就是前面說過的，各種不刁難玩家，再加上氛圍塑造相當優秀，同時浩瀚的世界還不吝嗇的給你大量高速傳送點，《霍格華茲的傳承》的各個方面玩起來都算是相當舒服的，遊戲本身的份量也相當充足，如果完全不看攻略，全支線加全收集大概也是至少七八十小時跑不掉

滿山滿谷的帽子、面具、披風、圍巾、襯衫，讓你換到手軟，不誇張 © Warnar Bros.

如果你想體驗一下超越魔王的終極學霸生活是怎麼樣的感受，那這款遊戲可說相當不錯；甚至你當膩了超級巨星也可以去當黑道明星，說明星可能還太含蓄了，說是黑道霸主應該不為過，《霍格華茲的傳承》這片名怎麼看都像是在傳承你的豐功偉業

更不用說《霍格華茲的傳承》除了作為遊戲本身相當有料以外，出圈的話題性、引戰性、與各種迷因梗，也是能讓你高度引領同儕話題，在純單機遊戲裡還可以玩到社交性、厲害吧，買一款產品就可以有多種花式享受、根本賺爛，如果你手邊有點閒錢，筆者相當推薦你一起來加入這個奇幻又浪漫的魔法世界

英國地方的EXPLOSION © Warner Bros.