每天只要10分鐘!在出門前也能輕鬆完成的健身課表

你是否也曾經有過鬧鐘響起時，睜開眼睛茫然的看著天花板？雖然大家都知道運動能對健康有幫助，但需要找出一個時間讓自己運動也不是一件容易的事。別擔心！接下來將介紹一週5天的訓練計畫，讓你每天都只需要利用出門前的10分鐘來完成就可以。

平板撐體對於訓練核心肌群十分有效。 © Dan Sheridan/INPHO

星期一

腹部肌群

技巧： 在訓練的過程中盡量不要停下來，並於每個組間時休息15~20秒。

SUPERMAN HOLD： 進行每組20下每下維持3秒，以3組共60下做為目標。

PLANK： 進行10組每次維持15秒。

SIDE PLANK： 進行3組各20下，每下維持15秒。

Abdominal Hold： 進行3組各20下，每下維持5~10秒。

Side Crunches： 進行3組各20下，每下維持5~10秒。

Anne Kissner正在進行V字屈體訓練。 © Daniel Sommer / Red Bull

星期二

胸部肌群

技巧： 在訓練的過程中盡量不要停下來，並於每個組間時休息15~20秒。

Dumbbell Press： 進行2組每組各15下。

Hindu Push-ups： 可進行1~3組每組10~15下。

Decline Push-up： 可進行1~3組每組10~15下。

啞鈴臥推 (Dumbbell Bench Press) © Red Bull

星期三

腿部肌群

技巧： 在訓練的過程中盡量不要停下來，並於每個組間時休息15~20秒。

Single leg hip raise： 進行2組各15下。

Squat Jump： 進行2組各15下。

Barbell reverse lunges： 進行2組各15下。

Chair Squats： 進行2組各15下。

深蹲跳Jump Squats © [unknown]

星期四

有氧運動

技巧： 這是一整套完整的訓練，盡量能在所有的動作完成一組後，再進行30秒的組間休息。

Ski Jumps

Burpess

Bear Crawl

High-Knees

波比跳Burpees © Protons Running

星期五

持續７分鐘以上的訓練。

技巧： 這是一週最後的一個工作天，你不妨選擇一套訓練動作，持續進行7分鐘以上的訓練。也許訓練的過程會很痛苦，但隨著肌肉與體能的增加，你將會越做越輕鬆。現在就開始動起來吧！