每天只要10分鐘!在出門前也能輕鬆完成的健身課表

你是否也曾經有過鬧鐘響起時，睜開眼睛茫然的看著天花板？雖然大家都知道運動能對健康有幫助，但需要找出一個時間讓自己運動也不是一件容易的事。別擔心！接下來將介紹一週5天的訓練計畫，讓你每天都只需要利用出門前的10分鐘來完成就可以。
星期一
腹部肌群
技巧：在訓練的過程中盡量不要停下來，並於每個組間時休息15~20秒。
SUPERMAN HOLD：進行每組20下每下維持3秒，以3組共60下做為目標。
PLANK：進行10組每次維持15秒。
SIDE PLANK：進行3組各20下，每下維持15秒。
Abdominal Hold：進行3組各20下，每下維持5~10秒。
Side Crunches：進行3組各20下，每下維持5~10秒。
星期二
胸部肌群
技巧：在訓練的過程中盡量不要停下來，並於每個組間時休息15~20秒。
Dumbbell Press：進行2組每組各15下。
Hindu Push-ups：可進行1~3組每組10~15下。
Decline Push-up：可進行1~3組每組10~15下。
星期三
腿部肌群
技巧：在訓練的過程中盡量不要停下來，並於每個組間時休息15~20秒。
Single leg hip raise：進行2組各15下。
Squat Jump：進行2組各15下。
Barbell reverse lunges：進行2組各15下。
Chair Squats：進行2組各15下。
星期四
有氧運動
技巧：這是一整套完整的訓練，盡量能在所有的動作完成一組後，再進行30秒的組間休息。
Ski Jumps
Burpess
Bear Crawl
High-Knees
星期五
持續７分鐘以上的訓練。
技巧：這是一週最後的一個工作天，你不妨選擇一套訓練動作，持續進行7分鐘以上的訓練。也許訓練的過程會很痛苦，但隨著肌肉與體能的增加，你將會越做越輕鬆。現在就開始動起來吧！