Aidan Heslop 如何以野心挑戰懸崖跳水的極限

Aidan Heslop被視為引領「新世代」懸崖跳水運動的運動員之一，他自始便展現出卓越的潛力。

An ecstatic Aidan Heslop celebrates his title with the King Kahekili trophy © Dean Treml / Red Bull Content Pool

新任卡赫基利國王獎盃得主Aidan Heslop是首批專注於懸崖跳水的「純粹懸崖跳水運動員」之一。他自童年起便全心投入這項運動，追隨前輩的足跡，如今已成為冠軍得主。

01 純粹的懸崖跳水，純粹的野心

Aidan Heslop在上個賽季競逐Red Bull懸崖跳水冠軍時表示：「我的野心是展現對這項運動的主宰力。不僅僅是贏得世界冠軍，而是成為其他跳水選手難以企及的對手……成為大家都想擊敗的人。」

Aidan Heslop在2024年取得了卓越的成就。他不僅贏得了世界水上運動錦標賽的冠軍，還在Red Bull懸崖跳水世界系列賽中奪得總冠軍，成為第六位獲得備受推崇卡赫基利國王獎盃的男子選手。

Aidan Heslop已不僅是新一代跳水選手的代表，他現已成為世界排名第一的懸崖跳水運動員，樹立了新的標杆。

The sky's the limit for Aidan Heslop © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Aidan Heslop自幼展現出專注、雄心和決心。他從年輕的跳水新秀成長為懸崖跳水偶像的旅程備受關注。7歲時，熱衷於BMX的Heslop受到Tom Daley的啟發，10歲時，他透過該運動的傳奇人物 Gary Hunt 發現了懸崖跳水，從此踏上了追求極限的道路。

Aidan Heslop的朋友兼跳水同伴Owen Weymouth曾分享一段Gary Hunt完成當時世界上最困難的動作——他標誌性的背向三圈半四周轉（back triple quad）的影片。Heslop回憶道：「我當時想，『這不可能是真的。絕對不可能。』」他自述：「我一直是個有點瘋狂的孩子，從不安靜，總是跳下牆壁，爬上樹木。所以從27米高處跳下的想法立刻吸引了我。」這位年輕的跳水選手抓住每個機會，與當時剛起步的世界系列賽建立了聯繫。

Young Aidan gets a pic with Orlando Duque and Jonathan Paredes © Aidan Heslop/Red Bull Content Pool The cliff diving enthusiast is now the benchmark for success © Aidan Heslop/Red Bull Content Pool

在青少年時期，Aidan Heslop正致力於建立自己的跳水事業。他密切關注Gary Hunt的職業生涯，目睹這位創造歷史、打破紀錄的運動員不斷突破運動和身體能力的極限，這對Heslop產生了深遠的影響。Hunt所展現的無畏精神、卓越才華和近乎無敵的冠軍風範，正是Heslop渴望成為的樣子。在懸崖跳水界，Hunt是所有人想要超越的對象。

這些特質深深地烙印在Aidan Heslop的內心深處，他堅信自己有一天能夠效仿並擁有這些特質。

Gary Hunt是我的主要偶像，因為相比Tom Daley，我感覺自己與他更能產生共鳴。 Aidan Heslop

「我和Gary Hunt在技術上是相似的，我們的翻騰和轉體方式很接近。當然，我並不是想完全模仿Gary，但這是一個很好的起點——在14歲的時候，感覺自己擁有與世界冠軍相同的特質，這種感覺還不錯。」

A young Heslop with idol Gary Hunt and the gang in Bilbao, 2019 © Dean Treml/Red Bull Content Pool

2018年，16歲的Aidan Heslop首次亮相Red Bull懸崖跳水世界系列賽。到2019年，他已創下歷史，成為最年輕頒獎台得主及最年輕的比賽冠軍。2022年，他在波士頓的賽季揭幕戰中，作為正式選手首次參賽便登上了最高領獎台。這次勝利更顯甜蜜，因為他的成功與同為世界系列賽正式選手新人、亦是他的女友 Molly Carlson 一同分享。

僅僅兩個賽季之後，22歲的Aidan Heslop依然充滿無限野心。他已被視為懸崖跳水界的巨擘，並因不斷突破這項世界上最古老極限運動的界限而贏得了先驅者的聲譽。作為剛剛加冕的Red Bull懸崖跳水世界系列賽最年輕冠軍，Heslop幾乎已經穩固了他作為傳奇人物的地位。

02 Duque 如何看到一位未來冠軍的誕生

對於熟悉Aidan Heslop的人來說，他晉升為冠軍並不令人驚訝，特別是對於Red Bull懸崖跳水全球系列賽的傳奇人物 Orlando Duque 而言。

在Aidan Heslop展現出高難度動作並迅速攀升至排名頂端之前，Red Bull懸崖跳水全球系列賽的體育總監Orlando Duque早已預見這位年輕選手將成為冠軍，並有潛力改變這項運動，成為主導力量。

「Aidan從小就與我們在一起——我記得他還是個小孩時的樣子，他一直與紅牛懸崖跳水緊密相連。我認為這很棒——從一開始就能看出他想從事這項運動，但當時他年紀太小，只能等待合適的時機。當他正式加入時，表現非常出色，毫不含糊。他真的很渴望這一切。」

Soaring from the famous Polignano a Mare balcony © Romina Amato/Red Bull Content Pool 他已經做好了充分的準備，現在任何事情都無法動搖他。 Orlando Duque

在Orlando Duque看來，Aidan Heslop憑藉其天賦、熱情和決心，登上頂峰是必然的結果。

「我認為他是注定要做這件事的，我很高興看到他的自信。」Duque評論道：「他做這件事已經很久了，他準備得非常充分，所以現在沒有什麼能動搖他。能看到一個人這樣競爭，真的很棒。」

03 當夢想成為使命

這位英國選手在青少年時期的早期，就在家鄉英國普利茅斯接受1米跳板、3米跳板和10米高台的訓練。即使在那時，他的天賦和非凡的空中意識已經讓這位年輕跳水選手脫穎而出。

這份天賦，再加上對冒險和腎上腺素的無窮渴望，讓Heslop從一開始就建立了勇於挑戰最大、最難跳水動作的名聲。

但由於沒有體操背景可依靠，這位年輕的腎上腺素愛好者必須努力訓練，修正他那些「粗糙」的大動作，磨練動作的收尾和技術，最終從裁判那裡獲得高分的佳績。

15歲時，Heslop已在全國青少年錦標賽上斬獲三枚金牌，展現了他的奪冠狀態。作為一名威爾士裔父母的孩子，他有機會代表威爾士參加英聯邦運動會。但儘管他在泳池中已取得一系列成功，懸崖跳水仍然是Heslop的目標，他成為這項運動中無敵選手的夢想始終對他有著不可抗拒的吸引力。這位年輕的英國選手只需要一個入場的機會，並耐心等待將這扇門徹底打開的時刻。

他並未等太久。2018年，Heslop受邀在Red Bull懸崖跳水全球系列賽的精神故鄉——義大利波利尼亞諾阿馬雷首次亮相。作為Red Bull懸崖跳水運動員，正式在這個位於普利亞的壯麗地點參賽，對當時16歲的他來說是一個分水嶺式的時刻。

1分鐘 遇見有史以來最年輕的跳水選手 在義大利的波利尼亞諾阿馬雷，最年輕的Red Bull 懸崖跳水選手艾登·赫斯洛普（Aidan Heslop）首次亮相。

在27米高空完成令人瞠目結舌的跳水動作，以及與世界頂尖選手同場競技的震撼經歷，為Heslop注入了更多動力。他的成功之路開始呈現出不同的方向，懸崖跳水成為地圖上嶄新且觸手可及的目標。

Heslop在他的全球系列賽首秀中名列第11名，並於2019年在畢爾包再次亮相，站上頒獎台，獲得第3名，成為最年輕達成此成就的跳水選手。如今，他站在新一代懸崖跳水運動員的最前沿，這位自信滿滿的少年以前三名的成績在全球系列賽中掀起了波瀾，強烈預示了未來的精彩表現。

對Heslop而言，也是在這段時間，懸崖跳水不再只是跳水比賽日曆上的一項趣味活動——夢想已經化為使命，他開始立下明確的目標，立志成為多次「卡赫基利國王獎盃」的得主。

04 Molly 因素

2021年，這位英國選手再次受邀以外卡身份參加全球系列賽的多個站點比賽，並在新賽季初遇到了同為懸崖跳水選手的Molly Carlson.

「我是在2021年愛爾蘭唐帕特里克角的Red Bull懸崖跳水站通過懸崖跳水認識Molly的。我們之前透過社交媒體認識，但我們一見面就立刻合得來，並成為了朋友，」他解釋道。

Throwing it down in Downpatrick, where Aidan finally met Molly © Romina Amato/Red Bull Content Pool

這是Heslop故事中的另一個關鍵時刻，因為兩人一拍即合並開始了一段關係。這兩位才華橫溢的年輕跳水選手共同引領了新一代懸崖跳水浪潮，而他們穩固的關係成為Heslop做出重大決定的主要原因——從英國跨越大西洋搬到加拿大蒙特利爾，Carlson的家鄉。

在Carlson 的教練Stephane Lapointe的指導下，Heslop與女友以及另外四名運動員一起，每週多次在該城市世界一流的室內奧運跳水中心訓練。這是全球唯一擁有20米高台的室內設施。雖然他們的計劃可能各有不同——比賽、重量訓練、陸地訓練、視頻分析課程、Red Bull項目以及其他各種安排——但Heslop表示，他和Carlson 幾乎每天都一起在泳池裡訓練。

緊湊的行程和這項運動的特性意味著心理健康對教練Lapointe和這對跳水搭檔來說是首要任務。儘管Heslop在跳台上擁有極大的自信——以及擁抱恐懼的能力——但他仍無法完全免受在世界舞台上最高水準比賽的壓力，或是在這項極限運動中突破界限時，偶爾遭遇的極度恐懼所帶來的挑戰。

「在心理上為這項運動做準備絕對比身體上的準備更困難，」Heslop評論道。但憑藉彼此堅定不移的支持，這位年輕的英國選手與這位廣受歡迎的加拿大懸崖跳水選手成為了一支強大的團隊。

Aidan and Molly celebrate Aidan's win in Polignano a Mare, in 2023 © Romina Amato/Red Bull Content Poo

「能夠理解我們作為運動員所經歷的困難，對我們的關係非常有幫助，」Heslop補充道。作為一名心理健康倡導者，Carlson 多年來通過向線上社群公開分享自己的失敗、恐懼和焦慮，建立了她的「勇者幫」運動。但對Heslop個人而言，他感到幸運，因為他身邊有一個真正懂他的人。

05 同步經歷高峰與低谷

作為「懸崖跳水界實力情侶」的一員，Heslop現在處於一個獨特的位置，與他的伴侶共同經歷Red Bull懸崖跳水全球系列賽每一站的高潮與低谷。如今，這對搭檔甚至分享了一個賽前儀式：「Molly和我會在酒店房間裡把特定的歌曲開到最大音量，然後在床上跳來跳去，還會把Molly的玩偶丟來丟去，」Heslop解釋道。「這過程挺累人的，但似乎挺管用！」

他們作為常駐選手的合作以童話般的方式在2022賽季揭幕戰波士頓拉開序幕。這對搭檔以「火熱」的姿態登場，挑戰傳統強者，並從懸崖跳水巨星 Rhiannan Iffland 和 Gary Hunt手中奪走了冠軍獎盃。

2分鐘 波士頓懸崖跳水精采花絮 隨著Red Bull懸崖跳水全球系列賽的開始，讓我們一起觀賞波士頓男子和女子比賽的精采花絮回顧。

Carlson獲得了賽季的第一個滿分10分，而Heslop的「向前四周半翻騰加三周半轉體屈體」動作打破了當時懸崖跳水史上單跳最高分的紀錄。這兩位年輕的天才選手樹立了新的震撼標杆，同時站在冠軍領獎台上實現了夢想。

這對搭檔本賽季早些時候在Carlson 的家鄉蒙特利爾再次同步奪冠。這次雙雙奪冠幫助Carlson 在總排名中穩居第二，並將Heslop推上男子排名的榜首，他一直保持這一位置，直到雪梨的總決賽為最終勝利而戰。

Montreal winners Aidan and Molly are all smiles © Romina Amato/Red Bull Content Pool

「這是一個在許多方面都非常特別的時刻。在我的家人面前奪冠，與Molly一起獲勝，並實現了我的個人最佳成績，真的讓這次比賽成為了一次難忘的經歷，」Heslop評論道。

儘管在全球系列賽中共同取得的成功為比賽增添了更多的喜悅，但在最高水準的競技場上並肩作戰的曲折過程也可能帶來雙倍的失望、沮喪和焦慮。對於這位新科冠軍而言，追求勝利的代價是值得的。

06 尋找平衡

經歷了三個賽季的拼搏，爭奪他一直堅信自己能贏得的冠軍頭銜，這位22歲的選手仍然處於他故事的早期篇章。2024年極有可能成為赫Heslop自跳水初期以來，努力追求體育霸主地位的開端。

然而，隨著跳水水準的不斷提高和演變，保持領先地位並在跳台上帶來更高難度和複雜性的動作，自然伴隨著一定的風險。無論是身體還是心理的訓練，都從未停止，直至他決定出跳的最後幾秒鐘。

「在跳水前，我會用音樂、雜耍和遊戲來讓我的大腦保持忙碌和受到刺激。但在跳水前最後一刻我在想什麼，可能有很大不同，」他說。「有時候我會完全專注於跳水，有時候會感到些許恐懼，而有時候我根本沒在專注，」他說道。

即使擁有突破界限的豐富經驗，Heslop坦承，他有時也無法完全確定自己的能力極限在哪裡，偶爾需要退一步重新調整。

「2023年初，我嘗試了一個新動作，叫‘後空翻四周加四周轉體’——四次後空翻加四次轉體。之前一年我已經在做少一個翻騰的動作，知道這次升級會很難，但沒想到會這麼難，」他回憶道。「我第一次嘗試這個動作時以糟糕的入水結束，傷到了脖子，讓我無法再嘗試下一跳。當我回到世界水上運動盃時，這個動作確實有所改進，但依然是迄今為止我做過最難的跳水動作，」他坦承道。

Heslop暫時擱置了在2023年Red Bull懸崖跳水全球系列賽中展示這個動作的計劃，但未來某個時刻它可能會登場。儘管他展現出極大的自信和對腎上腺素刺激的熱愛，Heslop認為自己還是相當冷靜理智——或許這也是為什麼他至今在職業生涯中只有過幾次驚險時刻的原因。

The adrenaline pumping... diving from the Rumkale Fortress in Gaziantep © Dean Treml/Red Bull Content Pool

「在英國家鄉附近的Adrenalin Quarry，我嘗試一個新動作時，在半空中迷失了方向。完全不知道自己在空中處於什麼位置，但不知怎的還是設法調整過來，安全地入水，」他回憶道。「幸運的是，我在懸崖跳水中還沒有遭遇重大傷害，但確實有幾次差點撞上岩石或懸崖的驚險時刻。當你以80公里的時速差點撞上岩石時，總會讓人有種現實的警醒，」他坦承道。

07 成就解鎖……但沒有休息的時間

新科卡赫基利國王獎盃得主Heslop近期不太可能有太多空閒時間。他最先承認的是，被不僅僅是奪冠，還要重新定義這項運動的強烈抱負所驅動，是一項艱苦的工作——這意味著每天都要全力以赴，投入其中。

對於這位新科冠軍而言，追逐勝利的代價是值得的。努力永不停歇，因為Heslop正在打造一段傳奇，決心成為懸崖跳水界最具主導力的名字。因此，這次最新的勝利並不是巔峰，而是通往更高境界的跳板，預示著未來將達到更大的高度。

關於Red Bull Cliff Diving 懸崖跳水全球系列賽

每小時85公里的極速、充滿力與美的藝術展現，並將自由落體競技發揮至極致- Red Bull懸崖跳水全球系列賽，自2009年5月首次舉辦後，即成為全世界最令人驚奇與期待的極限運動之一。來自全球24位最頂尖的懸崖跳水高手，在無任何防護之下，自27公尺高臺，疾速下降躍入水中，選手需在落水前3秒內，表現各式翻轉及花式動作，並且雙腳先入水，考驗選手在重力加速度之下，高度專注力、技巧及對身體掌握度的全然展現。每年精選全球獨特的比賽地點，更吸引全世界成千上萬的觀眾爭相關注這項驚險刺激且震撼人心的極限跳水運動。