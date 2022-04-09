我如何成為一位職業車手：Elfyn Evans

拉力車手 Elfyn Evans 談到他迄今為止在拉力賽車世界的經歷時表示：我的職業生涯有點像是雲霄飛車，高低起伏……。在聽完威爾斯車手談到他通往這項運動頂峰的歷程之後—— 很難不同意他的職涯確實充滿了許多高點與低潮。

Elfyn's passion started at a young age © Gwyndaf Evans

也許 Elfyn 最終會以某種形式加入賽車運動是必然的。 他的父親 Gwyndaf 是 1996 年英國拉力錦標賽的冠軍得主，當時 Elfyn 五歲，在威爾斯西北部一家汽車經銷商的家族企業環境中長大，這意味著汽車永遠在他的視線裡。

Elfyn回憶談到他在接受方向盤的洗禮時表示：生活在農村地區的年輕人，小的時候我喜歡騎摩托車，但我爺爺會在家裡後院的森林裡教我們學開車。

我想那時我八歲了，我的屁股下方放了好幾個墊子，這樣我就可以看到車外面，爺爺會讓我們在山上試著在不踩剎車的情況下學習，並教我們一些離合器的控制方法 。

那些在拉力賽車時如此直觀的自然本能，可謂是在 Elfyn 成為一名嶄露頭角車手前，其成長歲月潛移默化中已得到了深入培養。 當他 13 歲時，在家附近參加他的第一次賽車比賽。

那只是“開著一輛破車在通常由電線桿製成非常基本的賽車場上繞著跑，但直到 17 歲時， Elfyn 才開始“真正認真”參加競賽。

Elfyn and his father at a banger racing meeting close to home © Gwyndaf Evans Elfyn behind the wheel as a teenager © Gwyndaf Evans

自從Elfyn 在 17 歲考取駕照後，從那時他即開始“認真的參加賽車比賽”，但在 Efyln 的家中，對於他即將成為職業車手的任何期望，總是有一種非常實際的態度。

Elfyn 解釋道：我認為我父親總是這樣，比方說，總是要我不可那樣做，而非我可以怎樣做。 我不確定他是否在試探我對賽車的熱情，但我必須在 17 歲時打造一輛自己的汽車。那時我裝修了我的第一輛拉力賽車，即 Nissan Micra。

許多父母幾乎都太渴望他們孩子成功，而因此功虧一簣的情況下，Gwyndaf 的教養方式對 Elfyn 來說從來就不是霸道的，並且在年輕Evans 的職業生涯中，他們一起共同成長。

“很顯然地，我年輕時非常關注我的父親，他是我職業生涯的關鍵部分。 他一直在旁邊，專注顧問的角色。 擁有他的經驗是一件好事。

任何人成為職業車手的機會都非常非常渺茫，是爸爸一直灌輸我的東西。

“就像所有父子關係一樣，我認為有一點你可能必須做好自己的事情。 但我認為現在我們已經達到了很好的平衡。 他現在和我一起還在一些拉力賽事上做路線筆記方面的事情。 他一直是我職業生涯的核心。”

M-Sport-Pilot Elfyn Evans © McKlien

Micra 在 Elfyn 第一次拉力賽 F1000 拉力錦標賽就是他的座駕，這是一場他們付得起的系列賽，可謂是競技賽初體驗。 他拿到第二名，一切就此開始。

Elfyn在談到拿下Ford Fiesta運動獎杯時表示：在我參加比賽的第二年，我們進入了一個比 Micra 更花錢的系列賽。 這是一個在此領域非常著名的賽事，因為該系列賽係屬 M-Sport 組織，幾年後 Elfyn 最終與這支車隊一起完成他在WRC的職涯首秀。

他給人留下了深刻的印象，並在系列賽中獲得了第三名，2007 年結束時進入了英國拉力賽，因為他剛剛起步的拉力賽生涯聲勢強勁。

“在那個年紀，我已經了解箇中的意義。 一些贊助商做出了承諾，一旦你有了這些義務或責任，你自然會認真對待。

“我盡我所能做好體能訓練，但從來沒有明確的感覺，你會成為一位職業車手或類似的工作。 那是爸爸一直向我灌輸的東西，任何人想成為職業車手的機會都非常非常渺茫。”

可能性仍然對他不利，但Evans的持續發展和進步意味著機會不斷為他敞開，因為他在青少年系列賽中持續挺進。

隨著 Elfyn 獲得越來越多的經驗並得到頂尖人才的認可後，他表示，直到 24 歲時才認真考慮成為一位職業車手的願景，當時他贏得享有盛譽世界拉力青少年錦標賽(JWRC)冠軍的榮耀（當時稱為 世界拉力大賽學院 ）。

他解釋道：事實上，直到 2012 年我參加了 JWRC，我才真正開始考慮某種形式的職業生涯。 我知道當我們承諾參加系列賽時，這是一個巨大的進步，也是一個龐大的財務承諾。

“我知道這是一次機會，去參加一個這樣的系列賽，如果我不能夠利用這個機會贏得比賽，這也不一定是拉力的結束，但肯定意味著如果我不能在這個 JWRC 系列賽中取得成功，我就不會再參加這個級別的比賽了。”

他自己成功的標準得到了極大滿足，因為六場拉力賽中拿下四場勝利，僅一次未能登上頒獎台。

“我知道這是一次機會，去參加一個這樣的系列賽，如果我不能夠利用這個機會贏得比賽，這也不一定是拉力的結束，但肯定意味著如果我不能在這個 JWRC 系列賽中取得成功，我就不會再參加這個級別的比賽了。”

“贏得勝利，尤其是在那一年，非常特別。 錦標賽的規格是相同的賽車，相同的輪胎，每個人都是一樣的，所以我真的很享受與其他人一樣，而最後能夠贏得冠軍的殊榮。”

獎勵不僅是冠軍頭銜的榮耀，而是在於它在這項運動中提供的機會，要在這項運動中獲得最高水平的機會是非常困難的。

“憑藉 JWRC的冠軍頭銜，我後續幾年效力M-Sport 的世界錦標賽中贏得了五次拉力賽驚人的勝利。 從那裡，大門為我開啟了。 2012 年 JWRC 賽季對我的職業生涯至關重要。”

Standing proud: Elfyn prepares for the next chapter © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

隨著機會的到來，一些艱難的決定隨之而來，這種需要犧牲層面的決定，經常精英運動員被要求為最終奮鬥目標做出抉擇。

“ 2012 賽季結束後，我發現自己處於離開家族企業、離開家並搬到位於 [坎布里亞郡] M-Sport車隊生活。 在那之前，我一直在比賽中屬全職工作，賽事之後我到 M-Sport工作， 並在那裡的車間擔任機械師。

“我非常渴望給大家留下好印象，所以我在那裡非常努力，我不斷地得到越來越多的機會。 那年我原本只打算參加 5 場拉力賽，但我實際參加了 8 場。

Evans 在 2013 賽季給人留下了深刻的印象，因為他在其中三場拉力賽中都進入了前 10 名，並且在最後一輪本土英國拉力賽中是 WRC-2 的頂尖車手。

Elfyn Evans taking flight at the WRC in 2014 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

成為M-Sport WRC 賽事的全職車手，Elfyn 自早期涉足競技拉力賽以來，M-Sport 一直是他職業生涯中的常客，然後接著是 2014 年。

“2014 年的車手市場存在了一些空缺，還好我在 2013 年全年的表現不錯，我在當年年底找到了一份為期兩年 WRC的合約。

“我很清楚它可能會以任何一種形式發展，就像如果我在 2013 年表現不佳或經常撞車，那麼 2014 年的開展機會可能就不會有了。”

2014 年的 13 輪 WRC 比賽中，有 9 輪得分最終獲得第八名，這是 Elfyn 在他第一個完整賽季的首秀成績。

2015 年賽季，對我來說可謂就像是雲霄飛車般起起伏伏，最後我失去了我的全職 WRC 車手的席位。

次年，他在阿根廷和科西嘉島首次登上 WRC 頒獎台，但他職業生涯中最大的考驗之一就在 2015 賽季結束時到來。

Evans回憶時表示：2015 年賽季，對我來說可謂就像是雲霄飛車般起起伏伏，最後我失去了我的全職 WRC 車手席位。 這意味著我面臨一個艱難的決定，因為我實際上已經轉為職業車手，而且收入微薄。

“我必須決定是否要認輸。 我有機會重回英國拉力錦標賽，我真的不想這樣做，因為我在與製造商車隊一起駕駛 WRC 賽車完成了一個完整的賽季，然後基本上以私人裝備重返英國錦標賽， 但仍然與 M-Sport 車隊相關聯。

2016 年，我必須更加努力，減少一些戰術，然後好好開車，盡我所能駕駛它，並抓住每一個機會。

“Malcolm [Wilson，M-Sport 車隊老闆]， 2016 年推出了 Ford Fiesta R5 的新版本，我有機會在 WRC-2 和 BRC 賽季參加了兩次拉力賽。 我決定，如果我要呆在家裡，那將會是我拉力賽生涯的時間，我覺得我還有很多事情待證明。”

Elfyn 將這段經歷作為學習和進步的機會， 2016 年在英國拉力大賽贏得勝利 ，很明顯這有助於塑造他現在的心態。

2016 年，我必須更加努力，減少一些戰術，然後好好開車，盡我所能駕駛它，並抓住每一個機會。我欣然接受，謝天謝地，我在 2017 年獲得了世界錦標賽的全職席位。”

Revved up: Elfyn behind the wheel at the WRC, 2017 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Elfyn 重新專注於 2017 年，並在阿根廷和芬蘭登上了頒獎台。 他在英國拉力大賽贏得WRC的首場勝利並結束了本賽季。

他自豪地回憶道：贏得我的主場拉力賽並獲得我的第一場勝利是一種很棒的感覺。

“老實說，我的職業生涯有點像是雲霄飛車，上下起伏，但從那以後我一直留在 WRC，我認為我的實力越來越強。”

很少有人會不同意這種評估，尤其是考慮到 Elfyn 現在所處的情況。

Elfyn describes his career as 'a bit of a rollercoaster' © Patrik Lundin / Red Bull Content Pool

2020 年，Evans轉戰到 Toyota Gazoo Racing WRT 車隊並開始起步。 他在第 2 輪贏得了瑞典拉力賽的冠軍，並且在本賽季的每一輪比賽中都取得了高分，包括在土耳其的另一場勝利，他以 14 分領先他的隊友和六屆 WRC 冠軍Sebastien Ogier，進入賽季在蒙扎的封關戰。

在同一支車隊，並與 Ogier 爭奪冠軍頭銜，對 Elfyn 來說別具意義。

“在我成長的過程中，主要的靈感來自 Seb Ogier，因為他可能是當時為數不多在沒有任何大家庭支持或巨額投資者的情況下，成功闖入 WRC 的車手之一。

“他是靠天賦做到的，當他有機會參加世界拉力賽車時，他立即展現了自己的能力。 當我還是個在車隊中攀登的年輕人時，我仰望他。 我欽佩他在進入 WRC 賽車之前處理事情並主導所有初級組的方式。 而現在我發現自己是他的隊友，這真的有點超現實！”

在贏得冠軍頭銜和實現終生夢想的機會中，Evans仍然專注於目前的賽事，憑藉他在年輕時所持的理性心態，並在他的職業生涯中磨練至今。

他表示：當初開始的時候沒想到會是這種情況！它仍然非常接近，任何事情都可能會發生。 我需要保持在最佳狀態，並在最後一輪展現最出色的成績。

看來一路走來所有的起起落落和犧牲，為 Elfyn 帶來最帥氣的回報只有一個結果，那就是取得成功。