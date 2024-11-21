© Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool
F1
Max Verstappen 如何成為4座F1世界冠軍
Max Verstappen 將首次有機會在拉斯維加斯奪下F1年度冠軍，我們已經幫你算好了數據，他需要做到以下這些才能衛冕成功。
01
在拉斯維加斯的首次機會
F1世界冠軍尚未正式塵埃落定，但在巴西站的精采表現後，Max Verstappen 已大幅提升了奪冠的機率。還剩三場比賽，Red Bull車隊車手與冠軍競爭對手 Lando Norris 的積分差距正好是62分。這使得Verstappen有機會在下一站拉斯維加斯站結束冠軍爭奪戰。隨著兩場比賽（包括一個衝刺賽周末）的剩餘賽程，
02
本賽季還有多少積分可爭取？
在拉斯維加斯大獎賽週末來臨之際，目前的形勢如下：還有86分可以爭奪，這讓Norris在爭奪他的第一個世界冠軍頭銜時幾乎沒有犯錯的空間。這位英國車手必須在拉斯維加斯站全力以赴，才能實現他的夢想。事實上，在拉斯維加斯之後，只剩下60分可供爭奪——卡達站34分（25 + 1 + 8）和阿布達比站26分（25 + 1）。即使Norris能成功拖延看似不可避免的結果，荷蘭車手錯失冠軍的情況也得出現非常離奇的情節。
03
Verstappen如何在拉斯維加斯成為世界冠軍
在深入探討Verstappen如何在拉斯維加斯第四次奪得世界冠軍之前，讓我們盡可能簡單地說明。Norris需要在拉斯維加斯站至少縮小與Verstappen的積分差距3分，才能保留奪冠的希望。這樣，他在拉斯維加斯站後與Verstappen的積分差距將是59分。如果Norris在拉斯維加斯站後落後60分，那麼比賽就結束了。即使Norris在賽季結束時與Verstappen積分相同，Max也會因為擁有更多的分站冠軍拿下世界冠軍的榮耀。
If Verstappen finishes in this position…
…Norris must do this to keep the title fight alive
P1
N/A
P2
P1
P3
P2 (or P1 if Max takes fastest lap)
P4
P3 (or P2 if Max takes fastest lap)
P5
P3 (or P4 with fastest lap)
P6
P4 (or P5 with fastest lap)
P7
P5 (or P6 with fastest lap)
P8
P6 (or P7 with fastest lap)
P9
P7 (or P8 with fastest lap)
P10
P8 (or P9 with fastest lap)
P11
P8 (or P9 with fastest lap)
04
車隊冠軍爭奪戰
在即將到來的拉斯維加斯大獎賽之前，Oracle Red Bull 車隊以544分位居車隊積分榜第三。McLaren車隊以593分領先，Ferrari車隊則以557分位居第二。在剩餘的三個比賽週末中，車隊最多可獲得147分。因此，從技術上講，Oracle Red Bull 車隊仍有可能逆轉局勢，但考慮到McLaren和Ferrari近期的表現，這支位於米爾頓凱恩斯的車隊需要創造奇蹟才能奪得冠軍。雖然沒有什麼是不可能的，但勢必是一場艱苦的戰鬥。
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