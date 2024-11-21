Max Verstappen 如何成為4座F1世界冠軍

已大幅提升了奪冠的機率。還剩三場比賽，Red Bull車隊車手與冠軍競爭對手 Lando Norris 的積分差距正好是62分。這使得Verstappen有機會在下一站拉斯維加斯站結束冠軍爭奪戰。隨著兩場比賽（包括一個衝刺賽周末）的剩餘賽程，

在拉斯維加斯大獎賽週末來臨之際，目前的形勢如下：還有86分可以爭奪，這讓Norris在爭奪他的第一個世界冠軍頭銜時幾乎沒有犯錯的空間。這位英國車手必須在拉斯維加斯站全力以赴，才能實現他的夢想。事實上，在拉斯維加斯之後，只剩下60分可供爭奪——卡達站34分（25 + 1 + 8）和阿布達比站26分（25 + 1）。即使Norris能成功拖延看似不可避免的結果，荷蘭車手錯失冠軍的情況也得出現非常離奇的情節。

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在深入探討Verstappen如何在拉斯維加斯第四次奪得世界冠軍之前，讓我們盡可能簡單地說明。Norris需要在拉斯維加斯站至少縮小與Verstappen的積分差距3分，才能保留奪冠的希望。這樣，他在拉斯維加斯站後與Verstappen的積分差距將是59分。如果Norris在拉斯維加斯站後落後60分，那麼比賽就結束了。即使Norris在賽季結束時與Verstappen積分相同，Max也會因為擁有更多的分站冠軍拿下世界冠軍的榮耀。

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