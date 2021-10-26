雷鬼從70’s由「第三世界首位全球巨星」Bob Marley發揚光大至全球。到美國影響了Hip Hop的萌芽；到英國誕生了如The Police、UB40等的Lovers Rock；到中南美洲，則形塑了近年紅遍全球的Dancehall和Reaggaeton。

Reggaeton誕生於90’s的波多黎各。那時候Hip Hop已然是興盛一時的火爆曲風。從Golden Age的Run-DMC到90’s初期的N.W.A.，原先受雷鬼派對文化影響的Hip Hop開始逆輸出回到中美洲。更為強勁的電子節拍，混入饒舌和快節奏歌唱的新興曲風，Reggaeton從此成為最受拉丁美洲歡迎的音樂風格。

Daddy Yankee © Johnny Nunez/Getty Images for Lawlor Media Group inc

我們在列舉Reggaeton歌手時，不外乎有著Reggaeton之王「拉丁美洲的Jay-Z」Daddy Yankee，以及Nicky Jam、Wisin & Yandel，還有後起之秀J. Balvin、Ozuna、Maluma等等，以男性歌手當道。但可曾想過在Reggaeton世界中，女性歌手是如何證明自我的呢？

必須承認，在雷鬼文化中，女性如同嘻哈場景一般，普遍是被性化且被邊緣的。有部分也是牙買加本地的文化結構對於女性和LGBTQ社群的貶低而成。正因為此很多堅持文化的舞者，對於男性舞者開班教導Female Dancehall是不認同的。但事實上音樂是平等的，人人都可獲得同等的享受和體驗。

Ivy Queen en la fiesta de Red Bull Music: Hasta Abajo © Maria Jose Govea / Red Bull Content Pool

早在九零年代的波多黎各，如Ivy Queen、La Sista等女性Reggaeton歌手便已在地下湧動。她們在動感的音樂節奏之餘，歌詞題材多聚焦於黑人力量以及女性自主意識。Ivy Queen的〈Quiero Bailar〉一曲，更成為當時波多黎各女性最具代表性也最受歡迎的一首歌。在當時中南美洲主流文化仍偏好白人女性之時，這些女性歌手不只支持女性培力議題，同時將整個黑人族群扛在肩上。

在Red Bull Music的《How Reggaeton Is Empowering Women》紀錄片中，如Chikki、Yaya Mala、DJ Riobamba等波多黎各女性音樂人、創意工作者，皆表示即便音樂大環境仍是男性所主導，但只要女性在音樂中能夠自主展現自我，並去爭取資源和空間，就能夠逐步改變性別邊緣的現況。

在Reggaeton女性的舞步被稱作Perreo，Perreo可以是性感的也可以是帥氣的。對於許多投身此音樂文化的女性，她們能夠自信地展現自我的舞蹈和身體，那就無關乎女體性化而是自主選擇。當Reggaeton國際化被全球聽眾所接納，事實上Reggaeton也同樣接納了各種種族、各種膚色的人們。但更重要的是，我們永遠不能忘記其根源來自黑人社群。即便音樂之議題現今已從種族移轉到階級，人們仍是在不停地奮鬥。

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Ku Da Yeast

DJ、樂評、A&R企劃、音樂策展人，一隻貓的爸。