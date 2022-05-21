以下建議是在維也納的奧地利BC One Cypher進行的一個半小時演講中擷取的精華，演講者為 B-Boy Junior 和 Majid 。

主講人

Junior in Busan © Little Shao/Red Bull Content Pool

Junior熱愛嘻哈作為一種文化的可能性，並欣賞它使人們成為他們想成為的人。 “你可以白手起家並且變得有名，唯一取決於你的技能，”他說到。

Majid beim seinem Showcase © Little Shao/Red Bull Content Pool

你可以從這邊文章上方的影片觀看Junior和Majid一起跳舞，然後繼續閱讀他們對於你成為最佳舞者的建議。

1. 因為深愛跳舞而做，不是為了要贏得比賽

當你想讓你的舞蹈盡可能變得更好時，你必須有正確的理由。你的腦子應該被舞蹈、與音樂和與自由的聯結中佔據。如果你的想法總是與勝利有關，而不是盡可能跳得最好，你的舞蹈就會受到影響。

Majid認為現今太多人是錯的理由開始跳舞。有許多年輕的舞者開始是因為他們想要贏得大型比賽並且成名，而不是他們對於舞蹈的熱愛。"我是在有大型比賽時期前就開始跳舞了。這幫助我對於跳舞建立正確的心態。如果你不熱愛跳舞，拜託現在就停止。"他說到。

如果你不熱愛跳舞，拜託現在就停止。 Majid

2. 找到一位導師

古往今來，人們從老師那邊學習技藝。現今，獲取資訊和知識是很容易的，但是對於導師的需求還是在那裡，倒不是因為他們是獲得好意見的唯一管道，而是作為好的反饋的來源。有時候你需要別人告訴你哪裡可以進步。這就是導師的責任。如果你身邊沒有這樣的人選，那同團的人可以擔任這樣的角色。

3. 慢慢來

身為一位舞者你必須要花時間發展的兩件事情是：經驗和自信。經驗帶給你在每個情況下都能保持冷靜的可能性，因為之前已經有過類似的經驗。自信是知道你可以處理任何遇到的事情。

最好透過離開舒適圈來建立這兩項技能。從當地小活動開始，然後參加大一點的活動，並且進入世界最大的比賽。不能在此過程中跳過步驟，花時間欣賞沿途的每一個小挑戰。試圖一下跳太遠更有可能讓你處於你還無法處理的狀況，並完全挫敗。

4. 你必須要很聰明

你的腦袋是你最大的資產。對自己誠實並且聰明的對待你的發展。想一下你的缺點，並且設定目標如何克服他們。意識到自己的優勢並進一步加強它們。如果你不設定目標，你就不知道你要去哪裡。先思考，後執行。

5. 你必須要練習

當然你需要練習。只要你建立了你的舞蹈，你就需要維持一種有組織性的訓練方式。你需要自動化你的動作，精通你運用的所有概念，你需要了解音樂。要實現這一點，你真的需要投入大量時間。

6. 做足功課

You can see the whole world from the top © Little Shao

了解舞蹈和文化的來源可以幫助你了解事情的運作方式。這帶給你背景知識去了解為什麼這些動作會是用特定的方式呈現，並且賦予你能夠去了解其他人和文化的發展。

現今，做功課是很方面的事，你可以快速用網路搜尋，並且如果你想要深入的話，大部分創造舞蹈風格的前輩們都還在。這表示你可以在工作坊、活動上找他們聊聊，或是在網路上敲他們。利用各種的可能性。

7. 在靈感方面保持開放角度

每位藝術家都需要靈感，並且可以來自任何地方。在其他的藝術上，大家常常在領域外尋找靈感。你應該也要這樣做。太多舞者只投入在跳舞上找靈感，導致於從其他舞者上抄動作。我們叫做抄襲，這很不酷。

試著在每個地方尋找靈感。當你準備好的時候，世界上到處都存在著。這也帶我們到下一點。

8. 旅行去跳舞並且學習其他文化

“我得到最好的教育來自旅行。“Majid解釋著。"與來自海外的人交談能夠開啟其他可能對你有效的思考方式。“

全球到處都有活動和比賽，去看看吧！這不該只因為你想要參加活動，而也因為你想要認識來自不同文化的人們。一般來說，不同的文化有不同的思考方式和其他生活方式。自身體驗這樣的差異並利用對你有幫助的東西。

9. 遵守紀律

堅持著你想要達成的。太快改變計畫不會讓你有時間看到你的成果。太多人希望可以馬上見效，但是這不太可能發生。熟練伴隨著不斷的重複。這不只是關乎你的練習、還關乎尋找靈感的決心、旅行去參加活動、設定目標並追求它們。為了你想要的東西去努力。

10. 忠於自我並且全力以赴

外面有非常多舞者都希望能夠進入到頂尖地位，所以你必須脫穎而出。最好的方法就是做自己。你是獨一無二的，每一個人都希望能夠看到會跳舞又可以有自己風格的舞者。一旦把基礎打好，就不要怕用不一樣的方法做事。向世界展現你是誰。如果你當下感覺對了，就放手一博並且冒險，這時候魔法就會出現。