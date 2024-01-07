Sam Sunderland performs at the second stage of Desafio Ruta 40 2023 in La Rioja, Argentina on August 29, 2023.
© Kin Marcin/Red Bull Content Pool
Rally Raid

Sam Sunderland：我如何蓄勢待發

兩屆達卡拉力賽冠軍 Sam Sunderland向我們講述了他如何在最艱難耐力賽中解決營養的問題。
由 Joe Caron Dawe 編寫
4 min read發佈於

Part of this story

Sam Sunderland

Sam Sunderland is a rally raid biker with GasGas Factory Racing. He's also a two-time Dakar winner and a true international star.

United KingdomUnited Kingdom
查看基本資料
在沙漠中騎行數小時可能會很孤獨，這當然需要一定程度的專注力和耐力，一刻也不能動搖。
在達卡拉力賽等賽事中，Sam Sunderland 每天可以騎摩托車長達 12 小時，那麼他如何保持精力充沛和專注呢？ 這項工作在他到達比賽之前就開始了，並在比賽艱苦的條件下繼續進行。 在這裡，他向我們介紹了他的營養策略。

在典型的訓練日，您會吃什麼早餐、午餐、晚餐和點心？

Sam Sunderland: Sam Sunderland：我有 76 公斤，但說實話我吃很多！ 早餐我會吃雞蛋、酪梨吐司和一杯咖啡讓自己清醒。 我整個早上都會吃很多堅果、水果和一點起司。 我喜歡吃真正的、天然的食物，並盡可能避開吃營養棒和粉末。

我一整天裡都吃得很少，因為如果我只在主餐時間吃東西，我最終會變得非常飢餓，以至於我會吃任何東西，即使它很糟糕。

早餐後，我通常會進行訓練，無論是騎摩托車還是跑步，然後回來吃午餐。 我午餐會吃很多碳水化合物，像是義大利麵或麵疙瘩，部分是因為我喜歡它，部分是因為我覺得我需要它。 如果我下午要出去參加一個大型會議，而午餐只吃了一份沙拉，我會感到空虛，而且我真的沒有足夠的能量。 所以我也會吃含有蛋白質的義大利麵，像是雞胸肉和一些沙拉。

在我出去參加下午的比賽（通常是越野摩托車或試騎摩托車）之前，我會喝一罐Red Bull和另一種小零食。

晚餐時，我傾向於吃很多壽司。 雖然這並不總是可行，而且價格也很貴，但我只要有機會就會吃。 當我住在杜拜時，我患有低鈉血症，即血液中鈉濃度較低，最後我吃了很多壽司。 醬油中的鈉，加上米中的碳水化合物和魚中的一點蛋白質對我來說很合胃口。

Sam Sunderland posing for a portrait during the pre race test at Atacama Rally in Copiapo, Chile on August 31, 2019.

Refuelling with some avocado at the 2019 Atacama Rally

© Edoardo Bauer/Red Bull Content Pool

Sam Sunderland (GRB) of Gas Gas Factory Racing races during stage 02 of Rally Dakar2022 from Hail to Al Artawiyah, Saudi Arabia on January 03, 2022

Sunderland is a two-time winner of the Dakar Rally

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

就卡路里計數而言，典型的一天是什麼樣的？

正常一天，如果我進行幾次訓練，我會燃燒 4,000 到 6,000 卡路里。 我從不記錄攝取量，我只是在飢餓時和訓練後吃東西。

我曾經堅持嚴格執行的營養計劃，但最終總是以某種方式陷入困境，感到疲倦或臃腫。 多年來，我已經知道什麼對我有效，即我需要吃多少，所以我不計算卡路里。

Sam Sunderland (GRB) of Red Bull Gas Gas Factory Racing races during the prologue stage of Rally Dakar 2023 in Yambu, Saudi Arabia on December 31, 2022.

Hydration is also extremely important during long days in the desert

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

您認為達卡拉力賽白天的食物和水分如何？

鬧鐘在凌晨 3.30 左右響起。 我穿好衣服，服用一些維生素，然後通常我會吃大量的粥，有時我會吃冷麵食。 那時我不會喝任何咖啡因，因為時間太早了，而且要開始一段漫長的路途騎行，我不想太早「達到頂峰」。

我會在後口袋放一罐Red Bull，還有當天的其他零食，像是堅果、巧克力棒、果凍寶寶和乾香蕉，我會把它們塞進夾克裡。

當我們到達起點時，距離可能長達三個小時，我會脫下夾克，清潔護目鏡，並喝一罐Red Bull來幫助我集中注意力和警覺。 這通常是在天亮的時候，你已經起床幾個小時並開始騎行，所以我需要在比賽即將開始時打開電源。 我也會吃燕麥棒來補充碳水化合物。

特殊賽段可以運行大約200公里，直到我們第一次給摩托車加油。 在那裡，我們只有15分鐘的時間，眨眼間就過去了。 你必須在摩托車上加 34 公升汽油，檢查摩托車是否有損壞，清潔護目鏡，並快速吃下一些食物，所以我會很快吃一些零食，外加一杯含咖啡因的凝膠。 然後我們又回到原來的狀態，全力以赴行駛數百公里。

在摩托車上，我不能吃東西，所以只能保持水分，我會用 CamelBak 水袋喝水。 我總是意識到要喝足夠的水，但不要喝太多，因為我的低鈉血症基本上就像沖洗我的系統一樣。 通常情況下，我的 CamelBak 可以滿足我一天的需求——它可以裝 2.5-3 公升——而且我也會在補給站喝一些瓶水。

Sam Sunderland performs during testing in Dubai, UAE on October 30, 2021

Sam Sunderland in Dubai

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

我們不只要參賽達卡，還要在賽事中吃飯和睡覺
Sam Sunderland

經過漫長的一天後，你吃什麼來恢復？

當我到達終點時，我總是會嘗試立即補充一點蛋白質。 在這裡我將依靠粉末營養品，因為這樣我們還有另一個聯絡部分可以到達晚上的露營地，距離可以長達 300 公里。 達卡的賽程非常漫長。

當我到達那裡時，我會立即開始吃飯，吃一些水果和一些碳水化合物。我會向機械師報告情況，然後吃晚飯——通常是義大利麵——我會盡量在晚上9 點之前上床睡覺。 我們不僅要參賽達卡，還要在賽事中吃飯和睡覺。

您最喜歡的一餐是什麼？

一定是壽司。 我開始吃它是為了滿足我的飲食要求，但我喜歡它，而且我可以吃掉相當多的量！

Sam Sunderland (UK) for Gas Gas Factory Racing races during stage 7 of Rally Dakar 2022 from Riyadh to Al Dawadimi, Saudi Arabia on January 09, 2022

Sushi is a go-to meal for Sunderland

© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

如果我們去吃晚飯，而你正在做飯，菜單上有什麼？

我對烹飪一竅不通！ 我會保持簡單和義大利為主題——美味的餛飩和現成的培根蛋麵醬。

請隨時回來Red Bull賽車運動頻道，關注最新精彩賽車極限內容，歡迎加入Redbull.com 賽車運動粉絲團 F1粉絲頁!
RedBull.com豐富精采內容嗎? 歡迎在此下載RedBull.com/app，時時刻刻觀賞挑想要隨時掌握戰極限的爆發力。
或在社群媒體上關注Red Bull：Red Bull Facebook 粉絲團 Red Bull Taiwan Instagram

Part of this story

Sam Sunderland

Sam Sunderland is a rally raid biker with GasGas Factory Racing. He's also a two-time Dakar winner and a true international star.

United KingdomUnited Kingdom
查看基本資料
Rally Raid