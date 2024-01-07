Sam Sunderland：我如何蓄勢待發

Sam Sunderland: Sam Sunderland：我有 76 公斤，但說實話我吃很多！ 早餐我會吃雞蛋、酪梨吐司和一杯咖啡讓自己清醒。 我整個早上都會吃很多堅果、水果和一點起司。 我喜歡吃真正的、天然的食物，並盡可能避開吃營養棒和粉末。

我一整天裡都吃得很少，因為如果我只在主餐時間吃東西，我最終會變得非常飢餓，以至於我會吃任何東西，即使它很糟糕。

早餐後，我通常會進行訓練，無論是騎摩托車還是跑步，然後回來吃午餐。 我午餐會吃很多碳水化合物，像是義大利麵或麵疙瘩，部分是因為我喜歡它，部分是因為我覺得我需要它。 如果我下午要出去參加一個大型會議，而午餐只吃了一份沙拉，我會感到空虛，而且我真的沒有足夠的能量。 所以我也會吃含有蛋白質的義大利麵，像是雞胸肉和一些沙拉。

在我出去參加下午的比賽（通常是越野摩托車或試騎摩托車）之前，我會喝一罐Red Bull和另一種小零食。

晚餐時，我傾向於吃很多壽司。 雖然這並不總是可行，而且價格也很貴，但我只要有機會就會吃。 當我住在杜拜時，我患有低鈉血症，即血液中鈉濃度較低，最後我吃了很多壽司。 醬油中的鈉，加上米中的碳水化合物和魚中的一點蛋白質對我來說很合胃口。