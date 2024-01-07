Sam Sunderland：我如何蓄勢待發
在典型的訓練日，您會吃什麼早餐、午餐、晚餐和點心？
Sam Sunderland：我有 76 公斤，但說實話我吃很多！ 早餐我會吃雞蛋、酪梨吐司和一杯咖啡讓自己清醒。 我整個早上都會吃很多堅果、水果和一點起司。 我喜歡吃真正的、天然的食物，並盡可能避開吃營養棒和粉末。
我一整天裡都吃得很少，因為如果我只在主餐時間吃東西，我最終會變得非常飢餓，以至於我會吃任何東西，即使它很糟糕。
早餐後，我通常會進行訓練，無論是騎摩托車還是跑步，然後回來吃午餐。 我午餐會吃很多碳水化合物，像是義大利麵或麵疙瘩，部分是因為我喜歡它，部分是因為我覺得我需要它。 如果我下午要出去參加一個大型會議，而午餐只吃了一份沙拉，我會感到空虛，而且我真的沒有足夠的能量。 所以我也會吃含有蛋白質的義大利麵，像是雞胸肉和一些沙拉。
在我出去參加下午的比賽（通常是越野摩托車或試騎摩托車）之前，我會喝一罐Red Bull和另一種小零食。
晚餐時，我傾向於吃很多壽司。 雖然這並不總是可行，而且價格也很貴，但我只要有機會就會吃。 當我住在杜拜時，我患有低鈉血症，即血液中鈉濃度較低，最後我吃了很多壽司。 醬油中的鈉，加上米中的碳水化合物和魚中的一點蛋白質對我來說很合胃口。
就卡路里計數而言，典型的一天是什麼樣的？
正常一天，如果我進行幾次訓練，我會燃燒 4,000 到 6,000 卡路里。 我從不記錄攝取量，我只是在飢餓時和訓練後吃東西。
我曾經堅持嚴格執行的營養計劃，但最終總是以某種方式陷入困境，感到疲倦或臃腫。 多年來，我已經知道什麼對我有效，即我需要吃多少，所以我不計算卡路里。
您認為達卡拉力賽白天的食物和水分如何？
鬧鐘在凌晨 3.30 左右響起。 我穿好衣服，服用一些維生素，然後通常我會吃大量的粥，有時我會吃冷麵食。 那時我不會喝任何咖啡因，因為時間太早了，而且要開始一段漫長的路途騎行，我不想太早「達到頂峰」。
我會在後口袋放一罐Red Bull，還有當天的其他零食，像是堅果、巧克力棒、果凍寶寶和乾香蕉，我會把它們塞進夾克裡。
當我們到達起點時，距離可能長達三個小時，我會脫下夾克，清潔護目鏡，並喝一罐Red Bull來幫助我集中注意力和警覺。 這通常是在天亮的時候，你已經起床幾個小時並開始騎行，所以我需要在比賽即將開始時打開電源。 我也會吃燕麥棒來補充碳水化合物。
特殊賽段可以運行大約200公里，直到我們第一次給摩托車加油。 在那裡，我們只有15分鐘的時間，眨眼間就過去了。 你必須在摩托車上加 34 公升汽油，檢查摩托車是否有損壞，清潔護目鏡，並快速吃下一些食物，所以我會很快吃一些零食，外加一杯含咖啡因的凝膠。 然後我們又回到原來的狀態，全力以赴行駛數百公里。
在摩托車上，我不能吃東西，所以只能保持水分，我會用 CamelBak 水袋喝水。 我總是意識到要喝足夠的水，但不要喝太多，因為我的低鈉血症基本上就像沖洗我的系統一樣。 通常情況下，我的 CamelBak 可以滿足我一天的需求——它可以裝 2.5-3 公升——而且我也會在補給站喝一些瓶水。
我們不只要參賽達卡，還要在賽事中吃飯和睡覺
經過漫長的一天後，你吃什麼來恢復？
當我到達終點時，我總是會嘗試立即補充一點蛋白質。 在這裡我將依靠粉末營養品，因為這樣我們還有另一個聯絡部分可以到達晚上的露營地，距離可以長達 300 公里。 達卡的賽程非常漫長。
當我到達那裡時，我會立即開始吃飯，吃一些水果和一些碳水化合物。我會向機械師報告情況，然後吃晚飯——通常是義大利麵——我會盡量在晚上9 點之前上床睡覺。 我們不僅要參賽達卡，還要在賽事中吃飯和睡覺。
您最喜歡的一餐是什麼？
一定是壽司。 我開始吃它是為了滿足我的飲食要求，但我喜歡它，而且我可以吃掉相當多的量！
如果我們去吃晚飯，而你正在做飯，菜單上有什麼？
我對烹飪一竅不通！ 我會保持簡單和義大利為主題——美味的餛飩和現成的培根蛋麵醬。