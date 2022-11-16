打造強大核心肌力的秘訣

無論你的運動或訓練目標為何，擁有強大的核心肌力是最重要的關鍵。

我們在訓練的過中身體擁有良好的穩定性，對於訓練的成效有絕對的幫助，同時也能降低運動傷害的機率，因此提升核心肌力就是一件十分重要的事情。

如果你想要訓練出強悍有力的核心肌力，需要的不單單只有仰臥起坐這項訓練動作，你還必須要有健康的生活習慣，例如充足的睡眠和營養補充，其次才是更多樣的核心訓練動作組合。

以下這些訓練動作與技巧，將可以讓你在執行深蹲、硬舉或引體向上等複合式訓練動作時，獲得更好的穩定性及訓練成效。

生活方式的調整

1.放鬆身心

過度的壓力會減緩運動後身體恢復的時間與狀態，並且有許多的研究發現壓力也會讓體重增加，因此在日常生活中可以嘗試改變並降低壓力的方式，例如瑜珈練習或是進行冥想的動作，都可以有助身體狀態的恢復。

2.檢查飲食習慣

雖然，蛋白質與碳水化合物的攝取對於肌肉成長有所幫助，但過多的肉類及碳水化合物會讓你身體感覺到沉重與疲憊，如果有這兩點那就必須要重新檢視自己的飲食狀態。

如果你不知道該如何調整自己的飲食方式，可以透過詢問專業運動營養師來進行調整，這將能幫助你獲得更好更健康的飲食選擇。

3.照顧好腸胃道

過量或大量的咖啡因、酒精、加工食品和睡眠不足，都會干擾腸道微生物群的狀態，這將會導致胃脹氣、便秘或腹脹等消化問題。因此，適時的補充益生菌或相關的食物，都會對身體狀態有所幫助。

4.睡得好

每天擁有7~8小時充足睡眠時間，對於身體機能的恢復非常重要！如果睡眠不足將容易導致身體的飢餓肌素（grohlin）的產生，這也會讓你在運動訓練的過程中產生疲倦感，同時也會讓你想亂吃一些垃圾食物。

這幾個很棒的練習動作

一早開始的訓練

有的人會選擇一早起床就開始運動訓練，但由於早上最容易產生的就是糖原不足的現象，因此也比較容易消耗脂肪轉化成能量。所以，你可以嘗試早上在跑步機或是戶外慢跑30-40分鐘，以加速一整天新陳代謝的提升。

1.平板撐體

這個動作應該是任何一個想要強化核心肌力的人都會做的動作，維持身體的正確姿勢將有助於強化腹部和背部肌肉，同時也能強化手臂肌群。你可以嘗試在鏡子前做這個練習，這樣就可以隨時觀察自己的身體姿勢是否正確。

2.俄羅斯轉體

使用藥球來進行刺激腹外斜肌的訓練，俄羅斯轉體就是一項非常好用的訓練。你可以嘗試將雙腳併攏抬高，再維持身體穩定的狀態下進行上半身左右的旋轉動作。

3.仰臥起坐

仰臥起坐絕對是最多人進行腹部肌肉訓練的動作，你可以運用這項訓練進行腹直肌上下部位的練習，讓整體的核心獲得肌力的強化。如果基礎的仰臥起坐你已經可以1組50下輕鬆完成，那不妨將雙腿懸掛於單槓上，運用腹肌的力量將上半身卷起，懸掛的體重會使得這個訓練動作更具有挑戰性。