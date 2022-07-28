YouTuber「超認真少年」，幫大家整理出五金行常見的基本材質、工具與組裝工法，即便你是門外漢，也能用最快的速度進入這個世界，理出製作飛行器的頭緒！

Step 1：選擇主要材質

超認真少年 © Red Bull Taiwan

走入開架式五金行，你可以先選擇飛行器主要的材質，每種材質各有優點，端看你的設計需要。

木材：木材優點就是非常輕，飛行器不慎墜海也能浮起來 金屬管：不用說，最大的優點就是足夠堅韌 帆布：可以作為飛行器的「外殼」或者機翼風帆，包裹住機體骨架 角鐵：輕量、好剪裁，機體的細節處都需要它幫忙 PVC管：便宜又好裁切

Step 2：掌握基礎工具的用途

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張羅好飛行器需要用到的材質後，接下來就是要如何把他們組在一起？你可以先從以下幾種常見的工具入手。

電鑽：能鑽東西、也能鎖東西的好物 線鋸機：它能夠切割任何的材質（但是刀片要換），是裁切好幫手 砂輪機：不只能切東西，也能夠磨東西 釘槍：任何需要「釘」的地方，都可以用到它

Step 3：不同材質的常見組裝方式

現在，材質、工具都到位了，但什麼材質，要搭配哪種組裝工具呢？以下是基本的常見組合。

木材＋釘槍：若主材質是木材，可以使用釘槍，把骨架組起來 PVC管/塑膠＋電鑽：如果是塑膠材，可以用電鑽來「鎖」 金屬＋焊接：金屬材質，用焊接最合適

如果你是有想法，但沒技術？也可以考慮當新台幣戰士，找老工廠、老師傅，請他們協助你把設計稿上的飛行器，一起「搞」出來！

同場加映：學幾招行內話，在五金行橫著走

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對了，如果你不想顯得那麼「門外漢」，或者怕聽不懂DIY玩家們在說什麼，也可以把幾個常見工具的行內話學起來！

忍者龜：指的是「拖板車」 撼仔 hám-á：指的是可以釘東西的「鐵鎚」 喀哩喀哩kha-lih-kha-lih：指的是用來鎖螺絲的「棘輪板手」 酸素sng-sòo：用來切割金屬或焊接東西的「氧氣乙炔銲接」 飛機杯：指的是「電鑽集塵罩」（溫馨提醒，在討論飛機杯時，還是記得看一下場合）

最後，「超認真少年」再給各位一條忠告： 量測的重要性。

尤其，飛行器非常注重「置中平衡」，飛行軌道才會穩定漂亮。你可以想像，當兩邊機翼的軸距不同，那可能就會飛成「弧形」的軌道，直線距離也就飛不遠。

因此在著手製作飛行器時，不管是用捲尺量測、雷射量測還是你要用iPhone內建的量測工具——總之，務必記得「置中與平衡」的重要性。

最後的最後，在操作任何工具之前，記得戴上安全護具，在真正起飛之前，務必保護自己不要受傷喔。