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怎麼讓設計圖上的飛行器成真？ 跟「超認真少年」逛一圈五金行，快速掌握基本材質與組裝工法！

總算在設計圖上畫出專屬你的獨一無二飛行器了，下一個挑戰，就是要如何將它實踐出來！走進五金行，看著琳瑯滿目的工具與材料，卻不知如何下手？木材、PVC、電鑽、焊槍……究竟什麼材料，要搭配哪種組裝工具？跟老闆攀談，聽他說著「行內話」，總是一頭霧水？
由 Sue 編寫
3 min read發佈於

Meet different kinds of runners and find out what motivates them

Join hosts Erin Azar and Ayo Akinwolere to celebrate the extraordinary and the everyday stories of running. As we build our team for the 2022 Wings for Life World Run, we'll be meeting some incredible athletes and asking them why they run.

Hosts
Erin Azar and Ayo Akinwolere
語言
English

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語言
English
YouTuber「超認真少年」，幫大家整理出五金行常見的基本材質、工具與組裝工法，即便你是門外漢，也能用最快的速度進入這個世界，理出製作飛行器的頭緒！

Step 1：選擇主要材質

超認真少年
超認真少年
© Red Bull Taiwan
走入開架式五金行，你可以先選擇飛行器主要的材質，每種材質各有優點，端看你的設計需要。
  1. 木材：木材優點就是非常輕，飛行器不慎墜海也能浮起來
  2. 金屬管：不用說，最大的優點就是足夠堅韌
  3. 帆布：可以作為飛行器的「外殼」或者機翼風帆，包裹住機體骨架
  4. 角鐵：輕量、好剪裁，機體的細節處都需要它幫忙
  5. PVC管：便宜又好裁切

Step 2：掌握基礎工具的用途

超認真少年
超認真少年
© Red Bull Taiwan
張羅好飛行器需要用到的材質後，接下來就是要如何把他們組在一起？你可以先從以下幾種常見的工具入手。
  1. 電鑽：能鑽東西、也能鎖東西的好物
  2. 線鋸機：它能夠切割任何的材質（但是刀片要換），是裁切好幫手
  3. 砂輪機：不只能切東西，也能夠磨東西
  4. 釘槍：任何需要「釘」的地方，都可以用到它

Step 3：不同材質的常見組裝方式

現在，材質、工具都到位了，但什麼材質，要搭配哪種組裝工具呢？以下是基本的常見組合。
  1. 木材＋釘槍：若主材質是木材，可以使用釘槍，把骨架組起來
  2. PVC管/塑膠＋電鑽：如果是塑膠材，可以用電鑽來「鎖」
  3. 金屬＋焊接：金屬材質，用焊接最合適
如果你是有想法，但沒技術？也可以考慮當新台幣戰士，找老工廠、老師傅，請他們協助你把設計稿上的飛行器，一起「搞」出來！

同場加映：學幾招行內話，在五金行橫著走

超認真少年
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對了，如果你不想顯得那麼「門外漢」，或者怕聽不懂DIY玩家們在說什麼，也可以把幾個常見工具的行內話學起來！
  1. 忍者龜：指的是「拖板車」
  2. 撼仔 hám-á：指的是可以釘東西的「鐵鎚」
  3. 喀哩喀哩kha-lih-kha-lih：指的是用來鎖螺絲的「棘輪板手」
  4. 酸素sng-sòo：用來切割金屬或焊接東西的「氧氣乙炔銲接」
  5. 飛機杯：指的是「電鑽集塵罩」（溫馨提醒，在討論飛機杯時，還是記得看一下場合）
最後，「超認真少年」再給各位一條忠告：量測的重要性。
尤其，飛行器非常注重「置中平衡」，飛行軌道才會穩定漂亮。你可以想像，當兩邊機翼的軸距不同，那可能就會飛成「弧形」的軌道，直線距離也就飛不遠。
因此在著手製作飛行器時，不管是用捲尺量測、雷射量測還是你要用iPhone內建的量測工具——總之，務必記得「置中與平衡」的重要性。
最後的最後，在操作任何工具之前，記得戴上安全護具，在真正起飛之前，務必保護自己不要受傷喔。