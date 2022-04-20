Red Bull BC One Cypher賽季備戰守則

一位以在比賽中展現自然流暢姿態而聞名的breaker是兩屆Red Bull BC One世界冠軍

。總是展現著迷人的個性，他提供給任何在準備比賽的人這樣的建議。“我知道在對上每一位B-Boy時我要完成的動作。“他解釋到，“但是我所做的很大部分是展現創造力並且當需要的時候可以做freestyle。“