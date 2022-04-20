© Markus Berger/Red Bull Content Pool
Breaking
Red Bull BC One Cypher賽季備戰守則
一窺前Cypher贏家和世界冠軍們是如何準備2022年Red Bull BC One賽事。
2022年Red Bull BC One Cypher賽事將再次於全球三十多個國家進行資格賽。每一場的賽事將會決定哪位B-Boy和B-Girl取得全國Cypher冠軍，並且贏得第十九屆World Finals世界總決賽中Last Chance Cypher的一個席次。
贏得Red Bull BC One Cypher並不是一件容易的事。每個人都見證該國最頂尖的B-Boy和B-Girl齊心協力為勝利而戰。準備絕對是關鍵，所有的參賽者都需要確定他們的回合和動作很到位。如果他們想一路闖關，體能、耐力和心態準備也是很重要。
所以breaker們在準備參加Red Bull BC One Cypher時需要考慮哪些事情呢？並且一些前Cypher贏家和Red Bull BC One World Final世界總冠軍的前輩是如果自我準備呢？
01
體能訓練和耐力
1分鐘
Breaking: 体能储备
多位世界顶级选手解释了他们如何为比赛做好体能储备。
由於一位breaker要贏得一場Cypher可能需要比上十個回合，因此耐力和體能就非常的重要。為了在整場賽事中保持高水準的表現，選手們需要進行一系列的訓練，以確保他們的身體盡可能處在最佳狀態。
說到2015年Red Bul BC One贏家Victor，這位美籍breaker則是結合跑步及街頭健身。而2004年首屆Red Bull BC One World Final世界總決賽得主B-Boy Omar做很多重訓，像是仰臥起坐、捲腹訓練、伏立挺身和開合跳。他說到：“Breaking運用身體的方式非常高水準，你可以將它與任何其他職業相提並論。“
02
了解你的比賽策略和戰術
1分鐘
Breaking比賽策略
B-Boys Menno、Lilou和Shigekix討論他們如何將比賽戰略應用於頂尖賽事上。
如同體能上的準備，了解比賽的戰術也是同等重要。這通常伴隨著經驗，並且在高關注的比賽壓力下學習而來。
Breaker必須問自己，是想要很自然而然並且跟著音樂跳動，還是偏好針對每個對手做出對戰計畫。
一位以在比賽中展現自然流暢姿態而聞名的breaker是兩屆Red Bull BC One世界冠軍Lilou。總是展現著迷人的個性，他提供給任何在準備比賽的人這樣的建議。“我知道在對上每一位B-Boy時我要完成的動作。“他解釋到，“但是我所做的很大部分是展現創造力並且當需要的時候可以做freestyle。“
當Lilou有能力在比賽當下freestyle時，一些breaker偏好在抵達賽場前就準備好所有的回合，並按照特定的順利跳出組合。另外也有一些策略需要考慮，像是你希望每回合由你開始，還是逼迫對手開始，讓你知道如何回應。
2020年Red Bull BC One冠軍Shigekix非常有意識地進入比賽，放掉所有的擬定好的計畫。他說，"當我站在舞台的當下並沒有想太多，這就是我的戰略。“
不論你選擇執行什麼戰略，一定要是你發自內心深信的。
03
心態準備
1分鐘
Breaking: 正确的心态
了解 B-Girls Ami、Kastet 和 Sarah Bee 如何为breaking比赛做好赛前心理准备。
任何參加過Red Bull BC One Cypher比賽的人都知道，進入比賽時的心態會影響幫助或影響他們的表現。那麼你如何準備好你的心態呢？
2019年法國Cypher冠軍Sarah Bee相信了解你心裡在想什麼很重要。“我喜歡專注在我的心理健康狀態，並且我認為你需要將其轉化為正面的力量。“她說，“對我來說，這以瑜伽和其他類似活動的形式出現。”
對於兩屆Red Bull BC One世界冠軍Kastet來說，學習接受你在比賽中會犯做或失誤這件事極度重要。她相信追求完美是很不實際的，而你必須要接受這個事實。“相反的，你必須要享受當下，就這麼簡單。“
緊張也可能會影響比賽，就連世界冠軍們也不例外。但是找到方法讓思緒清晰和專注以準備比賽會在表現上產生極大的差異。
2018年獲得世界冠軍頭銜的Ami很努力在讓自己賽前放鬆並且喜歡讓自己分心。她說：“我試著找一些好玩的事情做，這樣就不會感到緊張。我希望我能夠享受當下。“
確保你在對的心態上可以產生極大的差異，並且這對每一位breaker來說始終是很私人的事。但是找到可以放輕鬆的方法則對參賽選手是很普遍的事，不管是透過冥想、分心、或是簡單的動動身體，進入正確的心態思緒對所有的B-Boy和B-Girl都極為重要。
04
彙整所有方法
當然對於準備Red Bull BC One Cypher並沒有對或錯的方法，來自前冠軍們的一致訊息則是每當你進入比賽時，必須要準備能夠“享受當下“。達成的話，很有可能你能夠站在Red Bull BC One World Final世界總冠軍的舞台上光榮戰鬥！
Part of this story