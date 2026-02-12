探索好萊塢超級英雄Thor的混合訓練秘訣

2019 年，Hemsworth創立了健身與健康應用程式 Centr。Zocchi 被找來分享他世界級的高強度間歇訓練（HIIT）、高強度抗阻訓練（HIRT）以及肌力訓練，他將這款 App 描述為「健康與健身的百科全書」。Centr 為從初學者到專家等各類人群提供訓練計畫，並於 2023 年與

（體能耐力賽）達成合作。到 2025 年，這場「復仇者聯盟式」的合作，幫助 Zocchi 在倫敦 HYROX 賽事中刷新了個人最佳紀錄。