探索好萊塢超級英雄Thor的混合訓練秘訣
在為Chris Hemsworth 準備索爾角色的過程中，你面臨最大的健身挑戰是什麼？你又是如何設計他的訓練菜單的？
多年來這一直在演變。當我從《雷神索爾2：黑暗世界》之後開始與他合作時，他雖然可以練得很壯，但感覺並沒那麼強的功能性，因為他喜歡衝浪並保持活躍。由於他已經飾演這個角色很多次，這就像是肌肉記憶——他能很快增加體能規模——但我希望能保留支持身體活動的訓練元素。因此，我們會在重排重量訓練之餘，混合拳擊、熊爬以及功能性動作訓練。
為了增肌而進行的訓練通常意味著熱量攝取的大幅跳升。你如何與Chris一起處理這部分？
在拍攝《雷神索爾：愛與雷霆》期間，我們的目標是每天攝取約 4,500 卡路里。當他清晨 5 點開始妝髮時，我會先給他一份 450 卡路里的餐點。接著每隔二到三小時，我會再送上一份。目標是每天吃 10 餐，每餐 450 卡路里。他並不總是能吃到 10 餐——有時他會說：「我真的吃到膩了。」這時我會給他一杯 500 到 600 卡路里的奶昔。Chris偏好較高的蛋白質比例，所以這些餐點大約包含 40% 的蛋白質、30% 的碳水化合物和 30% 的脂肪。
每個人都應該努力成為最好的自己。
你與Chris長期的合作關係，是否讓訓練變得更容易？
我覺得這是一把雙面刃。一方面，我們非常了解彼此，我也知道什麼能激發他的動力。但另一方面，我也必須尋找不同的方式來挑戰他。他非常有競爭心。我會直接說：「你不一定要做，但我打算要做。」就拿引體向上來說——我會先做 10 或 15 個，不到一分鐘，他做的次數就會超過我。那種競爭心會不斷推動著他。
如何以健康且可持續的方式，練就Chris那標誌性的漫威體態？
我完全不想抹殺Chris付出的努力，但他天生就擁有非常好的基礎。我的哲學是：每個人都應該努力成為最好的自己，變得更強壯、更健康。
你為Chris設計的訓練風格以高效著稱。哪些策略能幫助你在更短的時間內獲得最佳效果？
這歸結於結構與動作的選擇。我們的訓練不會超過一小時，但那是強度極高的一小時。我專注於複合動作與超級組，根據我想要的結果對訓練課程進行逆向工程，並剔除掉所有多餘無用的部分。
你曾說過規律性、睡眠、營養和壓力都是關鍵。對於行程繁忙的客戶，你如何調整這些領域？
Instagram 上那些說著「我每天凌晨 4 點起床，瘋狂處理郵件和健身」的人，其實只是在過度透支。對大多數人來說，關鍵在於品質而非數量。如果一份計畫要求每週訓練六天，但其中有三天的訓練毫無效果，那你還不如休息一天來恢復。
[HYROX 是一個] 非常棒的社群——每個人都在為彼此加油打氣，並且都努力想展現出自己最好的狀態。
Centr 的課程設計是分階段進行的，從居家到健身房，從初學者到進階者。你如何幫助人們選擇正確的起點並安全地進步？
進階課程基本上就是我為Chris準備索爾角色時所做的訓練。在應用程式中，課程概覽會讓你清楚了解自己所處的水平。如果你是從未舉過重的初學者，無論你是否能去健身房，我們都會引導你循序漸進地開始。
關於 HYROX，最讓你感到興奮的是什麼？
這是一個非常棒的社群——每個人都在為彼此加油打氣，並且都努力想展現出自己最好的狀態。對於已經有訓練習慣的人來說，這是一個測試體能的好方法。如果你喜歡跑步和舉重，這會是一個有趣的挑戰，能讓你了解自己的程度。就我個人而言，報名參加比賽給了我一個努力的目標日期，這能讓我在訓練課程中發揮出更好的表現。
對於時間有限、正準備參加人生第一次 HYROX 的人，你首要的建議是什麼？
不要太糾結於划船機或滑雪機等器械訓練——那只是其中的兩項。我第一次參加時犯的錯誤就是太過專注於它們。在比賽中，你必須在沉重的腿部訓練後進行跑步。所以，練就強壯的雙腿，並讓自己適應在身體疲勞狀態下的跑步。即便只是建立最基礎的跑步能力，也會有巨大的幫助。遵循某種有結構的計畫——哪怕只是最基礎的——也絕對比盲目摸索要好。
如果有人想在今天就開始「像正式比賽一樣訓練」，你會給他們哪一個心態上的轉變或訓練建議？
你要明白，你的作戰計畫絕對不會執行得完美無缺。在某個時刻，你一定會面臨挑戰。鍛鍊那種心理韌性並擁抱它——這正是比賽的魅力所在。
