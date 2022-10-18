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MTB
必看不可：Red Bull Rampage 2022 的百科全書
Red Bull Rampage 回來囉!關於2022年賽事的大小事，請別錯過這篇文章。
準備好迎接世界首屈一指的 Red Bull Rampage 回歸，第 16 屆賽事將於 10 月 21 日舉行，ESPN+將首次在美國地區進行獨家直播 。 對想要近距離觀看比賽的人而言，購票訊息等相關活動訊息都在這裡找的到。
01
哪邊可以買到 Red Bull Rampage 的票?
觀看比賽票券於8月30日已開始販售，購票網址在此。
票券銷售的速度非常快，另外關注@RedBullBike 可了解更多關於售票訊息，以及活動大小事。
02
去 Red Bull Rampage 要帶什麼呢?
為極端條件做好準備，並帶上所有合適的點心，在陽光下度過漫長的一天。
Red Bull Rampage 不適合膽小鬼。賽事特色是邀請世界上最好的 MTB Freeride車手，他們將挑戰最激烈的地形，而且參賽車手幾乎具備膽識及經驗，因為該場地能夠激發車手的創意，並突破他們的極限。
比賽場地位於美國猶他州的Virgin地區，溫度通常在 4.5°C到 33°C之間。在現場觀賽請準備好適應各種溫度，強烈建議穿著舒適的鞋子，並且帶上帽子、防曬配備，同時補充大量的水份，現場會提供補水站，請記得可重複使用的水瓶。
03
如何前讓往 Red Bull Rampage 呢?
抵達停車場後，只有沿著 2.5 英里的路步行，或騎自行車才能到達該。如果您購買了穿梭票，可以乘坐巴士進入會場。停車場位於猶他州維爾京市 9 號高速公路和 Kolob Terrace 路拐角處的 Wristband Pick-Up 處。
在 Wristband Pick-Up 取票後，您可以在步行或騎自行車進入，但不允許使用機動車輛。進入會場前請做好準備，像是確認自行車裝備、鞋子是否合適以及水份補給，同時建議你帶上防曬霜，從停車場到活動會場這段路，不會任何的補給點，所以請做好相應的計劃！
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Red Bull Rampage 在現場會提供食物嗎?
活動現場有數量有限的食物和瓶裝水可供購買。建議你攜帶大量的水，或可重複使用的水瓶，以及自備零食和餐點，現場設有加水站。
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我哪裡可以買到 Red Bull Rampage 的裝備?
Red Bull Rampage 商品將在現場販售，建議你在售罄之前，儘早購買裝備和紀念品！
另外也可透過 Red Bull Shop 進行網路購買，若是您有購買門票，所有的 Red Bull Rampage 商品享受 20% 的折扣。
06
哪裡可看到 Red Bull Rampage 的重播?
你可以在家與朋友一起觀看比賽直播及重播，美國地區直播僅限美國的 ESPN+，其他所有國家可透過 Red Bull TV 直播欣賞賽事。 比賽結束後，ESPN+ 和 Red Bull TV 將重播完整的賽事。此外，10 月 30 日，ESPN 將播出 2.5 小時的菁華重播。
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