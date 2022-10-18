必看不可：Red Bull Rampage 2022 的百科全書

準備好迎接世界首屈一指的 Red Bull Rampage 回歸，第 16 屆賽事將於 10 月 21 日舉行，ESPN+將首次在美國地區進行獨家直播 。 對想要近距離觀看比賽的人而言，購票訊息等相關活動訊息都在這裡找的到。

Kurt Sorge, Brandon Semenuk and Reed Boggs celebrate at Red Bull Rampage © Catherine Aeppel

01 哪邊可以買到 Red Bull Rampage 的票?

票券銷售的速度非常快，另外關注@RedBullBike 可了解更多關於售票訊息，以及活動大小事。

02 去 Red Bull Rampage 要帶什麼呢?

為極端條件做好準備，並帶上所有合適的點心，在陽光下度過漫長的一天。

Red Bull Rampage 不適合膽小鬼。賽事特色是邀請世界上最好的 MTB Freeride車手，他們將挑戰最激烈的地形，而且參賽車手幾乎具備膽識及經驗，因為該場地能夠激發車手的創意，並突破他們的極限。

比賽場地位於美國猶他州的Virgin地區，溫度通常在 4.5°C到 33°C之間。在現場觀賽請準備好適應各種溫度，強烈建議穿著舒適的鞋子，並且帶上帽子、防曬配備，同時補充大量的水份，現場會提供補水站，請記得可重複使用的水瓶。

03 如何前讓往 Red Bull Rampage 呢?

抵達停車場後，只有沿著 2.5 英里的路步行，或騎自行車才能到達該。如果您購買了穿梭票，可以乘坐巴士進入會場。停車場位於猶他州維爾京市 9 號高速公路和 Kolob Terrace 路拐角處的 Wristband Pick-Up 處。

在 Wristband Pick-Up 取票後，您可以在步行或騎自行車進入，但不允許使用機動車輛。進入會場前請做好準備，像是確認自行車裝備、鞋子是否合適以及水份補給，同時建議你帶上防曬霜，從停車場到活動會場這段路，不會任何的補給點，所以請做好相應的計劃！

04 Red Bull Rampage 在現場會提供食物嗎?

活動現場有數量有限的食物和瓶裝水可供購買。建議你攜帶大量的水，或可重複使用的水瓶，以及自備零食和餐點，現場設有加水站。

05 我哪裡可以買到 Red Bull Rampage 的裝備?

Red Bull Rampage 商品將在現場販售，建議你在售罄之前，儘早購買裝備和紀念品！

另外也可透過 Red Bull Shop 進行網路購買，若是您有購買門票，所有的 Red Bull Rampage 商品享受 20% 的折扣。

06 哪裡可看到 Red Bull Rampage 的重播?

你可以在家與朋友一起觀看比賽直播及重播，美國地區直播僅限美國的 ESPN+，其他所有國家可透過 Red Bull TV 直播欣賞賽事。 比賽結束後，ESPN+ 和 Red Bull TV 將重播完整的賽事。此外，10 月 30 日，ESPN 將播出 2.5 小時的菁華重播。