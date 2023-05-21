頂尖運動員練習

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1分鐘 西窪友海 / 忍者ライダー HOW TO ドロップオフ

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☝️示範車手為Tomomi Nishikubo

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01 【介紹】

步道或賽道上總會有石階，Drop-off 是你在這樣的起伏中騎乘時，應該記住的一項技能。當在城市的人行道台階時，此技能是一個非常有用的技巧。

我不會說這是讓自行車「掉落」在岩石上，而是讓自行車在你的控制下而「掉落」。重要的是，減輕對身體的衝擊，並在雙輪或後輪胎著陸時，盡可能舒適地下降。

02 【時機是關鍵】

這種將前輪「稍微」抬高的技巧，是一個比較簡單的技巧，即使是初學者也能在10分鐘左右學會。然而，這個「一點點」的時機變得非常重要。

如果過早抬起前輪，這樣無法著陸或承受震動。

另外，如果較晚抬起前輪，在自行車半懸空時試圖抬起前輪，則可能會向前翻滾並受重傷。

直觀取決於你的速度，當前輪距離台階邊緣約30 mm時，這時將前輪胎抬高10～​​20mm左右最為理想。

03 【練習方法】

① 在地上（或有線的地方）畫一條線，作為台階。

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② 中等的速度進行練習

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③ 練習低台階雙輪著地

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④ 在高台階上練習雙輪著地

04 【觀點】

盡可能少地使用煞車。

速度不能太快，但也不可以太慢。

如果可以的話，用雙輪或後輪胎著地。

放鬆和挑戰而不緊張。

05 【更進階】

在斜坡上降落

目的是在前面稍微降低的情況下，兩個輪子可同時著陸