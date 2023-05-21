© Designed by Watanabe Ryota
MTB
向專業人士一樣：學習 MTB drop-off！
從石階跳下時，如果你向前的勢頭太大，肯定會有大麻煩，不過別擔心！你可以利用一點技巧來解決它。
頂尖運動員練習
查看下列影片中的示例👇
1分鐘
西窪友海 / 忍者ライダー HOW TO ドロップオフ
--------------------------------------------------------
☝️示範車手為Tomomi Nishikubo
--------------------------------------------------------
01
【介紹】
步道或賽道上總會有石階，Drop-off 是你在這樣的起伏中騎乘時，應該記住的一項技能。當在城市的人行道台階時，此技能是一個非常有用的技巧。
我不會說這是讓自行車「掉落」在岩石上，而是讓自行車在你的控制下而「掉落」。重要的是，減輕對身體的衝擊，並在雙輪或後輪胎著陸時，盡可能舒適地下降。
02
【時機是關鍵】
這種將前輪「稍微」抬高的技巧，是一個比較簡單的技巧，即使是初學者也能在10分鐘左右學會。然而，這個「一點點」的時機變得非常重要。
如果過早抬起前輪，這樣無法著陸或承受震動。
另外，如果較晚抬起前輪，在自行車半懸空時試圖抬起前輪，則可能會向前翻滾並受重傷。
直觀取決於你的速度，當前輪距離台階邊緣約30 mm時，這時將前輪胎抬高10～20mm左右最為理想。
03
【練習方法】
① 在地上（或有線的地方）畫一條線，作為台階。
⇩
② 中等的速度進行練習
⇩
③ 練習低台階雙輪著地
⇩
④ 在高台階上練習雙輪著地
04
【觀點】
- 盡可能少地使用煞車。
- 速度不能太快，但也不可以太慢。
- 如果可以的話，用雙輪或後輪胎著地。
- 放鬆和挑戰而不緊張。
05
【更進階】
在斜坡上降落
目的是在前面稍微降低的情況下，兩個輪子可同時著陸
請隨時回來 Red Bull單車頻道 關注最新精彩單車極限內容，或加入 Redbull.com Bike粉絲團！
想要隨時掌握RedBull.com豐富精采內容嗎？歡迎在此下載 RedBull.com/app，時時刻刻觀賞挑戰極限的爆發力。
或在社群媒體上關注Red Bull： Red Bull Facebook粉絲團 / Red Bull Taiwan Instagram.