© Designed by Watanabe Ryota
MTB
菜鳥大變身：如何像專業車手一樣兔跳
聽專業的建議，並掌握到訣竅，兔跳高度超過120cm是有可能的！
頂尖運動員練習
查看影片中的兔跳示例👇
1分鐘
西窪友海 / 忍者ライダー HOW TO バニーホップ
--------------------------------------------------------
☝️教授技術的老師是專業自由車試車手-西窪友海
01
【介紹】
兔跳(Bunny Hop) 是單車騎乘可像兔子一樣跳躍的技能，當遇到路上阻擋的障礙物，或是街道台階倒下的樹木時，兔跳非常有用。
只要練習，兔跳的成長你自己一定感受到。其實剛開始我騎MTB的時候，只能跳 10cm 左右，騎乘至今快18年車齡，可以跳到120-130cm左右。
讓我們邊看文章邊練習，首先，我們跳過一罐Red Bull吧！
02
【練習】
① 降低座墊高度（以免運動時撞到臀部）
⇩
② 首先需要給輪胎、車把和前叉一個向下的力，雙臂馴服，然後正面朝上（※1）
⇩
③ 在不使用煞車的情況下，抬起輪胎。
⇩
④ 當避震回彈時，會提供一個向上的力，這時你可以順勢將車拉起。
⇩
⑤ 如果你在空中推前，向上轉移身體重心，順勢把後輪胎抬高，並可把雙手可向前推。
⇩
⑥ 練習放置樹枝，並跳過它
⇩
⑦ 準備更多樹枝，逐漸增加飛行距離
（※1）兔跳是上半身彎曲而不是膝蓋，肘部彎曲、車把向上拉，利用動作的速度和力量，將整輛自行車拉起來。反複練習幾次，就能直觀地體會。如果能理解這個「飛翔的意象」，我想你會成長很多。
如果你想飛得更高，訣竅就是把手把盡可能舉得高。所以把注意力集中在拉把手的動作上練習，就會好起來。
03
【很重要的一點】
兔跳是先抬起前輪，然後再抬起後輪的運動。一些初學者經常同時在兩個輪子上飛行，這是因為飛行時膝蓋彎曲的關係，這個動作不叫兔跳，也不美觀。
請隨時回來 Red Bull單車頻道 關注最新精彩單車極限內容，或加入 Redbull.com Bike粉絲團！
想要隨時掌握RedBull.com豐富精采內容嗎？歡迎在此下載 RedBull.com/app，時時刻刻觀賞挑戰極限的爆發力。
或在社群媒體上關注Red Bull： Red Bull Facebook粉絲團 / Red Bull Taiwan Instagram.