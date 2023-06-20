菜鳥大變身：如何像專業車手一樣兔跳

頂尖運動員練習

查看影片中的兔跳示例👇

1分鐘 西窪友海 / 忍者ライダー HOW TO バニーホップ

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01 【介紹】

兔跳(Bunny Hop) 是單車騎乘可像兔子一樣跳躍的技能，當遇到路上阻擋的障礙物，或是街道台階倒下的樹木時，兔跳非常有用。

只要練習，兔跳的成長你自己一定感受到。其實剛開始我騎MTB的時候，只能跳 10cm 左右，騎乘至今快18年車齡，可以跳到120-130cm左右。

讓我們邊看文章邊練習，首先，我們跳過一罐Red Bull吧！

02 【練習】

① 降低座墊高度（以免運動時撞到臀部）

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② 首先需要給輪胎、車把和前叉一個向下的力，雙臂馴服，然後正面朝上（※1）

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③ 在不使用煞車的情況下，抬起輪胎。

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④ 當避震回彈時，會提供一個向上的力，這時你可以順勢將車拉起。

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⑤ 如果你在空中推前，向上轉移身體重心，順勢把後輪胎抬高，並可把雙手可向前推。

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⑥ 練習放置樹枝，並跳過它

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⑦ 準備更多樹枝，逐漸增加飛行距離

（※1） 兔跳是上半身彎曲而不是膝蓋，肘部彎曲、車把向上拉，利用動作的速度和力量，將整輛自行車拉起來。反複練習幾次，就能直觀地體會。如果能理解這個「飛翔的意象」，我想你會成長很多。

如果你想飛得更高，訣竅就是把手把盡可能舉得高。所以把注意力集中在拉把手的動作上練習，就會好起來。

03 【很重要的一點】

兔跳是先抬起前輪，然後再抬起後輪的運動。一些初學者經常同時在兩個輪子上飛行，這是因為飛行時膝蓋彎曲的關係，這個動作不叫兔跳，也不美觀。