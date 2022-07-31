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F1
2022 F1大獎賽匈牙利戰報 – Verstappen步上雲端勇奪冠軍殊榮
Oracle Red Bull車隊衛冕世界冠軍之路，從賽季最差的第 10 位發車，但布達佩斯站難忘的突破與爭戰，使車手在F1 積分榜上領先達 80 分。
Max Verstappen不是一位容易被威懾的車手。匈牙利大獎賽本賽季最差的排位？ 不幸，但可以肯定。為 70 圈比賽安裝了新發動機？ 好的，如果必須的話。那中途 360 度失速打轉？不符期待，但不造成問題。最後，Oracle Red Bull 車隊打破歷史並開闢新天地的勝利？有何不可呢？
2022 賽季的前 13 輪比賽中，荷蘭車手防守世界冠軍戰出了高潮，但在布達佩斯站的勝利僅有少數人預見。 包括他本人，當David Coulthard在賽後的車檢( parc ferme )採訪中問他是否能想像，從第 10 位發車， 70 圈後就站在頒獎台的戰果，他笑了笑“太不真實了”。
Verstappen的勝利有多不尋常啊？想到之前的 36 場匈牙利大獎賽中，只有 3 場是由第 5 位或更低發車位的車手贏得的。 這是Red Bull在匈牙利賽道的第三場勝利，也是自Daniel Ricciardo 2014 年奪冠以來，八年來的第一場勝利。對於Verstappen來說，這是一場值得等待布達佩斯的榮耀。
在周日之前，匈牙利賽道只是當前行程表上的三個巡迴賽之一，這些巡迴賽已在 24 歲他的整個 8 個賽季職業生涯中，他從未贏過，另外還有薩基爾、巴林和蒙扎與義大利。
這場勝利是Verstappen在 F1 中的第 28 場分站冠軍，是在一片陰霾的天空下贏得的，這因素威脅到整場比賽都可能在傾盆大雨中進行——但好在，最終在頒獎台儀式結束後才下雨。這個頒獎台上，有 7 天前才在法國站噴灑香檳同組的三名車手。Mercedes車隊二人組Lewis Hamilton 和 George Russell加入Verstappen的行列，後者在周六首次獲得 F1 桿位，並以第三名站上了頒獎台。
這裡太有趣了……一場瘋狂的比賽，我真的很高興我們贏了
以下是Verstappen在周日贏得不可能任務的關鍵紀實。
Max目標遠大，志氣高昂
將時間倒轉24 小時到週六的排位賽，看來 Verstappen 的匈牙利詛咒將再次發威。排位賽後，動力傳輸問題讓他在排位賽三時陷入困境。自去年俄羅斯大獎賽以來，這回僅排在第 10 位，這是自去年俄羅斯大獎賽以來最糟的起跑位置，因引擎問題受到判罰，他從非常後方的位置開始發車。
將周六的困境轉變為周日拯救世界冠軍的第一步，是決定為比賽安裝新的引擎，當他在首圈推升兩個位置時，恢復之路從一開始看起來似乎是合理的。
在開始幾圈回報一些離合器打滑的問題後，Verstappen開始向前推進，車隊在第 16 圈打出了一個戰略性的絕招，當時Verstappen進站放棄了他的軟胎，換上中性胎，並超越了Hamilton。
第 38 圈第二次進站，讓 Verstappen 與最近冠軍競爭對手Ferrari車隊的 Charles Leclerc 發生了纏鬥，後者在第 41 圈超越了 Verstappen，在同一圈的第 13 彎處Verstappen還發生失速打滑的狀況並放棄了位置，但在第 45 圈，即超越了摩納哥車手，並要回了位置。
從那時開始，一切都在解決如何掌控他的輪胎狀況。他不需要太過擔心； 25圈後，7.8秒的勝利和25個世界冠軍積分順利入袋。
週日的勝利是Verstappen在本賽季的第八場勝利，也是他在 13 場比賽中第 10 次登上頒獎台；Leclerc的一場棘手比賽，最後看到Ferrari車手獲得第六名，而Verstappen的車手積分領先目前擴大到 80 分。
Verstappen談到他的賽前目標時表示：當然希望我能登上頒獎台。
“那裡的狀況非常棘手，但我認為我們有一個很好的策略。我們的反應非常靈敏，總是在正確的時間進站。我們有一些很好的圈速。即使發生 360度失速打滑，最後，我們也贏得了勝利。
“我在換檔和離合器方面有些掙扎，我們不得不改變一些東西以不燒壞離合器為重，但這也會降低性能，我認為它讓我[失速打滑] 陷入困境。幸運的是，我可以應付360度旋轉的問題，僅丟了一個位置。
“這裡太有趣了……一場瘋狂的比賽，我真的很高興我們贏了。”
Checo在布達佩斯的最佳表現
Verstappen 的隊友Sergio Pérez 也沒有發現匈牙利是他最快樂的狩獵場——直到週日，墨西哥車手歷年在布達佩斯的 12 場比賽中取得了他最好的成績，終場獲得第五名，之後看起來不太可能的 10 分到手了。
Pérez在一個奇怪的排位賽中被淘汰出局，他在第 5 彎因超出賽道限制而被取消一圈，後來又恢復原狀，並像他的隊友一樣使用他的 RB18 中的新發動機從第 11 位發車。
他在比賽的第一個彎道即進入前 10 名位置，在第 12 圈超越McLaren車隊的 Lando Norris後，並在前六名中保持穩定，最後衝線落後 Verstappen 15.688 秒，距離頒獎台僅 3 秒之差。
Oracle Red Bull車隊負責人Christian Horner表示：Checo今天後半場的速度……他在最後階段比George [Russell]和 Carlos [Sainz]一圈快了一秒……他很快就追上了他們。
“在暑假期間重新調整，以了解過去幾場比賽對他來說不太合適的事情……他將從斯帕 [比利時] 賽事開始強勢回歸。”
Verstappen 和 Pérez 總共拿下 35 分，而 Sainz（第四名）和 Leclerc（第六名）分別從第二和第三名獲得 20 分，Oracle Red Bull車隊在車隊積分榜上的領先優勢達到了賽季最佳 97 分。
沒有雨AlphaTauri車隊也沒有收穫
Scuderia AlphaTauri是一支在匈牙利賽道不介意淋雨打亂陣腳的車隊。 Pierre Gasly 和 Yuki Tsunoda 在周日的排位挑戰賽中取得進展後，不過，他們的零分成績已延續了五場。
和Pérez一樣，Gasly在 5 號彎有一個賽道限制違規，也影響了他的排位賽。但與墨西哥車手被取消的點不同，Gasly受判罰後停滯不前，他在發車位上排在第 19 位，在比賽前車隊更換了法國車手的引擎，變成以維修區發車。Gasly在一場只有一輛車（Alfa Romeo的 Valtteri Bottas）退賽的比賽中取得了一些進展，但最終也僅能拿下第 12 名。
在此同時，Tsunoda以最後一名完賽，那是在 6-7號減速彎道也發生了失速旋轉的狀況，這讓日本車手在排位第 16 位發車後損失了大量的時間。
目前AlphaTauri車隊以 27 分在車隊積分榜上排名第八，領先Aston Martin的 7 分。
Seb的終曲
可以說，匈牙利大獎賽週末最大的故事，發生在激戰車輪被轉動之前，有消息稱四屆 F1 世界冠軍Sebastian Vettel 將在 2022 年效力Aston Martin車隊結束後退役。
Vettel，現年 35 歲，已非他在 F1 巔峰時期的奪冠力量，其中大部分係來自 2009-14 賽季效力於Red Bull車隊時期，從 2010 年開始，他計贏得了 38 場大獎賽和四連冠榮耀。
在他最輝煌時期，他的 53 場勝利使他排在Lewis Hamilton 和 Michael Schumacher之後，史上最強的第三位車手。 他擁有許多可能永遠無法被超越的記錄，其中包括連續獲勝次數最多（2013 年 9 次），並在 2010 年以 23 歲零 134 天的年紀，成為這項運動史上最年輕的世界冠軍，當時他在阿布達比以優異的表現贏得世界冠軍的榮耀。
Vettel在布達佩斯的周末表現平平——他以第 18 名發車，終場拿下第 10 名完賽，以第 14 名的成績進入賽季中休賽期。 但他的消息，以及由此產生來自 F1 朋友和勁敵的稱頌評論，表明他現在是多麼受人尊敬，以及在 11 月完成他的最後一圈後，他將如何被人們銘記在心。
現在……喘口氣
四個多月的時間裡完成了13 輪的比賽，還包括 5 場連賽呢？現在可以稍稍喘口氣，我們也是。F1一級方程式從布達佩斯開始其暑休，在本賽季的最後九場比賽之前連續三個週末休息，後半場，其中有一些經典賽道和一些我們自 2019 年以來從未去過的亞洲（新加坡和日本）的熱門賽道。
第一場？ 比利時大獎賽，Verstappen以衛冕冠軍的身份回歸，但這不是任何坐在斯帕-弗朗科爾尚賽道看台上或在家觀看的人們都想要的比賽。去年八月，在持續下雨之後，在安全車落後一圈並延誤了三個多小時之後，才宣布了結果。
Pérez去年可能是比利時最倒霉的車手，排位賽拿下第七名，但在一場沒有比賽的比賽中以第 19 名結束，因為他在危險的條件下，滑水離開賽道，還在前往發車區的路上撞車。
請在 8 月 28 日持續關注，進一步了解車手們在今年比利時大獎賽上的精采表現。
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