2022 賽季的前 13 輪比賽中，荷蘭車手防守世界冠軍戰出了高潮，但在布達佩斯站的勝利僅有少數人預見。 包括他本人，當David Coulthard在賽後的車檢( parc ferme )採訪中問他是否能想像，從第 10 位發車， 70 圈後就站在頒獎台的戰果，他笑了笑“太不真實了”。

Verstappen的勝利有多不尋常啊？想到之前的 36 場匈牙利大獎賽中，只有 3 場是由第 5 位或更低發車位的車手贏得的。 這是Red Bull在匈牙利賽道的第三場勝利，也是自Daniel Ricciardo 2014 年奪冠以來，八年來的第一場勝利。對於Verstappen來說，這是一場值得等待布達佩斯的榮耀。

Mit weiteren 25 Punkten auf dem Konto geht's in die verdiente Sommerpause © Getty Images/Red Bull Content Pool

在周日之前，匈牙利賽道只是當前行程表上的三個巡迴賽之一，這些巡迴賽已在 24 歲他的整個 8 個賽季職業生涯中，他從未贏過，另外還有薩基爾、巴林和蒙扎與義大利。

這場勝利是Verstappen在 F1 中的第 28 場分站冠軍，是在一片陰霾的天空下贏得的，這因素威脅到整場比賽都可能在傾盆大雨中進行——但好在，最終在頒獎台儀式結束後才下雨。這個頒獎台上，有 7 天前才在法國站噴灑香檳同組的三名車手。Mercedes車隊二人組Lewis Hamilton 和 George Russell加入Verstappen的行列，後者在周六首次獲得 F1 桿位，並以第三名站上了頒獎台。

以下是Verstappen在周日贏得不可能任務的關鍵紀實。

Max目標遠大，志氣高昂

將時間倒轉24 小時到週六的排位賽，看來 Verstappen 的匈牙利詛咒將再次發威。排位賽後，動力傳輸問題讓他在排位賽三時陷入困境。自去年俄羅斯大獎賽以來，這回僅排在第 10 位，這是自去年俄羅斯大獎賽以來最糟的起跑位置，因引擎問題受到判罰，他從非常後方的位置開始發車。

將周六的困境轉變為周日拯救世界冠軍的第一步，是決定為比賽安裝新的引擎，當他在首圈推升兩個位置時，恢復之路從一開始看起來似乎是合理的。

在開始幾圈回報一些離合器打滑的問題後，Verstappen開始向前推進，車隊在第 16 圈打出了一個戰略性的絕招，當時Verstappen進站放棄了他的軟胎，換上中性胎，並超越了Hamilton。

Frühe Attacken legten den Grundstein für den Sieg in Ungarn © Getty Images/Red Bull Content Pool

第 38 圈第二次進站，讓 Verstappen 與最近冠軍競爭對手Ferrari車隊的 Charles Leclerc 發生了纏鬥，後者在第 41 圈超越了 Verstappen，在同一圈的第 13 彎處Verstappen還發生失速打滑的狀況並放棄了位置，但在第 45 圈，即超越了摩納哥車手，並要回了位置。

從那時開始，一切都在解決如何掌控他的輪胎狀況。他不需要太過擔心； 25圈後，7.8秒的勝利和25個世界冠軍積分順利入袋。

週日的勝利是Verstappen在本賽季的第八場勝利，也是他在 13 場比賽中第 10 次登上頒獎台；Leclerc的一場棘手比賽，最後看到Ferrari車手獲得第六名，而Verstappen的車手積分領先目前擴大到 80 分。

Verstappen談到他的賽前目標時表示：當然希望我能登上頒獎台。

“那裡的狀況非常棘手，但我認為我們有一個很好的策略。我們的反應非常靈敏，總是在正確的時間進站。我們有一些很好的圈速。即使發生 360度失速打滑，最後，我們也贏得了勝利。

“我在換檔和離合器方面有些掙扎，我們不得不改變一些東西以不燒壞離合器為重，但這也會降低性能，我認為它讓我[失速打滑] 陷入困境。幸運的是，我可以應付360度旋轉的問題，僅丟了一個位置。

“這裡太有趣了……一場瘋狂的比賽，我真的很高興我們贏了。”

Checo在布達佩斯的最佳表現

Verstappen 的隊友 Sergio Pérez 也沒有發現匈牙利是他最快樂的狩獵場——直到週日，墨西哥車手歷年在布達佩斯的 12 場比賽中取得了他最好的成績，終場獲得第五名，之後看起來不太可能的 10 分到手了。

Pérez在一個奇怪的排位賽中被淘汰出局，他在第 5 彎因超出賽道限制而被取消一圈，後來又恢復原狀，並像他的隊友一樣使用他的 RB18 中的新發動機從第 11 位發車。

他在比賽的第一個彎道即進入前 10 名位置，在第 12 圈超越McLaren車隊的 Lando Norris後，並在前六名中保持穩定，最後衝線落後 Verstappen 15.688 秒，距離頒獎台僅 3 秒之差。

Oracle Red Bull車隊負責人Christian Horner表示：Checo今天後半場的速度……他在最後階段比George [Russell]和 Carlos [Sainz]一圈快了一秒……他很快就追上了他們。

“在暑假期間重新調整，以了解過去幾場比賽對他來說不太合適的事情……他將從斯帕 [比利時] 賽事開始強勢回歸。”

Verstappen 和 Pérez 總共拿下 35 分，而 Sainz（第四名）和 Leclerc（第六名）分別從第二和第三名獲得 20 分，Oracle Red Bull車隊在車隊積分榜上的領先優勢達到了賽季最佳 97 分。

沒有雨AlphaTauri車隊也沒有收穫

和Pérez一樣，Gasly在 5 號彎有一個賽道限制違規，也影響了他的排位賽。但與墨西哥車手被取消的點不同，Gasly受判罰後停滯不前，他在發車位上排在第 19 位，在比賽前車隊更換了法國車手的引擎，變成以維修區發車。Gasly在一場只有一輛車（Alfa Romeo的 Valtteri Bottas）退賽的比賽中取得了一些進展，但最終也僅能拿下第 12 名。

Gasly fährt knapp an den Punkten vorbei © Getty Images/Red Bull Content Pool

在此同時，Tsunoda以最後一名完賽，那是在 6-7號減速彎道也發生了失速旋轉的狀況，這讓日本車手在排位第 16 位發車後損失了大量的時間。

目前AlphaTauri車隊以 27 分在車隊積分榜上排名第八，領先Aston Martin的 7 分。

Seb的終曲

可以說，匈牙利大獎賽週末最大的故事，發生在激戰車輪被轉動之前，有消息稱四屆 F1 世界冠軍 Sebastian Vettel 將在 2022 年效力Aston Martin車隊結束後退役。

Vettel，現年 35 歲，已非他在 F1 巔峰時期的奪冠力量，其中大部分係來自 2009-14 賽季效力於Red Bull車隊時期，從 2010 年開始，他計贏得了 38 場大獎賽和四連冠榮耀。

在他最輝煌時期，他的 53 場勝利使他排在Lewis Hamilton 和 Michael Schumacher之後，史上最強的第三位車手。 他擁有許多可能永遠無法被超越的記錄，其中包括連續獲勝次數最多（2013 年 9 次），並在 2010 年以 23 歲零 134 天的年紀，成為這項運動史上最年輕的世界冠軍，當時他在阿布達比以優異的表現贏得世界冠軍的榮耀。

Vettel在布達佩斯的周末表現平平——他以第 18 名發車，終場拿下第 10 名完賽，以第 14 名的成績進入賽季中休賽期。 但他的消息，以及由此產生來自 F1 朋友和勁敵的稱頌評論，表明他現在是多麼受人尊敬，以及在 11 月完成他的最後一圈後，他將如何被人們銘記在心。

現在……喘口氣

四個多月的時間裡完成了13 輪的比賽，還包括 5 場連賽呢？現在可以稍稍喘口氣，我們也是。F1一級方程式從布達佩斯開始其暑休，在本賽季的最後九場比賽之前連續三個週末休息，後半場，其中有一些經典賽道和一些我們自 2019 年以來從未去過的亞洲（新加坡和日本）的熱門賽道。

第一場？ 比利時大獎賽，Verstappen以衛冕冠軍的身份回歸，但這不是任何坐在斯帕-弗朗科爾尚賽道看台上或在家觀看的人們都想要的比賽。去年八月，在持續下雨之後，在安全車落後一圈並延誤了三個多小時之後，才宣布了結果。

Pérez去年可能是比利時最倒霉的車手，排位賽拿下第七名，但在一場沒有比賽的比賽中以第 19 名結束，因為他在危險的條件下，滑水離開賽道，還在前往發車區的路上撞車。

請在 8 月 28 日持續關注，進一步了解車手們在今年比利時大獎賽上的精采表現。