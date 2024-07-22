01 恰好75個詞描述匈牙利 *

* 2024年是F1世界錦標賽的第75個賽季

02 六張匈牙利大獎賽精采照片集

There was no room for error heading into the first corner... © Getty Images/Red Bull Content Pool The Dutchman had the measure of the McLarens, but not for long © Getty Images/Red Bull Content Pool The Dutch fans turned out in their droves in Budapest © Getty Images/Red Bull Content Pool Norris beat Verstappen to pole on Saturday by just 0.046s © Getty Images/Red Bull Content Pool A crash in tricky conditions brought Pérez's Q1 to an early end © Getty Images/Red Bull Content Pool Ricciardo was all smiles after making Q3 for the third time this season © Getty Images/Red Bull Content Pool

03 稍晚賽段的碰撞，中止Verstappen登上頒獎台的希望

It was a frustrating visit to Hungary after two straight wins for Max © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen帶著2022年和2023年連續在布達佩斯獲勝的紀錄來到匈牙利。然而，這位衛冕F1世界冠軍面臨比以往更大的挑戰，儘管排位賽只以0.046秒之差位居桿位之後，McLarens的出色速度使Norris和Piastri鎖定了頭排。

這位荷蘭車手在起步時於第一彎超越了Norris，但因為他在跑出賽道的情況下超車，不得不將第二的位置還給這位英國車手。當兩輛McLarens進站時，Verstappen短暫取得領先，但他的比賽變成了與Hamilton爭奪最後一個頒獎台位置的對抗。比賽還剩七圈時，兩人在第一彎發生碰撞，Verstappen的RB20一度被撞到飛起。

Charles Leclerc（Ferrari）在Verstappen重新回到賽道後超越了他，最終他在70圈後以落後Piastri 21.349秒的成績完賽。

Pérez在週六排位賽中撞車後，看似已經結束，早晨的降雨使賽道變得濕滑，讓他在第八彎撞上護欄，最終在發車區位列第16名。

這位墨西哥車手在開賽階段使用了硬胎，使他迅速推進至前十名，並在布達佩斯賽後獲得了六個世界錦標賽積分，以124分位居車手積分榜第七名。

04 Tsunoda幫助RB車隊擴大領先差距

Tsunoda's one-stop strategy kept him inside the top 10 © Getty Images/Red Bull Content Pool

在過去的兩場比賽中，Haas在奧地利和英國獲得了20分，而RB車隊只得到3分，但Tsunoda的積分——以及Nico Hulkenberg和Kevin Magnussen分別獲得的第13和第15名——使RB車隊的微幅優勢擴大到6分。

Tsunoda的隊友 Daniel Ricciardo 在匈牙利站的前景看好，但最終未能獲得積分。這位澳大利亞車手從第九位發車，在首圈跌至第十一位，二停戰略使他陷入中場的僵局，最終以第十二名完賽。

05 我們需要了解的數字

7: Piastri的勝利讓他與Verstappen成為今年七位不同的冠軍之一，這是自2012年以來一個賽季中最多的，而且賽季還剩11場比賽。

06 圍場的話語

07 重要的統計數據

車手積分榜前5名

Position Driver Team Points Gap 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 265 - 2 Lando Norris McLaren 189 -76 3 Charles Leclerc Ferrari 162 -103 4 Carlos Sainz Ferrari 154 -111 5 Oscar Piastri McLaren 149 -116

車隊積分榜前5名

Position Team Points Gap 1 Oracle Red Bull Racing 389 - 2 McLaren 338 -51 3 Ferrari 322 -67 4 Mercedes 241 -148 5 Aston Martin 69 -320

08 賽道之外

我們知道摩納哥大獎賽是緊鄰水域的比賽，但你知道“真正的”摩納哥比賽——那場在水中的比賽嗎？ Red Bull能量站（特別是它的泳池）在摩納哥舉辦了許多車隊慶祝活動，但今年，它被用於完全不同的用途……

四名F1車手（Oracle Red Bull車隊的Max Verstappen和Sergio Pérez，以及Visa Cash App RB車隊的Yuki Tsunoda和Daniel Ricciardo）被邀請製作迷你DIY木筏，放入一些與他們有些（強調“有些”）相像的玩偶，然後……你大概可以猜到接下來的情況。

最後，誰贏得了比賽？誰全身濕透？誰遵守了規則，誰又明顯違規？歡迎點擊下方視頻一探究竟。

4分鐘 DIY Raft Building. What Could Go Wrong? Max, Checo, Ricciardo and Yuki compete to build rafts to race miniature versions of themselves across the Monaco Red Bull Energy Station pool.

09 下一站的地點，我們需要知道什麼？

第 14 輪（比利時），7 月 26 日至 28 日

賽道名稱/地點： 斯帕-弗朗科爾尚賽道 / 斯塔沃洛

長度/圈數： 7.004公里/44圈

舉辦/首次舉辦大獎賽： 56 次/1950 年

最成功的車手： Michael Schumacher （六次獲勝）

最成功的車隊： Ferrari（14 勝） Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot

2023 年比賽回顧 : 第一名：Max Verstappen (Oracle Red Bull 車隊）、第二名：Sergio Pérez (Oracle Red Bull 車隊）、第三名：Charles Leclerc (Ferrari車隊）

10 Red Bull賽車運動的廣闊世界

The RB17 hypercar from Red Bull Advanced Technologies is here © Getty Images/Red Bull Content Pool

RB17超跑由 先進技術部 在上週末的英國 古德伍德速度節 上揭幕，這是一個真正改變遊戲規則的作品。這次首次亮相讓汽車迷們驚嘆不已，也是慶祝Oracle Red Bull車隊成立20週年活動的一部分。

這款令人驚嘆的賽道車——實際上是一款雙座F1賽車——是Oracle Red Bull車隊首席技術官 Adrian Newey （F1史上最成功的設計師）和Red Bull先進技術部團隊的創作。

為什麼叫RB17？這是一個來自2021年未使用F1底盤的名稱，那時Max Verstappen駕駛升級版RB16B贏得他的首座世界冠軍，而RB17名稱由於全球大流行造成的干擾而未被使用。RB18隨後被Verstappen和車隊用來贏得2022年的車手和車隊冠軍。