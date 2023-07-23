F1匈牙利大奬賽旅遊指南

布達佩斯經常被認為是歐洲最適合遊覽的城市之一。 這座令人驚嘆的城市有很多事情可以做，每年這個時候非常值得一遊。 它價格便宜，擁有一些世界上最引人注目的建築和一些適合任何預算世界一流的餐廳。

因此，如果您到匈牙利參觀賽事，以下是我們在賽道外可做的一些建議！

景點和活動

布達佩斯有很多事情可以做，但首先要做的事情之一就是沿著多瑙河漫步（不是全部，它流經 10 個國家……）。 河岸兩旁都是美麗的建築，其中最引人注目的是哥德式議會大廈。

河中央是瑪格麗特島，這是一片公園綠洲，可讓您遠離喧囂的城市。 沿岸有很多紀念這座城市過去的紀念碑，包括多瑙河岸的鞋子，這是為了紀念在二次大戰中喪生的猶太居民而建的。

The Sights Of Hungary © Getty Images

遠離河流的是蓋勒特山。這座 325公尺高的山峰享有城市的壯麗美景，並擁有豐富的歷史。 山頂上有1848年鎮壓匈牙利革命後修建的城堡。還有標誌性的自由女神像。

布達城堡是這座城市最壯觀的建築之一，其下方是一個提供遊覽服務迷宮般的洞穴——這是布達城堡山下最受歡迎的景點之一。 它是布達佩斯市最古老的地區之一，龐大的地下洞穴和隧道網絡，自 1987 年以來一直是聯合國教科文組織世界遺產的一部分。

購物

嘿，你在度假，不妨去買點東西吧!

布達佩斯到處都有非常特別的精品店和知名品牌，所以這裡有一些您應該去看看的地方——即使您只是逛逛。

帕洛瑪庭院裡擠滿了嶄露頭角的藝術家和設計師。 美麗的瓦格納故居 (Wagner House) 建於 1894 年，內設有約 50 個攤位。

如果您想淘寶，那就前往埃克塞里市場 (Ecseri Market)。 這個跳蚤市場是布達佩斯最大的跳蚤市場，裡面擺滿了從復古服裝到藝術品的各種物品。 即使您不打算購買任何東西，也非常值得一遊，享受這裡的氛圍並靜靜觀賞往來的人群。 週六是最好的一天，因為所有攤位都會開放，本周的其餘時間也都開放。

餐飲

在這座城市閒逛之後——布達佩斯是一座適合閒逛的偉大城市——你會又餓又渴。

如果您只是想喝杯咖啡，暫時減輕一下腳上的負擔，可以前往 Massolit Books & Café。 這家令人驚嘆的書店充滿了新書和二手書，包括翻譯成英文的匈牙利小說。 您可以喝杯咖啡，在舒適的扶手椅上閱讀一本好書，放鬆心情。

另一家值得一去的咖啡館是 Café Kor。 這家傳統餐廳供應早餐、午餐和晚餐，供應當地美食，一直很受歡迎。 特色菜板上通常擺滿了匈牙利美食，售完為止，通常是在午餐時間左右。

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Rosenstein 坐落在一個小角落裡，這是一家傳統的家庭餐廳，在舒適的環境中供應各種匈牙利和世界美食。

Borkonyha 是一家米其林星級餐廳，提供品嚐菜單和點菜選擇，還擁有一個藏有 200 多種葡萄酒的酒窖 - 這不會是您吃過最便宜的一餐，但卻是非常值得的體驗。