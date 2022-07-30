Hungaroring 賽道建造在一處天然的盆地中，提供了一場史詩般的比賽，由於缺乏長直線道，賽道經常被比作卡丁車賽道。 在匈牙利，這裡總是充滿派對的氛圍，而且經常會有精彩的比賽。 以下是有關匈牙利大獎賽所需了解的一些事實。