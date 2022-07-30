Having Fun At Hungaroring
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F1

匈牙利賽道的關聯數字

關於匈牙利大獎賽你所需要知道的一切
由 Oracle Red Bull Racing 編寫
3 min read發佈於

Meet different kinds of runners and find out what motivates them

Join hosts Erin Azar and Ayo Akinwolere to celebrate the extraordinary and the everyday stories of running. As we build our team for the 2022 Wings for Life World Run, we'll be meeting some incredible athletes and asking them why they run.

Hosts
Erin Azar and Ayo Akinwolere
語言
English

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Hungaroring 賽道建造在一處天然的盆地中，提供了一場史詩般的比賽，由於缺乏長直線道，賽道經常被比作卡丁車賽道。 在匈牙利，這裡總是充滿派對的氛圍，而且經常會有精彩的比賽。 以下是有關匈牙利大獎賽所需了解的一些事實。
We Can't Wait To Bring The RB18 To Budapest
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1 –這是唯一一場在鐵幕後舉行的F1一級方程式賽事
1:16.627 – Lewis Hamilton在 2020 年創下的當前單圈記錄
2 – 這處比賽只有兩位起步比 P4 更後方的車手獲勝。 2006 年的Jenson Button和 1989 年的Nigel Mansell
2 – 兩位車手被取消匈牙利大獎賽的資格，Robert Kubica因他的賽車重量少了 2 公斤而被取消資格。Sebastian Vettel在 2021 年獲得第二名被取消資格，因為他的賽車車隊無法提供燃料樣本
2 – 自第一場比賽以來賽道的修改次數
Budapest Always Gives Us A Good Time
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© Getty Images
3 – 比賽史上只下過 3 次雨，2006、2011和 2014 年，2020 年開局不利
4 – 四位車手在匈牙利大獎賽上首次亮相。 他們是Robert Kubica、Anthony Davidson、Zsolt Baumgartner 和 Jaime Alguersuari
4.381 – Hungaroring 的單圈長度（公里）
5 – 五位車手在一級方程式中取得他們的第一場勝利。Jenson Button、 Damon Hill、Fernando Alonso、Heikki Kovalainen 及 Esteban Ocon
7 – Hungaroring 的單圈長度是當前行程表上排名第 7短的賽道
9 – 建造 Hungaroring 賽道的工程月數
Sparks Flew Last Time We Were In Hungary
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11 – 車隊登上頒獎台的次數 - 只贏過兩次
14 – Hungaroring 的彎道數目
14 – 發車位最後方位置，但Jenson Button在2006 年衝線奪冠
44 – 車手單圈全速行駛的百分比
The Orange Army Showing Us How It's Done
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70 –匈牙利大獎賽的圈數
100 – 2019 年匈牙利大獎賽上，Max成為史上第 100 位獲得桿位的 F1 車手200 – 平均速度（公里）
1986 –第一屆匈牙利大獎賽的年份
The RB16B On Track In Hungary
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