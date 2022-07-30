Hungaroring 賽道建造在一處天然的盆地中，提供了一場史詩般的比賽，由於缺乏長直線道，賽道經常被比作卡丁車賽道。 在匈牙利，這裡總是充滿派對的氛圍，而且經常會有精彩的比賽。 以下是有關匈牙利大獎賽所需了解的一些事實。
1 –這是唯一一場在鐵幕後舉行的F1一級方程式賽事
1:16.627 – Lewis Hamilton在 2020 年創下的當前單圈記錄
2 – 這處比賽只有兩位起步比 P4 更後方的車手獲勝。 2006 年的Jenson Button和 1989 年的Nigel Mansell
2 – 兩位車手被取消匈牙利大獎賽的資格，Robert Kubica因他的賽車重量少了 2 公斤而被取消資格。Sebastian Vettel在 2021 年獲得第二名被取消資格，因為他的賽車車隊無法提供燃料樣本
2 – 自第一場比賽以來賽道的修改次數
3 – 比賽史上只下過 3 次雨，2006、2011和 2014 年，2020 年開局不利
4 – 四位車手在匈牙利大獎賽上首次亮相。 他們是Robert Kubica、Anthony Davidson、Zsolt Baumgartner 和 Jaime Alguersuari
4.381 – Hungaroring 的單圈長度（公里）
5 – 五位車手在一級方程式中取得他們的第一場勝利。Jenson Button、 Damon Hill、Fernando Alonso、Heikki Kovalainen 及 Esteban Ocon
7 – Hungaroring 的單圈長度是當前行程表上排名第 7短的賽道
9 – 建造 Hungaroring 賽道的工程月數
11 – 車隊登上頒獎台的次數 - 只贏過兩次
14 – Hungaroring 的彎道數目
14 – 發車位最後方位置，但Jenson Button在2006 年衝線奪冠
44 – 車手單圈全速行駛的百分比
70 –匈牙利大獎賽的圈數
100 – 2019 年匈牙利大獎賽上，Max成為史上第 100 位獲得桿位的 F1 車手200 – 平均速度（公里）
1986 –第一屆匈牙利大獎賽的年份
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