自 2017 年創辦以來，HYROX 已風靡全球，從柏林到芝加哥，各地場館都迎來大批參賽者，從初次挑戰的跑者到力拚一小時內完賽的頂尖好手，全都能在賽場上看到。如今，整個賽季的報名選手已超過 50 萬人，你很可能已經踏上賽道，或正考慮加入挑戰。

很少有選手能像 Robinson Bentler 一樣，充分展現 HYROX 賽事要求的轉變。他曾是一名體重 104 公斤的健力選手，坦言自己「壯得像頭公牛，身寬得連門框都快過不去」，但只要稍微做點有氧運動，就會「覺得自己快需要氧氣帳篷了」。至於參加 HYROX？他說：「想都不敢想。」

五年後，他取得芝加哥 HYROX 世界錦標賽參賽資格，並以 58 分 17 秒完成 Pro Doubles 組賽事，平均每公里配速為 3 分 45 秒。歷經 14 場 HYROX 賽事，他逐步鑽研比賽日策略的每個細節，從配速、補給到裝備選擇，將過去看似不可能的目標，化為穩定且可再現的表現。接下來，就帶你完整掌握比賽日策略。

01 賽前最後一週至關重要

Every station taxes the body differently © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

比賽前一週，往往會為整場賽事定下基調。訓練量逐步下修，睡眠與恢復成為優先事項，飲食也轉向支援耐力表現的補給策略。Bentler 將這一週的安排簡單概括。

「HYROX 是一項持續時間長、強度高的比賽，身體會以非常快的速度消耗碳水化合物作為能量來源。因此，補給策略從比賽前一天就要開始。建議多攝取碳水化合物，並減少脂肪與蛋白質的攝取，以減輕消化負擔。」

減量訓練也能讓身體以最佳狀態迎接比賽。此時應優先安排輕量訓練、活動度練習，以及有助建立信心的課表，而不是挑戰最大重量或進行長距離跑步。

02 抵達比賽會場

Lucy Procter warms up © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

HYROX 賽事現場氣氛熱烈，數千名選手魚貫完成報到，空氣中也瀰漫著緊張感。Bentler 建議：「請在起跑時間前 90 分鐘抵達，預留足夠時間辦理報到、寄物和熱身。別忘了帶身分證件與參賽憑證，讓報到過程更順利。也要先了解賽道配置，包括各訓練站的順序與位置，熟悉賽事流程和場地方向。如果是第一次參賽，這一步尤其重要。」

接下來，關鍵在於掌握熱身時間。他建議在起跑前 30 至 45 分鐘進入熱身區。「多數初學者不是熱身強度太高，就是熱身時間太短，結果不是跑了五分鐘就耗盡體力，就是根本還沒準備好就得上場。HYROX 是一場長達 60 至 90 分鐘、需要全身投入的高強度賽事，務必留足時間，讓代謝系統、肌肉和心理都做好準備。」

他的熱身流程兼顧實用性與生理準備：先在飛輪或跑步機上輕鬆運動 10 分鐘，再活動腳踝、髖部與胸椎，啟動核心肌群，並練習各訓練站的動作技巧。前往起跑通道前，他還會在滑雪測功儀上短衝幾次，讓心率提高，並預留 10 分鐘，應付難免的洗手間排隊時間。

Quotation 比賽一開始，大家都會衝出起跑線，腎上腺素也會推著你跟著加速。記得按照自己的比賽計畫進行。 Robinson Bentler

03 一切準備就緒

Pacing yourself from the start is vital © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

起跑線上，腎上腺素開始主導一切。選手們衝出起跑門，步伐飛快，觀眾歡聲雷動，很容易就被現場氣氛帶著跑。Bentler 已從經驗中學會不要盲目跟著衝：「比賽一開始，大家都會衝出起跑門，腎上腺素也會推著你跟著加速。記得按照自己的比賽計畫進行。」

這套策略能否奏效，關鍵在於穩定配速。「HYROX 最好的配速建議，是選擇一個能維持約 75 分鐘的跑步速度。跑起來大約要像只用了八成力，保留的兩成體力則是緩衝，讓你應付各訓練站帶來的乳酸大量累積。如果跑步時還能說上兩、三句話，代表配速恰當；如果幾乎喘不過氣，就該稍微放慢。」

穩定配速是締造佳績的重要指標。Bentler 認為，每段跑步時間是否穩定，是關鍵觀察指標之一。「想在比賽中取得好成績，最重要的因素之一就是讓每段跑步時間維持穩定。如果起跑時比自己能達到的速度稍微慢一些，到了比賽後段，你會感謝自己當初做了這個決定。」

04 隨時確認身體狀態

Take a steady approach to the rowing station © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

每個訓練站對身體造成的負荷都不同，選手回到跑道時，腿部往往已累積大量乳酸。比賽也常在這時開始失控；Bentler 認為，第五站的划船機是關鍵檢查點。

「現在來到第五站，賽事也進入後半段。利用划船的時間檢視自己的體力狀態：每段跑步時間是否明顯變慢？整體感覺是不是太輕鬆？趁著划船時回想一下比賽策略，判斷自己是否該稍微收住腳步、恢復體力，或是在後半段加強衝刺。」

接下來，關鍵是把整場比賽拆解成一個個小目標。「在最艱難的階段，試著把比賽分成小段，讓自己保持頭腦清晰。專注於眼前的任務：下一次重複動作、跑步時的下一個彎道，或下一次波比跳。每完成一個小目標，都能增加信心，也會讓整場比賽感覺更輕鬆、更容易掌控。」

05 為身體補充能量

Nutrition is key to HYROX performance © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Bentler 將營養補給視為影響表現的關鍵因素，而非賽前才想到的事。他建議在起跑前 2 至 3 小時吃一頓完整餐點，賽前一小時再以香蕉或能量膠補充，並帶一包能量膠進場，以便在比賽中補給。

「賽前最後一份點心可以選擇容易消化的香蕉或能量膠。我也建議在划船機項目前補充一包能量膠。這時比賽已進行到一半，而且坐著划船比跑步時更不會增加腸胃負擔。」

恢復從比賽結束的那一刻就開始。「完賽後，身體會急需水分和碳水化合物，因此要盡快補充大量水分與碳水化合物。」他說。「含糖飲料是很好的選擇，因為身體吸收得快，也能補充肝醣儲備。你也可以輕鬆騎飛輪 10 至 15 分鐘，幫助身體恢復。」

06 選對裝備

Ida Mathilde Steensgaard gears up for the Elite 15 © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Bentler 解釋，跑鞋是最關鍵的裝備。「最重要的裝備就是跑鞋。務必確認雙腳已經適應鞋子，而且鞋子能在弓箭步、藥球和彎道跑步時提供良好穩定性。推雪橇和拉雪橇時，鞋底的抓地力也至關重要。」

在悶熱潮濕的賽場環境中，輕薄、排汗的服裝也很重要。運動手錶能協助追蹤分段時間；至於手套，則完全取決於個人喜好。

07 拚盡全力

Athletes recover in Auckland © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

對 Bentler 來說，弓箭步是比賽從控制強度轉為全力衝刺的分水嶺。「在完成弓箭步之前，你應該始終覺得自己已經很努力，但還能再多拚一點。弓箭步結束後，就全力以赴，把所有力氣都留在賽場上。」

從 Bentler 最近一場比賽的數據，就能看出這套策略如何發揮作用。他在漢堡站的總跑步時間為 31 分 57 秒，每段平均約 4 分鐘，最快一段為 3 分 54 秒；訓練站總時間則是 29 分 06 秒，各站平均用時僅 3 分 38 秒。這些數據顯示，妥善掌握配速、補給與專注力，能讓選手在比賽後段仍維持穩定表現。

不過，他說，衝過終點線是比賽中最令人難忘的時刻之一。「竭盡全力後跨越終點線，這種感受一輩子都忘不了。」

Quotation 你會在動力十足、精力充沛，和開始懷疑自己至今所有人生選擇之間反覆切換。 Robinson Bentler

08 經驗帶來的啟示

No matter where you are in the world HYROX always ends with the Wall Balls © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

回顧過去，Bentler 認為自己最大的改變在於配速策略。「我第一次參加 HYROX 時，起跑速度太快，幾乎沒辦法完成比賽。現在我知道自己能以什麼速度跑得舒服又持久，也明白必須妥善分配整場比賽的體力。犯錯是過程的一部分；參加過的 14 場 HYROX 賽事，每一場都讓我學到不同的事。」

這提醒我們，比賽日考驗的不只是體能，還有沉著、自律與耐心；具備這些特質，才能讓比賽從苦撐到底，進一步成為掌握全局的挑戰。正如 Bentler 所說，賽事過程充滿高低起伏：「你會在動力十足、精力充沛，和懷疑自己至今所有人生選擇之間反覆切換。專注眼前的任務，盡情享受現場充滿活力的氣氛。」

專家介紹 Robinson Bentler 是誰？ Robinson Bentler 是一名運動科學家，擁有理學碩士學位，也是 hybridtrainingsystem.net 的創辦人。他擔任私人教練逾五年，專長是協助選手備戰 HYROX 賽事，並結合科學化訓練方法與實務指導，幫助選手發揮最佳表現。