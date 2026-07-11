HYROX 必懂術語：什麼是 Roxzone？

HYROX 結合跑步與高強度功能性體能訓練 : 選手需完成 8 段 1 公里跑步，每段跑步後接續一個體能關卡，全面考驗力量、耐力與心理韌性。這項全身性挑戰吸引了各種程度的運動員，從健身愛好者到馬拉松跑者都紛紛加入。

不過，如果你剛接觸 HYROX，有些術語可能會讓人一頭霧水。為了幫助你快速上手，我們整理了每位 HYROX 選手在踏上賽場前都應了解的關鍵詞彙。別忘了關注 今年 6 月舉行的 HYROX 世界錦標賽 。

什麼是 Roxzone？

Where ever they are in the world, HYROX events follow an identical format © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Roxzone 是 HYROX 比賽中，選手在每段 1 公里跑步與功能性體能關卡之間進行轉換的區域。它相當於整個賽場的核心樞紐，串聯所有跑步路段與體能關卡。

雖然 Roxzone 可能讓人感覺像是喘口氣或重新調整的機會，但停留時間仍會計入總比賽時間。轉換區沒有「免費時間」，所以每一次走路、喘息或猶豫都會累積秒數。在 Roxzone 中保持高效移動與專注，可能直接決定你能否刷新個人最佳成績。

什麼是 HYROX 職業組？

HYROX 職業組是比公開組使用更重負重、挑戰標準更高的競賽組別，適合希望在更高層級測試體能的資深選手。參賽者同樣需要完成 8 段 1 公里跑步與 8 個體能關卡。

什麼是 HYROX 公開組？

HYROX 公開組是最容易入門的競賽組別，適合初學者及各種程度的健身愛好者。弓箭步、划船機和藥球投牆等項目，都是健身房常見的訓練動作，因此賽制容易理解、參與門檻也較低。對初次參賽者，或想在充滿活力與支持氛圍中挑戰自己、又不想承受過重負荷的人來說，是非常受歡迎的選擇。

什麼是 HYROX 雙人組？

Jake Dearden and Marc Dean cross the line to claim the HYROX doubles title © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

HYROX 雙人組由兩位選手組隊參賽，是最受歡迎的組別之一，不僅適合初次參賽者，也充分展現團隊精神。比賽中，兩位搭檔必須並肩完成每段 1 公里跑步，但各體能關卡可自行分配工作量，因此特別受到朋友、伴侶與訓練夥伴的喜愛，能以共同努力與策略迎接 HYROX 挑戰。

雙人組分為男子、女子與混合組。職業雙人組沿用相同賽制，但採用更重的負重與更高的標準，適合希望與隊友在菁英級條件下突破極限的競技選手。2025 年 HYROX 世界錦標賽也將首次推出職業雙人菁英組，由全球頂尖男子與女子組合爭奪冠軍。

什麼是 HYROX 接力組？

The four-person relay is a brilliant way to get started in HYROX © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

HYROX 接力組是一種截然不同的團隊賽制。四名選手共同參賽，分配 8 段跑步與 8 個體能關卡，每人各完成兩段跑步與兩個關卡。各賽段之間設有交接區，隊友可輪流上場，其他人則能充分休息與恢復。這種節奏快速、氣氛熱烈的賽制，非常適合希望共同分擔體力與策略，同時接受高強度體能挑戰的團隊。

HYROX 裁判的職責是什麼？

HYROX is the biggest phenomenon in fitness and you can be part of it © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

HYROX 裁判負責確保所有選手公平競賽，並依規定標準完成每個動作。他們會嚴格檢查動作品質與一致性。例如在波比跳遠時，裁判會確認選手雙腳平行落地，且落地時雙手不能超過腳尖；在藥球投牆時，會檢查深蹲是否足夠低；進行弓箭步時，則會確認膝蓋有觸地，起身時髖部完全伸展。裁判的監督能維持公平競爭，也確保比賽的公正性。

什麼是藥球投牆？

Throwing a 6kg ball 9ft into the air is no easy feat © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

藥球投牆是 HYROX 比賽的最後一個體能關卡，也是對耐力與心理韌性的終極考驗。動作結合深蹲與爆發投擲：選手抱著藥球下蹲，再將球向上拋向牆面目標。只有髖部低於膝蓋，且藥球確實碰到目標，該次才會計數。由於它位於比賽最後，往往也是最艱難的一關。若能全程不放下藥球，一口氣完成 100 次，還可獲得專屬的 Red Bull 100 徽章。

什麼是波比跳遠？

Jake Dearden pushes limits at Hyrox © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

波比跳遠是一項結合爆發力與全身耐力的動作。每次先完成胸口貼地的波比跳，起身後立即向前跳遠，並以雙腳同時落地。動作看似簡單，但當雙腿疲憊、呼吸急促時，難度會大幅提升。動作標準也很重要：不能用跨步方式起跳，雙手不能放在腳尖前方，且雙腳必須同時起跳與落地。全程共 80 公尺，對協調性、爆發力、心肺能力與意志力都是一大考驗。

什麼是農夫走路？

Joanna Wietrzyk at the Farmer's Carry station at HYROX Hong Kong © Brian Ching / Red Bull Content Pool

農夫走路看起來很簡單，但實際做起來比想像中更吃力。在 HYROX 的這個關卡中，選手要雙手各提一顆沉重的壺鈴，完成 200 公尺，考驗握力、核心穩定性與心理韌性。有些選手會以穩定步伐撐完整段距離，也有人會在部分路段加速衝刺，爭取縮短完賽時間。壺鈴重量依參賽組別而不同：女子公開組為 16 公斤、女子菁英組與男子公開組為 24 公斤，男子菁英組則為 32 公斤。這是一項會讓全身都受到挑戰的訓練，而且疲勞感往往是在不知不覺中逐漸累積。尤其到了比賽後段，當手臂早已痠痛、呼吸也變得急促時，這個關卡會顯得格外艱難。

雪橇推是什麼？

HYROX Elite 15 athlete Ida Mathilde Steensgaard pushing the sleds © Brian Ching See Wing/Red Bull Content Pool

雪橇推是 HYROX 比賽中最耗費體力的關卡之一。你需要推動沉重的雪橇前進 50 公尺（4 趟，每趟 12.5 公尺），並依靠下肢力量、核心穩定性與扎實的技巧，持續讓雪橇向前移動。

女子公開組：102 公斤

女子職業組：152 公斤

男子公開組：152 公斤

男子職業組：202 公斤

雪橇拉是什麼？

Ida Mathilde Steensgaard is one of the best HYROX athletes in the world © Brian Ching See Wing / Red Bull Content Pool

雪橇拉主要鍛鍊背部、手臂、肩膀和核心肌群。你需要利用繩索，將負重雪橇向後拉行 50 公尺（4 趟，每趟 12.5 公尺）。雪橇會放置在平滑的賽道上，並加上額外重量。有些選手會採用定點發力的方式，雙腳踩穩後用力拉繩；另一些選手則會有控制地向後退幾步，以保持雪橇移動的動能。拉雪橇時，務必留在標示的賽道範圍內，若踏出界線，可能會被判罰。

女子公開組：67 公斤

女子職業組：117 公斤

男子公開組：117 公斤

男子職業組：167 公斤

什麼是 Elite 15（菁英十五強）？

HYROX Elite 15 women charging forward under a Red Bull arch © Brian Ching See Wing / Red Bull Content Pool

Elite 15 是 HYROX 賽事中的最高競技級別，由賽季期間依比賽成績排名 最快的 15 位男子選手與 15 位女子選手組成 。這些運動員代表了 HYROX 的最高水準，並會在 HYROX 世界錦標賽中正面交鋒，爭奪世界冠軍頭銜。2024 年的世界冠軍分別是 Alexander Rončević 與 Megan Jacoby。

配速是什麼？

Ida Mathilde Steensgaard runs at the HYROX World Championships © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

這是指在整場比賽中妥善分配體力與控制速度。由於 HYROX 是一項長時間賽事，聰明的配速非常重要，可以避免太早耗盡體力，並在八個回合中維持穩定表現。雖然配速是所有耐力運動都會運用的概念，但在 HYROX「跑步—關卡—跑步」的比賽形式中，配速的重要性更為突出，也因此成為選手經常討論的關鍵策略。

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27分鐘 強勢崛起：新面孔與更高層級 隨著 HYROX 快速成長、持續擴張，所有紀錄都正面臨挑戰——新面孔與資深 Elite 15 選手同場競逐，將競爭推向更高層級。