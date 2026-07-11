HYROX 必懂術語：什麼是 Roxzone？

HYROX 結合跑步與高強度功能性體能訓練: 選手需完成 8 段 1 公里跑步，每段跑步後接續一個體能關卡，全面考驗力量、耐力與心理韌性。這項全身性挑戰吸引了各種程度的運動員，從健身愛好者到馬拉松跑者都紛紛加入。
不過，如果你剛接觸 HYROX，有些術語可能會讓人一頭霧水。為了幫助你快速上手，我們整理了每位 HYROX 選手在踏上賽場前都應了解的關鍵詞彙。別忘了關注今年 6 月舉行的 HYROX 世界錦標賽。
什麼是 Roxzone？
Roxzone 是 HYROX 比賽中，選手在每段 1 公里跑步與功能性體能關卡之間進行轉換的區域。它相當於整個賽場的核心樞紐，串聯所有跑步路段與體能關卡。
雖然 Roxzone 可能讓人感覺像是喘口氣或重新調整的機會，但停留時間仍會計入總比賽時間。轉換區沒有「免費時間」，所以每一次走路、喘息或猶豫都會累積秒數。在 Roxzone 中保持高效移動與專注，可能直接決定你能否刷新個人最佳成績。
什麼是 HYROX 職業組？
HYROX 職業組是比公開組使用更重負重、挑戰標準更高的競賽組別，適合希望在更高層級測試體能的資深選手。參賽者同樣需要完成 8 段 1 公里跑步與 8 個體能關卡。
什麼是 HYROX 公開組？
HYROX 公開組是最容易入門的競賽組別，適合初學者及各種程度的健身愛好者。弓箭步、划船機和藥球投牆等項目，都是健身房常見的訓練動作，因此賽制容易理解、參與門檻也較低。對初次參賽者，或想在充滿活力與支持氛圍中挑戰自己、又不想承受過重負荷的人來說，是非常受歡迎的選擇。
什麼是 HYROX 雙人組？
HYROX 雙人組由兩位選手組隊參賽，是最受歡迎的組別之一，不僅適合初次參賽者，也充分展現團隊精神。比賽中，兩位搭檔必須並肩完成每段 1 公里跑步，但各體能關卡可自行分配工作量，因此特別受到朋友、伴侶與訓練夥伴的喜愛，能以共同努力與策略迎接 HYROX 挑戰。
雙人組分為男子、女子與混合組。職業雙人組沿用相同賽制，但採用更重的負重與更高的標準，適合希望與隊友在菁英級條件下突破極限的競技選手。2025 年 HYROX 世界錦標賽也將首次推出職業雙人菁英組，由全球頂尖男子與女子組合爭奪冠軍。
什麼是 HYROX 接力組？
HYROX 接力組是一種截然不同的團隊賽制。四名選手共同參賽，分配 8 段跑步與 8 個體能關卡，每人各完成兩段跑步與兩個關卡。各賽段之間設有交接區，隊友可輪流上場，其他人則能充分休息與恢復。這種節奏快速、氣氛熱烈的賽制，非常適合希望共同分擔體力與策略，同時接受高強度體能挑戰的團隊。
HYROX 裁判的職責是什麼？
HYROX 裁判負責確保所有選手公平競賽，並依規定標準完成每個動作。他們會嚴格檢查動作品質與一致性。例如在波比跳遠時，裁判會確認選手雙腳平行落地，且落地時雙手不能超過腳尖；在藥球投牆時，會檢查深蹲是否足夠低；進行弓箭步時，則會確認膝蓋有觸地，起身時髖部完全伸展。裁判的監督能維持公平競爭，也確保比賽的公正性。
什麼是藥球投牆？
藥球投牆是 HYROX 比賽的最後一個體能關卡，也是對耐力與心理韌性的終極考驗。動作結合深蹲與爆發投擲：選手抱著藥球下蹲，再將球向上拋向牆面目標。只有髖部低於膝蓋，且藥球確實碰到目標，該次才會計數。由於它位於比賽最後，往往也是最艱難的一關。若能全程不放下藥球，一口氣完成 100 次，還可獲得專屬的 Red Bull 100 徽章。
什麼是波比跳遠？
波比跳遠是一項結合爆發力與全身耐力的動作。每次先完成胸口貼地的波比跳，起身後立即向前跳遠，並以雙腳同時落地。動作看似簡單，但當雙腿疲憊、呼吸急促時，難度會大幅提升。動作標準也很重要：不能用跨步方式起跳，雙手不能放在腳尖前方，且雙腳必須同時起跳與落地。全程共 80 公尺，對協調性、爆發力、心肺能力與意志力都是一大考驗。
什麼是農夫走路？
農夫走路看起來很簡單，但實際做起來比想像中更吃力。在 HYROX 的這個關卡中，選手要雙手各提一顆沉重的壺鈴，完成 200 公尺，考驗握力、核心穩定性與心理韌性。有些選手會以穩定步伐撐完整段距離，也有人會在部分路段加速衝刺，爭取縮短完賽時間。壺鈴重量依參賽組別而不同：女子公開組為 16 公斤、女子菁英組與男子公開組為 24 公斤，男子菁英組則為 32 公斤。這是一項會讓全身都受到挑戰的訓練，而且疲勞感往往是在不知不覺中逐漸累積。尤其到了比賽後段，當手臂早已痠痛、呼吸也變得急促時，這個關卡會顯得格外艱難。
雪橇推是什麼？
雪橇推是 HYROX 比賽中最耗費體力的關卡之一。你需要推動沉重的雪橇前進 50 公尺（4 趟，每趟 12.5 公尺），並依靠下肢力量、核心穩定性與扎實的技巧，持續讓雪橇向前移動。
- 女子公開組：102 公斤
- 女子職業組：152 公斤
- 男子公開組：152 公斤
- 男子職業組：202 公斤
雪橇拉是什麼？
雪橇拉主要鍛鍊背部、手臂、肩膀和核心肌群。你需要利用繩索，將負重雪橇向後拉行 50 公尺（4 趟，每趟 12.5 公尺）。雪橇會放置在平滑的賽道上，並加上額外重量。有些選手會採用定點發力的方式，雙腳踩穩後用力拉繩；另一些選手則會有控制地向後退幾步，以保持雪橇移動的動能。拉雪橇時，務必留在標示的賽道範圍內，若踏出界線，可能會被判罰。
- 女子公開組：67 公斤
- 女子職業組：117 公斤
- 男子公開組：117 公斤
- 男子職業組：167 公斤
什麼是 Elite 15（菁英十五強）？
Elite 15 是 HYROX 賽事中的最高競技級別，由賽季期間依比賽成績排名最快的 15 位男子選手與 15 位女子選手組成。這些運動員代表了 HYROX 的最高水準，並會在 HYROX 世界錦標賽中正面交鋒，爭奪世界冠軍頭銜。2024 年的世界冠軍分別是 Alexander Rončević 與 Megan Jacoby。
配速是什麼？
這是指在整場比賽中妥善分配體力與控制速度。由於 HYROX 是一項長時間賽事，聰明的配速非常重要，可以避免太早耗盡體力，並在八個回合中維持穩定表現。雖然配速是所有耐力運動都會運用的概念，但在 HYROX「跑步—關卡—跑步」的比賽形式中，配速的重要性更為突出，也因此成為選手經常討論的關鍵策略。
準備好深入探索 HYROX 運動員充滿強度與挑戰的世界了嗎？前往 Red Bull TV，觀看《Beyond The Rox》。
27分鐘
強勢崛起：新面孔與更高層級
隨著 HYROX 快速成長、持續擴張，所有紀錄都正面臨挑戰——新面孔與資深 Elite 15 選手同場競逐，將競爭推向更高層級。
Part of this story