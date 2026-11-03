HYROX 訓練全解析：肌力越強，表現就越好嗎？

初學者往往花太多時間訓練自己擅長的項目，卻沒有投入足夠的時間改善弱項。舉例來說，如果你原本就有跑步基礎，當然應該維持一定的跑步訓練量，但同時也應將更多精力放在其他訓練站，提升動作技巧與熟練度，才能讓整體表現更加均衡。

如果你原本擅長划船，也不該把所有訓練時間都花在划船上，因為這只是 HYROX 賽事中的一小部分。因此，我建議根據自己的運動背景與能力，善用現有的數據分析工具及評估系統，找出自己的強項與弱項，適度減少擅長項目的訓練量，將更多時間投入需要加強的部分。不過，跑步是個例外，仍然需要大量練習。