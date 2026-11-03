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Fitness Training
HYROX 訓練全解析：肌力越強，表現就越好嗎？
HYROX 訓練結合耐力、肌力與各項賽站的專項訓練。世界級教練深入解析訓練的關鍵要素，以及為什麼肌力越強，表現不一定越好。
Jack Birch 深知頂尖運動員要如何才能發揮最佳表現。身為Red Bull 運動員表現中心（Athlete Performance Center）的肌力與體能教練，他與多位世界頂尖 HYROX 運動員合作，包括 Elite 菁英組選手Jake Dearden 與 Lucy Procter。他也曾協助參加冬季及夏季奧運的選手從傷勢中復原，並重返巔峰狀態。Birch 擁有超過 12 年的頂尖競技運動訓練經驗，指導過的運動員橫跨衝浪、滑板、足球及賽車運動等多個領域。
那麼，究竟該如何為 HYROX 賽事做好充分準備? 我們專訪 Birch，深入解析高效 HYROX 訓練的核心要素，從提升耐力與肌力，到如何兼顧跑步與功能性訓練站的訓練需求。他也解釋了為什麼有志參賽的運動員不該一味模仿職業選手的訓練方式，以及如何制定真正適合自己的訓練計畫。
01
頂尖教練如何規劃 HYROX 訓練？
職業選手有哪些訓練方法，值得業餘選手立即效法？
每次訓練都應該帶著明確的目標，並清楚知道自己希望達到什麼效果。舉例來說，如果這次訓練的目的是提升膝關節與髖關節周圍肌群的最大力量，並在最後安排幾組高強度間歇訓練，那就應該專注於這個目標。不要為了讓自己更加疲憊，而在訓練結束後額外增加有氧耐力訓練，因為這樣反而可能影響原本訓練所要達到的適應效果。關鍵在於每次訓練都要有明確的目的。這是頂尖運動員非常重視的訓練原則，也值得業餘選手學習與採用。
有哪些職業選手的訓練方式，是業餘選手不該盲目效法的？
業餘選手不該試圖完全複製職業選手的訓練量。職業選手經過多年的密集訓練，累積了扎實的體能基礎，因此能夠承受更高的訓練量。相較之下，剛接觸這項運動的初學者或業餘選手，缺乏長期訓練累積的基礎。如果貿然模仿職業選手的訓練量，即使短期內能夠勉強撐過數週甚至數個月，長期下來仍可能因身體負荷過重而受傷。因此，務必避免盲目追求與職業選手相同的訓練量。
初學者最常在哪些訓練項目上花費過多時間？
初學者往往花太多時間訓練自己擅長的項目，卻沒有投入足夠的時間改善弱項。舉例來說，如果你原本就有跑步基礎，當然應該維持一定的跑步訓練量，但同時也應將更多精力放在其他訓練站，提升動作技巧與熟練度，才能讓整體表現更加均衡。
如果你原本擅長划船，也不該把所有訓練時間都花在划船上，因為這只是 HYROX 賽事中的一小部分。因此，我建議根據自己的運動背景與能力，善用現有的數據分析工具及評估系統，找出自己的強項與弱項，適度減少擅長項目的訓練量，將更多時間投入需要加強的部分。不過，跑步是個例外，仍然需要大量練習。
在下一場 HYROX 比賽前，你最希望選手停止做哪件事？
每個人都可以按照自己的方式訓練，我對此並沒有特別強烈的看法。但我認為，設定明確的目標並努力朝著目標前進非常重要。即使目標充滿挑戰性也沒關係，最壞的情況就是未能達成，但你仍然可以藉此檢視自己的表現，了解目前的能力與理想目標之間還有多少差距。
02
如何將 HYROX 訓練建議運用到實際訓練中？
雖然初學者不應盲目模仿職業選手的訓練量，但 Birch 提出的四天訓練計畫，仍可作為規劃 HYROX 訓練的實用參考，幫助選手了解每天應著重的訓練項目與重點。
第一天：
「第一天，我會安排以腿部訓練為主的全身肌力訓練，接著再進行一些針對HYROX 特定賽站的體能訓練。」
- Birch 指出，HYROX 是一項高度依賴腿部力量的運動，因此訓練時應特別加強跑步所需的主要肌群，包括臀肌、腿後肌群、小腿肌群及股四頭肌。此外，也不能忽略腳踝、膝蓋與髖關節周圍肌群的強化訓練。相較於一般跑者，競技型 HYROX 選手通常體重較重，因此容易受傷的部位也會承受更大的壓力與負荷。
第二天：
第二天，我會安排低強度有氧訓練，以及一次長距離跑步訓練。
- 這次訓練的重點在於累積運動時間與耐力基礎。訓練時應維持較低的心率，先利用划船機、SkiErg 滑雪機，甚至飛輪進行一段時間的有氧運動，再透過長距離跑步累積跑量。這類訓練可以循序漸進地增加，切勿一開始就模仿職業選手的訓練量。建議先從符合自己目前體能與訓練習慣的時間和距離開始，再逐週增加訓練量，穩定提升耐力表現。
第三天：
「第三天，我會再次安排全身肌力訓練，接著加入針對 HYROX 各項賽站的間歇訓練，讓選手熟悉不同賽站的動作與技巧，提升動作效率及運動經濟性，以更有效率的方式完成訓練。」
- Birch 建議選手特別加強比目魚肌的訓練。他解釋：「隨著跑步速度提高，地面反作用力也會隨之增加，而比目魚肌必須承受並吸收其中相當大一部分的力量。」因此，選手可以在訓練計畫中加入屈膝提踵（Bent-knee Calf Raise）等動作，或其他針對比目魚肌的孤立式訓練，以強化小腿肌群，提升跑步時的支撐與負荷能力。
第四天：
「第四天，我會安排 HYROX 模擬訓練，但不一定要達到正式比賽的強度。重點是確保累積足夠的跑步訓練量，同時熟悉各個賽站的動作，提升完成賽站挑戰的效率。」
- Birch 提醒選手，應避免過於頻繁地進行 HYROX 模擬訓練。他表示：「從技術層面來看，模擬訓練確實能幫助選手改善動作技巧，熟悉各賽站的挑戰，並提升跑步效率。」不過，他更建議選手找出自己在整場比賽中的弱項，將更多時間投入針對性訓練，才能有效提升整體競賽表現。
03
五大訓練重點
- 將高強度、高負荷的訓練分開安排，才能在每次訓練中投入充足的體力與專注力，全力以赴，達到最佳訓練效果。
- 每次訓練都應設定明確的目標與預期成果，避免在訓練過程中臨時改變內容或訓練目的。按照事先制定的計畫執行，才能確保訓練達到預期效果。
- 切勿一開始就貿然模仿職業選手的訓練量。隨著身體逐漸適應訓練強度與負荷，再循序漸進地增加訓練量，才能穩定提升體能表現。
- 著重改善弱項。善用數據分析工具與評估系統，找出自己的強項與弱項，適度減少擅長項目的訓練量，將更多時間與精力投入需要加強的部分。
- 設定明確的訓練目標，並努力朝著目標邁進，即使目標具有挑戰性也無妨。即使最終未能達成，仍能透過檢視訓練成果，了解自身現況與理想目標之間的差距，作為持續進步的方向。
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Red Bull HYROX 教練訓練營：專業知識與經驗交流
Jack Birch 也曾在Red Bull HYROX 教練訓練營中，與來自世界各地的 HYROX 教練分享專業知識與經驗。他攜手 HYROX 及 Red Bull 運動員表現中心的專家團隊，帶領教練實際體驗最新訓練方法、深入了解運動表現分析，並學習如何將專業知識應用於實際訓練，協助選手為比賽做好充分準備。
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