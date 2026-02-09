Alexander Rončević powers through the Sled Pull station at the HYROX World Championships in Chicago
HYROX 訓練祕訣：頂尖運動員如何靠自律稱霸賽場

探索菁英運動員如何利用自律而非僅憑動力，來精通 HYROX 訓練並達到巔峰狀態。
由 Agnes Aneboda and Piers Plowman 編寫
    動力讓你邁出家門，但自律讓你保持穩定
    HYROX 的頒獎台選手有什麼不一樣的做法？
    Piers Plowman 為 HYROX 比賽日總結的三大訓練法則
新賽季的首場 HYROX 重大對決，證明了運動員們正不斷挑戰這項運動的極限。在德國漢堡的大獎賽（Major）中，奧地利選手Alexander Rončević 打破了 HYROX 男子精英組世界紀錄 ，為這競爭激烈的一年奠定了基調。這對 Rončević 而言是一個驚人的反轉，因為就在幾個月前，他才在芝加哥舉行的 2024/25 HYROX 世界錦標賽中衛冕失敗。那場賽事凸顯了 HYROX 不可預測的本質：即使是最強大的運動員也可能失利，而其他人則會挺身而出。德國選手 Tim Wenisch 和 Linda Meier 分別奪得世界冠軍，證明了這項運動的成功往往不只取決於天賦或體能，更取決於自律、準備以及穩定性。
HYROX athlete Linda Meier races with determination in the Women’s Elite 15 at HYROX Chicago 2025.

Linda Meier surges away

這些表現為每一位正在進行 HYROX 訓練的人說明了一個重點：靈感和動力可以讓你起步，但要以巔峰狀態站上比賽日，則需要有系統的規劃與自律。
「感到受啟發是一回事，感到有動力是另一回事，但這依然不夠。自律才是真正讓你以巔峰狀態站上比賽日的關鍵，」學院教育經理 Piers Plowman 表示。
動力讓你邁出家門，但自律讓你保持穩定

Alexander Roncevic competes in Men’s Elite 15 at the Hyrox World Championship in Chicago, USA on June 12, 2025.

Endurance is every bit as important as strength in HYROX

動力驅使運動員站起身、走出家門並投入訓練，但訓練週期是漫長的：包含力量訓練、間歇訓練、活動度及技術精煉。這一切都無法帶來即時的回饋。這正是短期熱度與持續性進步之間產生差異的時刻。你不可能每週都在追求個人最佳紀錄。這就是為什麼你的訓練需要有系統的規劃，Plowman 說道。
「這就是教練需要協助運動員將情感火花轉化為具體行動的地方，」這位 HYROX 學院教育經理說道。「這並不代表要做得更多，而是要做的更聰明。我一直告訴我的運動員：你不是要贏在週一，而是要贏在六個月後。這就是為什麼穩定性勝過強度。」
HYROX 的頒獎台選手有什麼不一樣的做法？

HYROX elite athlete Joanna Wietrzyk at the Ski Erg station

HYROX elite athlete Joanna Wietrzyk at the Ski Erg station

「看到像 Tim Wenisch 和 Linda Meier 這樣在芝加哥創造德國歷史的運動員，表現確實是世界級的。但對我而言，最引人注目的是參賽者的極大多樣性：老將、新手，甚至是年長的運動員，他們都在各自的年齡層展現統治力，」Plowman 說。那麼，芝加哥賽事的領獎台獲勝者到底有什麼不同之處？
他將其歸納如下：「他們進行了週期化訓練。他們跨越了循序漸進的各個階段。他們遵循系統化的漸進式超負荷原則。他們納入了刻意的恢復，以實現長期且可持續的穩定性。你需要自律來學會拒絕。有時是拒絕額外的跑步，有時是拒絕再多做一組高強度的 EMOM（每分鐘計時訓練，一種運動訓練格式）。過度訓練（Overreaching）看似是投入，但卻可能摧毀訓練的穩定性。」
你需要自律來適時地學會拒絕——拒絕那次額外的跑步，拒絕再多做一組高強度的 EMOM——因為過度訓練可能會摧毀你的穩定性。
Piers Plowman, HYROX Academy Education Manager
Plowman 的建議是：「聰明地利用動力。不要為了滿足虛榮心而不斷追求個人紀錄（PB）。」這代表要清楚何時該全力以赴，何時該專注於恢復。一位優秀的教練會將激發出的靈感轉化為以過程為導向的訓練，其中包含：
  • 針對個人化調整計畫，以平衡衝刺與恢復
  • 明智地運用表現數據，並尊重運動員的意見回饋
  • 優先考量自律，而非可能破壞穩定性的短期衝動。
Alexander Roncevic performs at the Hyrox World Championship in Nice, France, on June 7, 2024.

There's always a great atmosphere at any HYROX event

「真正的冠軍並非最具話題性的人，而是最自律的人，」Plowman 說。「在數月專注的訓練中，自律會複利轉化為表現的突破。靈感啟動旅程，動力支撐過程，而自律則帶領你衝過終點線。」
他給予那些正受芝加哥賽事熱潮鼓舞的教練與運動員的建議是：享受過渡期、聰明地訓練並保持穩定。最好的結果將留給那些帶著明確目標與意圖進行訓練的人。
Piers Plowman 為 HYROX 比賽日總結的三大訓練法則

Lucy Procter showcases her strength pulling ropes at the HYROX World Championship in Chicago.

Lucy Procter is one of the rising talents in HYROX

首要秘訣 1：靈感帶領你起步
看著各個年齡層與程度的運動員在世界舞台上競技，證明了「卓越表現」並非少數人的專利。將那份火花轉化為你的燃料，讓它提醒你訓練的初衷，並將這份願景銘記於心。
重點秘訣 2：動力是暫時的
動力能讓你邁出家門，但它總是來去匆匆。當漫長的磨練期讓人感到疲憊——無論是沉重的力量週期、無止盡的間歇訓練，還是枯燥的活動度練習——請不要依賴動力。相反地，要依靠可持續的訓練架構與規律的日常習慣。
重點秘訣 3：自律贏得長程比賽
自律就是即使在不想努力時，依然持續做正確的事。 在芝加哥世界錦標賽中，頂尖運動員不只是練得更勤，而是練得更聰明。他們進行週期化訓練、尊重休息時間，並對過度訓練（Overreaching）勇敢說不。請記住：你不是要贏在今天，你是要贏在六個月後。
Two people chat at the Red Bull HYROX Coaches Camp in Silverstone, UK, on August 6, 2025. They engage in dynamic workshops, sharing training strategies and teamwork in preparation for competitions.

HYROX coaches have a passion for seeing athletes improve

這週我可以做些什麼，讓自己成為更好的 HYROX 選手？
檢查你的訓練計畫。它是為了長期成功而建立，還是為了短期熱度？或許可以將一次「英雄式」訓練換成聰明的第二波段（Zone 2）穩定心肺訓練。這就是你建立持久習慣與延續運動表現的方法。
保持穩定。帶著目標訓練。並記住，自律能將靈感轉化為成果。

關於作者

從事 HYROX 教練工作或有意朝此方向發展的人士，可以參加 HYROX 教練峰會 (HYROX Coaches Summit )。這是一項為期兩天的國際活動，重點關注教練實務、領導力以及這項運動的未來發展方向。