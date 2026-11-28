HYROX Academy 教育經理 Piers Plowman 表示，訓練強度過高，是許多業餘 HYROX 選手最常犯的錯誤之一。高強度訓練固然是比賽日發揮的重要關鍵，但懂得何時收斂強度，同樣重要。
Plowman 深知均衡訓練的重要性。他取得拉夫堡大學運動教練學研究所學位，並曾在英國鐵人三項協會的奧運培訓體系及帕運計畫中指導選手。
在 Red Bull HYROX 教練訓練營活動期間，我們與 Plowman 聊了聊，了解為何聰明訓練、而非一味加強訓練，可能才是提升成績的關鍵。
01
「訓練強度過高」究竟是什麼意思？
對 Plowman 來說，這指的是訓練安排未能讓選手有足夠機會培養多元技能與身體能力。無論是在 HYROX Academy 培訓教練，還是以長年運動員的身分親身參與訓練，他都觀察到這種情況。他在提升 HYROX 跑步效率的訓練方法中，也特別強調動作品質的重要性，而非一味追求強度。
「我們需要安排低強度訓練，也需要高強度訓練；在肌力與體能訓練中，必須提供不同形式的刺激，尤其要著重動作訓練。HYROX 相當重視並鼓勵選手培養各種功能性動作能力，因此我們需要設法全面發展這些能力。」Plowman 說。
「我們發現，選手往往沒有真正練習各種可以學習的動作技能；透過這些訓練，他們其實能讓動作更有效率。」他接著說。
訓練失衡，往往讓選手在比賽日無法充分發揮各項技能。
02
訓練強度過高，為什麼會成為問題？
Plowman 解釋，訓練若一味追求高強度，可能會造成失衡。
「這種失衡往往會讓選手在比賽日無法充分發揮各項技能，除非他們事先經過刻意安排，接觸過……各種變化情境。」
03
HYROX 訓練應該把重點放在哪裡？
Plowman 認為，選手應讓訓練內容與強度有所變化，重點放在提升有氧能力與肌耐力、提高最大攝氧量，並在疲勞時維持良好的動作姿勢與品質。訓練也應分階段安排，循序漸進地增加挑戰。
04
HYROX 訓練應該以各站項目為核心嗎？
Plowman 常看到初學者只專注於 HYROX 比賽的項目 – 八個訓練站與跑步，但這樣的訓練方式可能反而有害。
「打好基礎動作技能、建立穩定性，並提升動作效率，是初學者開始訓練時的重要基石。常見的錯誤是，一開始就直接投入各個訓練站，還把強度拉得很高。」Plowman 說。
「初學者應該先充分掌握基本動作模式，了解訓練強度可以如何調整，並在適當時機逐步建立持續訓練的能力。」他補充說。
無論選手程度如何，Plowman 都建議將備賽訓練分成循序漸進的階段，逐步增加訓練量，並安排休息日。HYROX 訓練新手尤其能從為期 8 至 12 週的訓練週期中受益，這段期間應著重提升動作品質、打好基本功。
05
為什麼動作品質與動作技能如此重要？
Plowman 解釋：「選手過去參與運動與身體活動的經驗不同，未必都已具備我們希望他們在 HYROX 比賽中展現的各項動作能力。」
他建議選手先提升關節活動度與動作品質，再開始進行更貼近比賽需求的高強度訓練。
Plowman 建議：「在訓練起步階段，我建議初學者先著重動作品質與活動幅度，再依個人需求加入適當強度的訓練。教練則需要了解每位選手的需求，並據此有效安排訓練。」
他建議選手循序增加訓練變化：先透過可控的練習，掌握各訓練站的正確動作，再逐步加入模擬比賽的疲勞感與配速壓力，避免一開始就因強度過高而承受過多壓力。
06
每週都該進行一次完整的 HYROX 模擬賽嗎？
Plowman 表示，每週訓練都安排一次完整的比賽模擬，也是另一個常見錯誤。
「完整模擬賽會帶來很大的訓練負荷，卻未必能換得相應的訓練成效與身體適應。我們必須審慎安排完整模擬賽在訓練計畫中的位置。」
Plowman 建議改為「選取完整賽制中的部分環節或區段，進行高強度反覆訓練或分組練習。完整模擬賽不應成為固定訓練項目，而應經過仔細規劃，策略性地安排在訓練計畫中」。
07
比賽前的減量訓練與恢復有多重要？
Plowman 認為，兩者都不可或缺。
「我們希望選手以盡可能良好的狀態迎接比賽。不過，有些選手可能不完全信任過去幾個大週期與小週期的訓練安排，因此到了賽前，便慌張地加做高強度間歇訓練，想趁最後關頭再多累積一些成效。」他說。
我們必須給選手足夠的時間恢復。
不過到了比賽週，額外加做高強度訓練已經沒有太大效益，這時應把重心轉向恢復身體，為比賽日做好準備。
「我們要把重心放在恢復與訓練減量，降低整體訓練量和強度，同時維持訓練的規律性與頻率。」
他舉例說：「如果選手每週訓練 5 至 6 次，我們可能仍會保留其中 4 至 5 次，但大幅縮短每次訓練時間、降低整體負荷，讓選手維持良好狀態與活力。同時，也必須給他們足夠的時間恢復。」
最重要的觀念是什麼？
練得更拚，不一定代表練得更聰明。高強度訓練是 HYROX 訓練計畫不可或缺的一環，但必須審慎安排。均衡訓練、兼顧耐力、肌力、動作品質與效率，並留出足夠的恢復時間，才是比賽日發揮最佳表現的關鍵。
更多 HYROX 訓練專家的建議
HYROX 結合肌力、功能性體能與跑步。了解為什麼變得更強壯，不一定能讓你成為更出色的 HYROX 選手，以及訓練時應該把重點放在哪裡。