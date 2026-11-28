對 Plowman 來說，這指的是訓練安排未能讓選手有足夠機會培養多元技能與身體能力。無論是在 HYROX Academy 培訓教練，還是以長年運動員的身分親身參與訓練，他都觀察到這種情況。他在

的訓練方法中，也特別強調動作品質的重要性，而非一味追求強度。