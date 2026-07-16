Ida 挑戰巨型摩天輪障礙賽道

大多數人看到的是一座摩天輪，但 Ida Mathilde Steensgaard 看到的，卻是一條等待征服的障礙賽道。這位來自丹麥、兩度奪得障礙賽世界冠軍的選手，同時也是 HYROX E15 菁英運動員。她將丹麥奧登塞港一座高達 30 公尺的摩天輪，改造成獨一無二的體能挑戰，並在摩天輪持續轉動的情況下，完成了六項障礙挑戰。

這項計畫籌備了整整 18 個月。Steensgaard 不只是提出這個挑戰構想，她還親自參與設計與搭建，並成為第一位成功攀爬這座摩天輪的人。

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Steensgaard 笑著說：「我有時也會想，自己怎麼會冒出這些瘋狂的點子，但我真的很慶幸自己想到了。要是這些挑戰是別人提出的，我大概也會說：『嘿，我也想參加！』所以，我想自己確實走在對的道路上。」

從 HYROX 挑戰到另一座極限遊樂場

更令人驚嘆的是，就在一個月前，Steensgaard 才剛在 2026 年 HYROX 世界錦標賽 的菁英雙人組中獲得第八名。接連完成這兩項挑戰，需要極強的耐力與專注力。這次的摩天輪企劃也證明，Steensgaard 是一位勇於突破自我、敢於嘗試全新又不尋常挑戰的運動員。

談到同時兼顧多項運動目標所帶來的壓力時，她說：「我對自己的能力一直非常樂觀。我告訴自己，壓力是一種特權，因為這代表你正在探索人生中那些曾經以為不可能達成的領域。」

從 HYROX、障礙賽（OCR），再到另一座極限遊樂場，這位頂尖運動員正把障礙賽帶進前所未有的場景，在高空中全面考驗自己的耐力、力量、平衡感與沉著度。

01 一切始於一座摩天輪和一個簡單的問題

Ida Mathilde Steensgaard had to keep her composure high above the ground © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

談到這項摩天輪企劃，Steensgaard 最初的靈感，正是在一場遊樂園活動中萌生的。她回憶道：「那是在布達佩斯跨年期間。我看到那座摩天輪，便開始想，自己能不能爬上去。當時是 2024 年底，我才剛完成《World’s Toughest Playground》，所以整個人正處於充滿創意的狀態！」

對 Steensgaard 而言，規劃這樣的壯舉，不只需要深入而周密的安排，也同樣仰賴腦中的想像與視覺化。她說：「我的腦海裡總會先浮現畫面。我很喜歡白色摩天輪搭配藍色障礙設施的構想。」

不過，要把 Steensgaard 腦海中的設計真正化為現實，本身就是另一項艱鉅的任務。2025 年 1 月，她組成了一支團隊，開始集思廣益設計各種障礙關卡，並利用 3D 動畫程式製作虛擬模型，模擬每個障礙設施可能呈現的樣貌。

她說：「障礙賽真的非常有趣。我一直很喜歡在賽道上流暢前進的感覺，以及克服挑戰的過程。」這份樂趣也延伸到了設計階段。她表示：「能夠發揮創意，和施工團隊一起坐在設計室裡，實際研究『我們要怎麼打造即使上下顛倒，並在移動中仍能正常使用的障礙設施？』整個過程真的很棒。」

2026 年上半年是整個計畫的「最後衝刺階段」，施工團隊全力趕工，努力將 Steensgaard 的構想化為現實。Steensgaard 說：「從構思不同的障礙關卡，到實際尋找合適的摩天輪與場地，所有細節都必須納入考量。由於過去從未有人做過這樣的企劃，整個過程中有很多部分只能依靠經驗做出最佳判斷。」

Steensgaard loves tackling extreme challenges head-on © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Quotation 「我曾經有好多次懷疑，自己為什麼要做這件事。」 伊達·瑪蒂爾德·斯滕斯加德 - Ida Mathilde Steensgaard

儘管這座摩天輪障礙賽道是由 Steensgaard 親自構思打造的，但她也坦言，過程中曾有幾次懷疑這項挑戰是否真的能夠完成。

她說：「我曾經有好多次懷疑，自己為什麼要做這件事。我該怎麼為這項挑戰訓練？當所有東西都在旋轉時，要怎麼完成障礙關卡？這個計畫會不會根本不可能完成？」

02 為什麼 Ida 的媽媽不想聽挑戰摩天輪的事

得知這項摩天輪企劃後，並不是所有親近 Steensgaard 的人都同樣興奮。她回憶家人對這次挑戰的反應：「我媽媽直接說：『我不想聽。』我爸爸則說：『嗯，聽起來滿有意思的。』至於我哥哥，他的反應是：『果然，妳就是非得去爬一座該死的摩天輪不可！』」

身為 Steensgaard 這類極限運動員的家人，最難適應的是，她每次挑戰的內容都在改變，永遠不知道下一次會有多瘋狂。Steensgaard 將這次摩天輪挑戰的恐怖程度評為滿分 10 分中的「大約 9.5 分」。壓力之大，甚至讓她在第一次親眼看到障礙設施開始組裝後的隔天早晨，醒來時出現了恐慌發作。

Getting in the zone before attempting the daunting obstacle course © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

她說：「我整晚都醒著，不斷擔心這件事。如果我在某些位置失手墜落，可能會摔斷脊椎。或許不至於喪命，但發生意外的風險非常高。我告訴自己：『妳必須學會接受這份恐懼，並確認這是妳願意承擔的風險。』」

儘管挑戰當天她全程繫著安全繩，但也正是這些高風險因素，讓摩天輪企劃對 Steensgaard 如此具有吸引力。她說：「人們可能低估了，在那樣的高空與超高風險環境中，身體會進入多麼高度警戒、恐懼甚至恐慌的狀態。萬一墜落，可能會被纏進摩天輪的鋼架中，或被輪體壓住。」這麼一來，她媽媽當初的反應，似乎也變得完全可以理解了。

Ida Mathilde Steensgaard：學會與恐懼共存

無論是在參加 HYROX 比賽，還是構思全新的障礙賽挑戰，Steensgaard 都表示自己「從不試圖逃避恐懼」。她說：「我允許恐懼存在。經過一段時間後，我就能更理性、更冷靜地面對它。」關鍵在於放下那些「可能會出什麼差錯」的念頭，把注意力集中在當下，以及眼前正在面對的這一道障礙。

她說：「無論是參加障礙賽，還是在摩天輪上挑戰，每一個動作都必須非常精準、確實到位。同時，你也必須相信自己具備足夠的耐力與體能，能夠掌握好節奏和時機。」摩天輪當時轉得非常快，感覺就像是進行了一場長達三分十秒的全力衝刺。」

Steensgaard needed stamina and strength to overcome the obstacles © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Steensgaard 不會試圖把恐慌的感覺推開，而是讓自己與這份不安共處，並思考恐懼為何會出現。她說：「我會大聲問自己：『這個想法真的是事實嗎？』」她花了七年時間學習辨識恐懼，並安撫焦慮的大腦。在心理教練的協助下，她逐漸學會以解謎般的思維，面對那些看似不可能完成的挑戰。

如今，她表示這種思考方式已經成為自己的本能。她說：「突破自己的極限很重要，不要害怕讓自己置身於不舒服的情境中，無論是在訓練上，還是在個人生活裡。」「這就像拼圖一樣，你必須找出缺少的那幾塊，並持續努力。當所有拼圖逐漸到位，你就能做到。」

03 HYROX 訓練如何幫助 Ida 挑戰摩天輪

Steensgaard 之所以不斷對艱難的挑戰說「好」，是因為她很好奇自己的身體究竟能做到什麼程度。她說：「我想證明，女性也能完成瘋狂的挑戰，而且我們同樣熱愛腎上腺素帶來的刺激！」「我們可以熬過艱難的時刻、走到另一端；即使解決方法一時難以看見，也會繼續尋找下去。」

在為摩天輪企劃進行訓練時，最困難的一點是，障礙設施一直到最後一刻都還在施工。由於這項挑戰過去從未有人嘗試過，在所有設施正式組裝完成前，Steensgaard 根本沒有實體器材可以進行針對性訓練。

她說：「這是一項風險非常高的企劃。」雖然她大致知道各項障礙設施應該如何運作，但摩天輪旋轉所帶來的影響，卻很難事先預測。她表示：「我曾嘗試一些很奇怪的訓練，例如不停旋轉身體，或使用帶有移動元素的器材，但那種感覺還是不一樣。」

她唯一能做的，就是更加專注於自己熟悉的訓練，持續在健身房強化體能。HYROX 訓練已經為她打下良好的耐力基礎，但仍有一些不足需要補強。她說：「在體能方面，我必須增加更多訓練課程，其中有許多是針對障礙賽的專項訓練。由於我從事 OCR 已經很多年，這些動作有點像喚醒肌肉記憶。不過，我已經有一段時間沒有參加障礙賽了，所以這些訓練也讓我重新找回信心！」

由於 HYROX 需要扎實的上半身力量，Steensgaard 也能將這項訓練基礎，轉化為摩天輪挑戰所需的高強度拉力、握力與平衡訓練。

在心理層面上，Steensgaard 也必須克服因舊肩傷而產生的疑慮。她接受了多項檢測，以評估身體左右兩側的對稱性，以及是否仍存在尚未恢復的弱點。她回憶道：「有時候，我在抓住障礙設施時，手會因為疼痛一路延伸到手臂，而不由自主地鬆開。」

Steensgaard had to prepare physically and mentally for the challenge © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Quotation 她說：「我真的想透過這次摩天輪企劃突破自己的極限。這完全是另一個層次的挑戰。與過去做過的任何事情相比，這次的成就最讓我感到驕傲。」

她說：「我真的想透過這次摩天輪企劃突破自己的極限。這完全是另一個層次的挑戰。與過去做過的任何事情相比，這次的成就最讓我感到驕傲。」

她說：「對我而言，最重要的就是把自己推向真正的極限。當我身處摩天輪高處時，曾有幾次真的害怕到了極點，更瘋狂的是，周圍的一切還在不斷移動。」

針對這項挑戰所進行的專項訓練，加上她過去在 HYROX 與障礙賽累積的經驗，讓她有信心克服恐懼，繼續向前。

Steensgaard 說：「我真的希望透過這次摩天輪企劃突破自己的極限。我不只為自己的表現感到驕傲，也很驕傲自己能將一年半前腦海中的構想，真正化為現實，並完成這項瘋狂的挑戰。這完全是另一個層次的成就。與過去完成的任何事情相比，這次最讓我感到驕傲。」

04 Ida Mathilde Steensgaard 的下一步是什麼？

Steensgaard has found a renewed love for Obstacle Course Racing © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Steensgaard 在多年稱霸障礙賽後，於 2024 年暫別 OCR。不過，這次摩天輪企劃重新點燃了她對障礙賽的熱情。她說：「在進行這項企劃的過程中，我發現自己愈來愈想念 OCR。」然而，她全面回歸的可能性仍然不高。她表示：「因為我過去的成績非常好，也曾多年被視為障礙賽的頂尖選手，所以除非我確定自己仍能保持競爭力，並且有機會奪冠，否則要重新回到 OCR 對我來說會非常困難。」

關於作者 Tom Ward 是誰？ Tom Ward 專門撰寫運動、文化與氣候相關文章，作品曾刊登於《GQ》、《Esquire》、《Wired》及《星期日泰晤士報》等媒體。他也是小說《TIN CAT》與《The Lion and the Unicorn》的作者。