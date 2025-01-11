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Diving

懸崖跳水-在地下進行

懸崖跳水冠軍Rhiannan Iffland 與Constantin Popovici共同展開一場前所未有的冒險行動，深入羅馬尼亞地下120米。
由 Katrin Strobl 編寫
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Rhiannan Iffland

澳大利亞籍選手Rhiannan Iffland是世界級最優秀的懸崖跳水運動員之一，也是全球系列賽的連續冠軍得主，更是 21公尺跳台上的主導力量。

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Red Bull 懸崖跳水紀錄冠軍、來自澳洲的Rhiannan Iffland 與羅馬尼亞新星Constantin Popovici在羅馬尼亞最古老的鹽礦之一——圖爾達鹽礦，進行了一次120米深的地下跳水。
在一項前所未有的壯舉中，女子冠軍得主Iffland與當地英雄Popovici突破高空跳水的極限，從錐形礦井的牆壁一躍而下，跳入特蘭西瓦尼亞地下深處的鹹水湖中。
進一步了解懸崖跳水選手Rhiannan Iffland，聆聽她在 Beyond the Ordinary播客中深入探討對恐懼的心理。
在地表下120米處，運動員身處由鹽與人類共同雕琢而成、如科幻奇境般的世界，由於水的高密度，他們的身體從每小時85公里減速至靜止的速度幾乎是平常的兩倍。在這次非凡的體驗之後，這對搭檔期待2021年Red Bull 懸崖跳水世界系列賽的回歸。
Constantin Popovici of Romania dives at Salina Turda, Romania on October 6, 2020.

The old mine looks like something right out of a sci-fi movie

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

雖然這座巨大的地下鐘形鹽礦在1880年停止開採，並在最近轉型為壯觀的旅遊景點，但懸崖跳水則是今年才新增的特色項目。
「我們今天完成了一項‘世界首次’的壯舉，」29歲的Iffland表示：「這是史上第一次在鹽礦中進行地下跳水。湖水下方非常黑暗，水的密度比海水高出17%，因此衝擊感有所不同。當水這麼鹹時，入水的體驗相當獨特，水會直接將你推回到水面上。」
我們今天完成了一項「世界首次」的壯舉
Rhiannan Iffland
「對我來說，最具挑戰性的事情是在這特殊的一年之後調整自己的思維。真的很難讓我回到去年的狀態，能夠克服那些恐懼，直接跳下去。」
Red Bull Cliff Diving World Series champion, Rhiannan Iffland of Australia, dives at Salina Turda, Romania on October 7, 2020.

Iffland launches herself from the specially-built platform in Salina Turda

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

12攝氏度的水溫和氣溫相對來說只是小問題，因為跳入高鹽度的水中會產生更大的浮力，並在入水階段使身體更快速地減速。由於這裡的鹽度是亞得里亞海的八倍——260克/升對比33克/升——跳水選手在入水後僅在水面下2.5米處便完全停下，相比從27米高處跳水時通常會到達5米深的位置。此外，這種額外的身體負荷加上在完全無自然光的條件下跳水，更增加了挑戰難度。
這是我一生中最出色且最具心理挑戰的項目。
Constantin Popovici
「在洞穴裡，四周完全黑暗。雖然有燈光，但這依然不是一個理想的自然跳水環境，因此情況非常具有挑戰性，」來自布加勒斯特的Popovici解釋道。「站在跳臺上時，幾乎會用頭或手碰到牆壁，因此要精確地起跳並跳入正確的位置以避開淺水區，這有些困難——這是我一生中最出色且最具心理挑戰的項目。」
「我非常自豪能成為羅馬尼亞的第一位懸崖跳水選手。我們從未有過這樣的機會，而我非常興奮能在特蘭西瓦尼亞這個具有標誌性的地方進行跳水。我之前來過這座礦井，這是一生難得一次的機會。」
位於羅馬尼亞最古老定居點之一的圖爾達鹽礦，其壯麗景觀的首次文獻記載可追溯至1271年，並曾是主要的鹽供應來源，直到1932年停止開採。如今，這座鹽礦成為真正的歷史博物館與地下主題公園，每年吸引70萬名遊客前來參觀。
Constantin Popovici of Romania seen at Salina Turda, Romania on October 7, 2020.

Popovici climbs up to the specially-built platform

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Constantin Popovici of Romania dives at Salina Turda, Romania on October 6, 2020.

The Romanian braces for impact with the salty water

© Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Red Bull Cliff Diving World Series champion, Rhiannan Iffland of Australia seen at Salina Turda, Romania on October 7, 2020.

Flashback to days gone by in the centuries-old salt mine

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Red Bull Cliff Diving World Series champion, Rhiannan Iffland of Australia, stretches at Salina Turda, Romania on October 6, 2020.

A little warm-up for the four-time champion before her novel dive

© Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Away she flies

© Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

A spectacular setting for a bit of cliff diving

© Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Iffland and Popovici are now setting their sights on a successful 2021

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

對於Red Bull 懸崖跳水全球系列賽的粉絲及其運動員，如Iffland和 Popovici而言，2021年的比賽回歸備受期待。考量當前的健康與安全因素，預計明年年初將公布賽程。
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Rhiannan Iffland

澳大利亞籍選手Rhiannan Iffland是世界級最優秀的懸崖跳水運動員之一，也是全球系列賽的連續冠軍得主，更是 21公尺跳台上的主導力量。

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