Red Bull 懸崖跳水紀錄冠軍、來自澳洲的 Rhiannan Iffland 與羅馬尼亞新星Constantin Popovici在羅馬尼亞最古老的鹽礦之一——圖爾達鹽礦，進行了一次120米深的地下跳水。

在一項前所未有的壯舉中，女子冠軍得主Iffland與當地英雄Popovici突破高空跳水的極限，從錐形礦井的牆壁一躍而下，跳入特蘭西瓦尼亞地下深處的鹹水湖中。

進一步了解懸崖跳水選手Rhiannan Iffland，聆聽她在 Beyond the Ordinary 播客中深入探討對恐懼的心理。

在地表下120米處，運動員身處由鹽與人類共同雕琢而成、如科幻奇境般的世界，由於水的高密度，他們的身體從每小時85公里減速至靜止的速度幾乎是平常的兩倍。在這次非凡的體驗之後，這對搭檔期待2021年Red Bull 懸崖跳水世界系列賽的回歸。

The old mine looks like something right out of a sci-fi movie © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

雖然這座巨大的地下鐘形鹽礦在1880年停止開採，並在最近轉型為壯觀的旅遊景點，但懸崖跳水則是今年才新增的特色項目。

「我們今天完成了一項‘世界首次’的壯舉，」29歲的Iffland表示：「這是史上第一次在鹽礦中進行地下跳水。湖水下方非常黑暗，水的密度比海水高出17%，因此衝擊感有所不同。當水這麼鹹時，入水的體驗相當獨特，水會直接將你推回到水面上。」

「對我來說，最具挑戰性的事情是在這特殊的一年之後調整自己的思維。真的很難讓我回到去年的狀態，能夠克服那些恐懼，直接跳下去。」

Iffland launches herself from the specially-built platform in Salina Turda © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

12攝氏度的水溫和氣溫相對來說只是小問題，因為跳入高鹽度的水中會產生更大的浮力，並在入水階段使身體更快速地減速。由於這裡的鹽度是亞得里亞海的八倍——260克/升對比33克/升——跳水選手在入水後僅在水面下2.5米處便完全停下，相比從27米高處跳水時通常會到達5米深的位置。此外，這種額外的身體負荷加上在完全無自然光的條件下跳水，更增加了挑戰難度。

這是我一生中最出色且最具心理挑戰的項目。 Constantin Popovici

「在洞穴裡，四周完全黑暗。雖然有燈光，但這依然不是一個理想的自然跳水環境，因此情況非常具有挑戰性，」來自布加勒斯特的Popovici解釋道。「站在跳臺上時，幾乎會用頭或手碰到牆壁，因此要精確地起跳並跳入正確的位置以避開淺水區，這有些困難——這是我一生中最出色且最具心理挑戰的項目。」

「我非常自豪能成為羅馬尼亞的第一位懸崖跳水選手。我們從未有過這樣的機會，而我非常興奮能在特蘭西瓦尼亞這個具有標誌性的地方進行跳水。我之前來過這座礦井，這是一生難得一次的機會。」

位於羅馬尼亞最古老定居點之一的圖爾達鹽礦，其壯麗景觀的首次文獻記載可追溯至1271年，並曾是主要的鹽供應來源，直到1932年停止開採。如今，這座鹽礦成為真正的歷史博物館與地下主題公園，每年吸引70萬名遊客前來參觀。

Popovici climbs up to the specially-built platform © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool The Romanian braces for impact with the salty water © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Flashback to days gone by in the centuries-old salt mine © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool A little warm-up for the four-time champion before her novel dive © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Away she flies © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool A spectacular setting for a bit of cliff diving © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Iffland and Popovici are now setting their sights on a successful 2021 © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

對於Red Bull 懸崖跳水全球系列賽的粉絲及其運動員，如Iffland和 Popovici而言，2021年的比賽回歸備受期待。考量當前的健康與安全因素，預計明年年初將公布賽程。

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