侯以理：跑步運動就是人生，上路後才知道可以跑多遠

侯以理大學時期在學校游泳池擔任救生員，因緣際會體驗鐵人三項課程而深受吸引，自此跑上三鐵選手的賽道。

「運動可以真實感受到，付出的汗水跟努力的過程。」侯以理提出持之以恆的實踐信念，生活未必努力會得到報酬，但身體感受付出的努力，跑出好成績會得到直接的成就感，縱然沒有跑出成績，但肌肉跟身體記憶都會記得這一切，運動是感受快樂，並收穫努力的豐碩旅程。

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女鐵人成佛系跑者 回歸初心的起步

挑戰女性鐵人里程碑，背負鐵人主播的光環，侯以理也曾在自我要求、旁人對運動員的刻板標籤中備感壓力，運動不再是最純粹快樂的事，她開始找回初心。

唯一連續兩屆參與FXT極限鐵人賽女性，更首度突破T2（第二階段轉換區）。侯以理說，「很多人覺得鐵人三項很難，不敢跨出第一步，我就當作有件事很酷、很有趣，想試試看！」她選擇在準備過程中認真付出，憑著不辜負的韌性，坦然擁抱比賽結果。

「這一兩年比較沒有參與瘋狂的賽事，因為前幾年訓練我有一點喘不過氣」，侯以理意識到運動未必要恐怖集訓，並審視旁人對運動員標準的期待，她找回運動的初衷，拿掉成績的得失心，把握在賽道上的每一刻，她發現：「大家都說，我在賽道上看起來很快樂。」

因此，她反而喜歡日常裡在公園簡單跑步，沒有競爭力也沒有特別目標，可是找回喜歡跑步的精神——身體自由自在的體驗運動，成為「佛系跑者」。

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為自己全力以赴 也不忘記能給予

看似順遂的一路努力，也曾在熱情的賽道上有需要暫停的徬徨時刻。侯以理遇過開刀與檢查報告不理想的身體警訊，因此發現能別想太多，直接出門跑步的理所當然，在人生裡是多幸福的事。

侯以理說，如同Wings For Life「為不能跑的人而跑」，「我能這樣子為不能跑的人上路，有能力就去做，感恩『我的這一份能力沒有被拿走』，就是很快樂的事」，她因此不忘給予的力量。

擁抱機會 嘗試人生新事物風景

一路以來都是田徑隊，侯以理因為體育老師而從小熱愛運動，想成為體育老師；擁有隊員的盟友情誼，持續體驗運動職涯和生活樂趣，運動開啟侯以理人生多樣化的機會賽道，而她說：「當你回頭往後看，不是某一個人給你一個機會，就此順遂達到想要的模樣，而是很多人給予很多機會、或幫助，讓你培養各式各樣的能力，有一天終於成為受認可的職業跟對象。」

她在感激中也肯定自己的勇氣：「我也感謝自己，機會來敲門時有認真嘗試，如果不曾試過，就不可能會當上體育主播；沒有參加人生第一場鐵人三項，也不會被稱為鐵人主播，更不會遇上鐵人世界冠軍Kristian Blummenfelt 記者會主持機會。很多巧合都是你有擁抱機會，試著去努力。」

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人生不要設限 試過才知道跑多遠

在跑之前，永遠不知道會跑多遠，好比跑在Wings For Life的賽道，不知何時會被終結者號（Catcher Car）追上，但她主張跑了再說，就算失敗或跌跤，也會看見傷疤的美麗。

「我想展現的價值，就是不要設限」侯以理持續跑在多樣的人生路上，為了想要知道可以抵達多遠，她努力嘗試並且邁開步伐，說：「大力向前跑，你就會知道，自己到底可以跑到多遠！」