攀岩世界冠軍Shauna Coxsey教你30分鐘提升攀岩的4個技巧

首先，沒有意外！肖娜·考克斯提出了提升攀岩技巧的第一個建議，就是＂多練習攀爬的技巧與動作＂，看似簡單的一句話卻直接指向核心。

接下來Shauna Coxsey將再提供4項建議，將讓想攀岩的你從新手快速化身成為高手，而且只需要短短的30分鐘。喜愛攀岩的你，一定要仔細仔細的喔喔！

1.積極暖身讓身體出汗

肖娜·考克西 (Shauna Coxsey) © Lukasz Warzecha / Red Bull Content Pool

Shauna Coxsey表示，如果我能回到過去告訴年輕時自己的一件事，那就是「一定要花更多時間進行熱身」。因為，熱身是預防受傷並充分發揮每一次訓練的關鍵要素。對於這點，我建議你可穿上外套進行熱身動作，即使是夏天也需要。然而，最重要的目標，就是在開始攀岩之前要讓身體溫暖，同時感覺到心跳加速；要確定身體是否有暖身足夠，最好的方式就是檢查是否有出汗。所以，努力讓自己在開始攀爬前先出汗吧！

要快速讓身體出汗，你可以嘗試跳繩或是直接上攀岩牆。我自己的作法則是到攀岩場時，穿著外套直接上牆攀爬上下左右約5~10分鐘，讓身體整個活絡起來；同時你可嘗試不同的攀爬路線與握法，直到身體從肩膀到手指頭都有熱起來。

2.專注於牆面的攀爬，而非停留在地面

肖娜·考克西 (Shauna Coxsey) © Lukasz Warzecha/Red Bull Content Pool

攀岩過程中盡可能以優雅和流暢的方式進行攀爬。Shauna Coxsey指出，上攀爬牆時要不斷的移動，並保持身體的流暢感，同時準確的將腳和手都放置在對的位置。想要達成這樣的方式，就是除了基本的手指力量訓練之外，還可利用引體向上這個動作來訓練背肌與核心肌群的力量。

3.謹慎選要挑戰的路線難度

肖娜·考克西（Shauna Coxsey） © Shamil Tanna/Red Bull Content Pool

有許多新手一開始就想挑戰看起來很「厲害」的路線，但我想告訴你「把自己推往極限」不是最重要的一件事。就如同一個長跑選手在練馬拉松的時後，也不會一開始就將自己的練習難度逼到極限。因此，攀岩也是一樣，需要循序漸進的多樣化練習，不要只挑難度最高的路線進行訓練；如果你一週有好幾次的練習機會，建議要有1~2次選擇基礎路線來進行訓練。

不要擔心過程中的失敗，因為你只是在學習如何成功而已！ Shauna Coxsey

我會給你這樣的建議，是希望你能在一些基礎的路線練習上，學習不同的握法與動作技巧，這包含腳步與手指的擺放位置。另外，也可以在基礎的路線上嘗試不同角度進行攀爬，這樣的訓練方式可以加強你攀爬的技巧，比起單純挑戰路線來的更有意義。即使現在的我，也會每週或兩週就來攀岩場，選擇在我能力範圍內最簡單的路線來進行練習。相信這樣的方式，可以讓你獲得更多的攀爬技巧與動作訓練，也會讓你重新找回攀岩的節奏感。

4. 運用動量勝於單純依賴力量

1分鐘 See these incredible climbing moves See these incredible climbing moves

觀看上面的影片，來了解攀爬時如何運用動量。

你要知道攀爬的關鍵在於「臀部」。雖然，擁有良好的身體姿勢固然重要，但一旦攀爬路線變的困難時，你便需要具有動態的特點；如果你還是依賴身體力量的攀爬，那只會讓自己陷入危機之中；為了避免這樣的情況發生，因此你就需要了解動量的運用技巧。而動量便是通過臀部和腿部所產生的力量。試想一下，當你手臂與腿出現疲勞感時，該如何讓它們準確的擺放至正確的點上？這時你便需要運用牆壁來推動臀部，產生動量讓身體擺盪至目標點。因此，如果你能在手部與腳部很穩定時，便持續善用臀部動力進行攀爬，這時就會發現整個攀爬動作變得流暢許多。

根據上述Shauna Coxsey所分享的4種技巧，相信你能在練習攀岩的過程中獲得更多的感受，同時也能享受挑戰的樂趣！因此，不論你是初學者或是經驗豐富的攀岩者，這些技巧都能豐富你的學習過程。現在就出發吧！讓自己成為一位攀岩高手。