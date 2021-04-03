Red Bull電競賽車與Playseat攜手合作
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Red Bull與全球電競椅大廠Playseat®聯手合作。
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Red Bull賽車電競團隊與全球遊戲座椅公司Playseat®，建立協同合作的夥伴關係，這將推動電競隊的表現達到更高水準，並帶領我們的粉絲更接近模擬賽車的世界。
經由此次合作，Playseat®將為Red Bull Racing Erena園區，配備6個Pro Formula最先進的裝備，以及頂級的Formula 智能座椅，與我們電競團隊所使用的裝備相同。
所有Playseat®的產品都以真實的賽車位置構建，以提供與真實賽車的最大相似度，進而讓電競團隊能夠提高其性能與表現。 此外，Playseat®還將利用車手們的回饋資訊來開發未來的產品，旨在使模擬賽車手更加接近現實賽車環境的真情況。
今年，我們的Red Bull Racing Honda F1車隊，將首次讓賓客坐上駕駛座。從整個賽季，在Red Bull Racing賽車圍場俱樂部活動精選的賓客，有機會在“ 打敗專業”計時系列賽中將自己模擬賽車的技巧與專業車手進行一場精采的PK賽。
另一項進展，這將是我們粉絲的首次體驗，屆時，Playseat®將計劃生產特別版的Sensation Pro座架。 這與Marcel Kiefer 在2020 F1 Pro系列團體賽贏得冠軍的裝備相同，並將於今年稍晚與Red Bull賽車的電競制服一起亮相。
Playseat®是電競界最知名的品牌之一，我們很高興開始這次的合作夥伴關係。
Oliver Hughes
Red Bull Racing Honda賽車的首席商務長Oliver Hughes表示：“Playseat®是電競界最受認可的品牌之一，我們很高興開始這次的合作關係。 Playseat®不僅確保我們的Red Bull Racing 電競運動車手能夠使用最好的設備，還將為我們圍場俱樂部的賓客提供最佳的遊戲體驗。我們的粉絲對於團隊所做的一切至關重要，而這種夥伴關係將使他們更加接近賽車運動。
我們很高興能夠開啟粉絲們的參與項目，並在Erena電競園區提供最好的設備。
Fernando Smit
Playseat®的創始人兼總裁Fernando Smit表示：Playseat®很榮幸能與Red Bull合作超過10年，我們很高興將我們的合作夥伴關係擴展到Red Bull Racing電競團隊。 隨著Playseat®在電競計劃中變得更加根深蒂固，我們很高興能夠開啟粉絲們的參與項目，並在Erena電競園區提供最好的設備。當我們的模擬賽車受到觀眾更廣泛的關注時，我們期待為所有的努力提供最大的支援與協助。
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