神級跨界企劃！Awich x CHICO CARLITO x ONE OK ROCK x Paledusk

由Red Bull Music發起的「Red Bull IN-YO!」企劃，邀請來四組在各自音樂領域獨領風騷的代表人物，以環狀舞台設計推出跨界單曲〈777〉。

Awich,CHICO CARLITO,Taka,KAITO,DAIDAI © Jason Halayko

出身沖繩的Awich為當今日本嘻哈借當之無愧的女帝；同為沖繩發跡的CHICO CARLITO，是多年地下Battle比賽歷練中走向主流，近年備受矚目的饒舌歌手；Paledusk則為日本樂團圈快速崛起的新生代金屬樂團。值得一題的是，在此之前ONE OK ROCK於單曲〈C.U.R.I.O.S.I.T.Y.〉即邀請來Paledusk和CHICO CARLITO參與合作。

Red Bull IN-YO! © Maruo Kono

四組人馬匯聚於環型舞台。以狂暴的吉他和重擊節奏展現強大的音樂能量。ONE OK ROCK主唱Taka與Paledusk主唱 KAITO以聲線交替展現洗腦副歌。CHICO CARLITO密集和連貫的韻腳展示饒舌功力的穩健。Awich則以標誌性的低音從容且氣場強大的加入男孩們毫不遜色。

Red Bull IN-YO! © Maruo Kono

三分多鐘的演出裡，攝影機於環型陣列中盤旋穿梭，凸顯四組音樂人在無間斷接力下的流暢演出。整段表演完全不需要多餘得後期影像效果。靠著他們純粹的演出張力和過硬的技術實力，展現嘻哈與搖滾血脈噴張的激烈碰撞。