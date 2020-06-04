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單車訓練聽什麼？讓專業的告訴你！

© Jan Kasl / Red Bull Content Pool
由 Aoife Glass 編寫
訓練時要聽什麼音樂呢？讓Red Bull 自行車運動員們分享用來激勵雙腿和訓練的歌曲。
音樂可以成為偉大的動力。 正確的節拍可以幫助你更賣力地訓練，並使大腦處於愉悅狀態。來自各個領域的頂尖自行車運動員，大方分享在室內訓練課程所聽的音樂，讓你在訓練的音樂，也非常Pro！

室內單車訓練歌單

室內單車訓練該聽什麼歌呢，Pauline Ferrand-Prevot, Henrique Avancini, Evie Richards, Kate Courtney, Rebecca Rusch, Tiago Ferreira, Tom Pidcock, Finn Iles, Yana Belomoina, Martin Maes, Tomas Slavik, Greg Callaghan, Payson McElveen, Ellen NobleRichie Rude等大咖運動員們，大方與你分享歌單。
首先與你分享烏克蘭美少女Yana BelomoinaGreg Callaghan 特別喜歡聽哪些音樂，並且探索Ellen Noble, Martin MaesRichie Rude的歌單。

Yana Belamoina (越野登山車選手)

Yana Belomoina seen during UCI XC World Cup in Nové Město na Moravě, Czech Republic on May 26, 2019
Belomoina gets into the groove
© Jan Kasl/Red Bull Content Pool
AviciiHey Brother
這首歌會連結最強烈的情感。當我參加難度超高的Cape Epic比賽時，每次完成比賽後，頒獎音樂這首歌。因此，每當我聽到這首歌時，我都會記得獲得勝利的痛苦！
BoomBox and Tina Karol – Besodnia
Boombox是我最喜歡的烏克蘭歌手之一。他的歌曲運用強烈的話語，深深打動了我的心靈。當我聽這首歌時，我會感到雞皮疙瘩！
Rag’n’Bone Man – Human
這是一首超讚的歌！
Basta – Sansara
Basta是一位俄羅斯嘻哈歌手，擅長把深情的歌詞，與美妙的音樂融合在一起。這首歌的歌詞，總是讓我勾起回憶。

Martin Maes (下坡車及越野耐力賽選手)

Martin Maes in a forest sat on his bike next to a drone.
Martin Maes getting ready to ride
© Olivier Béart
Martin Maes 是來自比利時的越野耐力賽及下坡車手，他從十五歲起就開始表現出令人印象深刻的成績。究竟他聽什麼音樂，可以讓自已一直保持動力去訓練呢？

Ellen Noble (公路越野/越野登山車手)

Ellen Noble rides her bike in Kennebunkport, Maine, USA on June 27, 2018.
Ellen Noble
© Chris Milliman/Red Bull Content Pool
Ellen Noble被喻為美國公路越野賽最激動人心的車手之一，她贏得不少冠軍、打破了障礙，下面的播放列表，讓你更了解Ellen Noble的訓練歌曲。

Richie Rude (越野耐力賽車手)

Richie Rude riding home soil in Colorado.
Richie Rude
© Matthew DeLorme
Richie Rude是美國最受關注的越野耐力賽車手之一，也是第一位在耐力賽世錦賽連續兩屆摘冠的好手。你可以在下面的歌單，了解Richie Rude訓練時聽什麼音樂。

Greg Callaghan (越野耐力賽車手)

Greg Callaghan of Ireland seen at the Red Bull Foxhunt in Rostrevor, Northern Ireland on October 7, 2018.
Greg Callaghan is always up for the craic
© Sebastian Marko/Red Bull Content Pool
我的音樂品味經常隨著心情變化，因此我的訓練歌單非常複雜！
當我為比賽或是訓練進行熱身時，我總是喜歡熱血單車影片裡的歌曲； 聽到這些歌曲時，可以想像到騎車的熱血快感！任何會讓我想唱歌或跳舞的歌曲，總是可以幫助我度過艱難訓練課程。通常，帶有強烈節拍或充滿激情的歌詞會吸引我。
Buffalo Springfield – For What It's Worth
在比賽開始前，這首歌是讓我安心，讓我可以安穩進行自己的熱身，使我想著平穩、流暢的騎行。
Grits Featuring Toby Mac – Ooh Aah
這樣一首好歌，總是讓我心情愉快。
Wolfmother – Woman
這讓我想起了Chris Kovarik在2000年代初的影片，會使我也想這樣做！
Bliss n Eso feat Ceekay – My Life
這首歌影片講述一名BMX車手遭受改變生命的傷害，並記錄他克服受傷的旅程。這些圖像加上歌詞，確實激發了我的動力。
Eminem – Lose Yourself
沒有這首歌，訓練歌單是否完整？ 在比賽前或訓練期間一定會聽，這首歌讓整體很完美！
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