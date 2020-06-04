音樂可以成為偉大的動力。 正確的節拍可以幫助你更賣力地訓練，並使大腦處於愉悅狀態。來自各個領域的頂尖自行車運動員，大方分享在室內訓練課程所聽的音樂，讓你在訓練的音樂，也非常Pro！

室內單車訓練歌單

Yana Belamoina (越野登山車選手)

Belomoina gets into the groove © Jan Kasl/Red Bull Content Pool

Avicii – Hey Brother

這首歌會連結最強烈的情感。當我參加難度超高的Cape Epic比賽時，每次完成比賽後，頒獎音樂這首歌。因此，每當我聽到這首歌時，我都會記得獲得勝利的痛苦！

BoomBox and Tina Karol – Besodnia

Boombox是我最喜歡的烏克蘭歌手之一。他的歌曲運用強烈的話語，深深打動了我的心靈。當我聽這首歌時，我會感到雞皮疙瘩！

Rag’n’Bone Man – Human

這是一首超讚的歌！

Basta – Sansara

Basta是一位俄羅斯嘻哈歌手，擅長把深情的歌詞，與美妙的音樂融合在一起。這首歌的歌詞，總是讓我勾起回憶。

Martin Maes (下坡車及越野耐力賽選手)

Martin Maes getting ready to ride © Olivier Béart

Martin Maes 是來自比利時的越野耐力賽及下坡車手，他從十五歲起就開始表現出令人印象深刻的成績。究竟他聽什麼音樂，可以讓自已一直保持動力去訓練呢？

Ellen Noble (公路越野/越野登山車手)

Ellen Noble © Chris Milliman/Red Bull Content Pool

Ellen Noble被喻為美國公路越野賽最激動人心的車手之一，她贏得不少冠軍、打破了障礙，下面的播放列表，讓你更了解Ellen Noble的訓練歌曲。

Richie Rude (越野耐力賽車手)

Richie Rude © Matthew DeLorme

Richie Rude是美國最受關注的越野耐力賽車手之一，也是第一位在耐力賽世錦賽連續兩屆摘冠的好手。你可以在下面的歌單，了解Richie Rude訓練時聽什麼音樂。

Greg Callaghan (越野耐力賽車手)

Greg Callaghan is always up for the craic © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

我的音樂品味經常隨著心情變化，因此我的訓練歌單非常複雜！

當我為比賽或是訓練進行熱身時，我總是喜歡熱血單車影片裡的歌曲； 聽到這些歌曲時，可以想像到騎車的熱血快感！任何會讓我想唱歌或跳舞的歌曲，總是可以幫助我度過艱難訓練課程。通常，帶有強烈節拍或充滿激情的歌詞會吸引我。

Buffalo Springfield – For What It's Worth

在比賽開始前，這首歌是讓我安心，讓我可以安穩進行自己的熱身，使我想著平穩、流暢的騎行。

Grits Featuring Toby Mac – Ooh Aah

這樣一首好歌，總是讓我心情愉快。

Wolfmother – Woman

這讓我想起了Chris Kovarik在2000年代初的影片，會使我也想這樣做！

Bliss n Eso feat Ceekay – My Life

這首歌影片講述一名BMX車手遭受改變生命的傷害，並記錄他克服受傷的旅程。這些圖像加上歌詞，確實激發了我的動力。

Eminem – Lose Yourself