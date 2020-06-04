單車訓練聽什麼？讓專業的告訴你！
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訓練時要聽什麼音樂呢？讓Red Bull 自行車運動員們分享用來激勵雙腿和訓練的歌曲。
音樂可以成為偉大的動力。 正確的節拍可以幫助你更賣力地訓練，並使大腦處於愉悅狀態。來自各個領域的頂尖自行車運動員，大方分享在室內訓練課程所聽的音樂，讓你在訓練的音樂，也非常Pro！
室內單車訓練歌單
室內單車訓練該聽什麼歌呢，Pauline Ferrand-Prevot, Henrique Avancini, Evie Richards, Kate Courtney, Rebecca Rusch, Tiago Ferreira, Tom Pidcock, Finn Iles, Yana Belomoina, Martin Maes, Tomas Slavik, Greg Callaghan, Payson McElveen, Ellen Noble 及 Richie Rude等大咖運動員們，大方與你分享歌單。
首先與你分享烏克蘭美少女Yana Belomoina 與 Greg Callaghan 特別喜歡聽哪些音樂，並且探索Ellen Noble, Martin Maes 及 Richie Rude的歌單。
Yana Belamoina (越野登山車選手)
Avicii – Hey Brother
這首歌會連結最強烈的情感。當我參加難度超高的Cape Epic比賽時，每次完成比賽後，頒獎音樂這首歌。因此，每當我聽到這首歌時，我都會記得獲得勝利的痛苦！
BoomBox and Tina Karol – Besodnia
Boombox是我最喜歡的烏克蘭歌手之一。他的歌曲運用強烈的話語，深深打動了我的心靈。當我聽這首歌時，我會感到雞皮疙瘩！
Rag’n’Bone Man – Human
這是一首超讚的歌！
Basta – Sansara
Basta是一位俄羅斯嘻哈歌手，擅長把深情的歌詞，與美妙的音樂融合在一起。這首歌的歌詞，總是讓我勾起回憶。
Martin Maes (下坡車及越野耐力賽選手)
Martin Maes 是來自比利時的越野耐力賽及下坡車手，他從十五歲起就開始表現出令人印象深刻的成績。究竟他聽什麼音樂，可以讓自已一直保持動力去訓練呢？
Ellen Noble (公路越野/越野登山車手)
Ellen Noble被喻為美國公路越野賽最激動人心的車手之一，她贏得不少冠軍、打破了障礙，下面的播放列表，讓你更了解Ellen Noble的訓練歌曲。
Richie Rude (越野耐力賽車手)
Richie Rude是美國最受關注的越野耐力賽車手之一，也是第一位在耐力賽世錦賽連續兩屆摘冠的好手。你可以在下面的歌單，了解Richie Rude訓練時聽什麼音樂。
Greg Callaghan (越野耐力賽車手)
我的音樂品味經常隨著心情變化，因此我的訓練歌單非常複雜！
當我為比賽或是訓練進行熱身時，我總是喜歡熱血單車影片裡的歌曲； 聽到這些歌曲時，可以想像到騎車的熱血快感！任何會讓我想唱歌或跳舞的歌曲，總是可以幫助我度過艱難訓練課程。通常，帶有強烈節拍或充滿激情的歌詞會吸引我。
Buffalo Springfield – For What It's Worth
在比賽開始前，這首歌是讓我安心，讓我可以安穩進行自己的熱身，使我想著平穩、流暢的騎行。
Grits Featuring Toby Mac – Ooh Aah
這樣一首好歌，總是讓我心情愉快。
Wolfmother – Woman
這讓我想起了Chris Kovarik在2000年代初的影片，會使我也想這樣做！
Bliss n Eso feat Ceekay – My Life
這首歌影片講述一名BMX車手遭受改變生命的傷害，並記錄他克服受傷的旅程。這些圖像加上歌詞，確實激發了我的動力。
Eminem – Lose Yourself
沒有這首歌，訓練歌單是否完整？ 在比賽前或訓練期間一定會聽，這首歌讓整體很完美！
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