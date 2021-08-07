世界舞蹈日: 我們慶祝舞者成就的一天

每一年，國際舞蹈委員會及國際戲劇學院都會欽點一位代表性舞者為世界舞蹈日帶來創作。此外，世界各地都會舉辦活動和慶典來慶祝舞蹈及其帶來的影響。

為慶祝世界舞蹈日，這裡是六個原因來慶祝舞蹈作為一種具有價值、令人啟發和鼓舞人心的藝術形式，並且作為我們計畫在2021年參加慶祝此節日的流程表。

Dancers at Red Bull BC One Workshop in Cape Town © Wayne Reiche/Red Bull Content Pool

1. 人們透過舞蹈連結和分享自己的文化

透過教導他們文化性舞蹈的來源以及其重要性，舞蹈可以幫助來自不同背景的人們互相交流而更加了解彼此。

隨著如此多的文化舞蹈形式遍布世界各地，來自不同背景的人們彼此之間能更相互尊重——這一切都源於他們對舞蹈的共同熱愛。

2. 跳舞對於生理及心理健康帶來的益處

如果你不愛上健身房和運動，那跳舞會是一個非常好的替代方案。你不需要成為一位訓練有素或是高水準的舞者，也可以很簡單的放著音樂讓自己沉浸在舞蹈當中，同時又可以運動到身體，清空思緒和利用舞蹈減輕你可能感受到任何的壓力和焦慮感。

3. 國際性的舞蹈圈是一股很正面的力量

每一種舞風都有自己的一個社群，一群人定期約在一起練習、互相學習、競爭、交流和分享風格。這種社群存在於各種規模之上，小至本地的圈子到成為讓個人感受到被愛和重視，就像第二個家庭的國際性舞者社群。如果你的跳舞社群是一個國際規模的話，你會知道不管你身在世界哪個角落，都會有志同道合的朋友當靠山。

4. 舞蹈是一種通用的語言

舞蹈是一種最有感染力和普遍的表達形式之一，表演者可以透過舞蹈去傳達一個強而有力的訊息、訴說著故事和表達情感給任何人，就算是那些不與表演著說著一樣語言的觀眾。舞蹈最具力量的部分是如何讓一個人能夠透過節奏性的舞步來溝通，並且被來自完全不同背景和國家的人了解。

Neguin與Kyoka在巴黎十八區蒙馬特

5. 音樂和製作者之間有著很深厚的感情

音樂是我們跳舞的動力，以及創造眾多知名，流行和文化性的舞蹈風格的靈感來源。DJ和音樂創造者總是啟發著我們舞動和創造新的舞步、流動和表達形式。 我們總是分享著最新的歌曲來傳播音樂在我們心中激發的靈感和風格。

透過舞蹈，我們對音樂的連結和感激更加深層，對其熱愛也更多。

DJ Fleg spielte die feinsten Beats für die Breaker © Ulrich Aydt / Red Bull Content Pool

6. 跳舞圈是如此的具有創造力和啟發性

跳舞行業和全球舞蹈圈是兼具娛樂性和啟發性，相當有創造力和創新力的地方。不管你想要觀看頂尖的breaker和街舞舞者在像Red Bull BC One或是Dance Your Style世界總決賽這樣的活動上正面對決，被知名的芭雷舞團、劇場表演、或百老匯演出深深的感動著，或是只是看著舞者在眾多的街舞相關電視節目上表演和比賽，舞蹈的展現是人人都愛，並且可以用不同方式欣賞這種藝術型態。

Dassy at the production of The Floor © Maria Jose Govea / Red Bull Content Pool

我們要如何慶祝世界舞蹈日

為慶祝世界舞蹈日，我們有24小時的活動包含來自日本、孟買、莫斯科、坎普敦、巴黎、聖保羅、紐約及洛杉磯頂尖的舞者開課，以及在Instagram和TikTok上開放給任何人都可以參加的社群媒體挑戰，當天還有更多來自頂尖舞者的挑戰賽。

來一起看看吧! 世界舞蹈日是一個連結、享受和聚在一起慶祝舞蹈的日子。

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