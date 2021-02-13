無人機運動或無人機競技(FPV)是唯一將虛擬世界與物理現實結合在一起的運動。飛行員以無線遙控飛機的飛行路徑，藉由虛擬實境眼鏡看到飛機的視角，就好像他就坐在飛機內操控一樣，飛行的基本訊息來自飛機和電池的設定。飛行員利用這些訊息以達到最佳的飛行姿態與軌跡。這些飛機每小時的飛行速度可能超過120公里，這幾乎與平常的思維和物理學背道而馳。

سباقات الدرون © Armin Walcher - Red Bull Content Pool

FPV最初僅是一種業餘的愛好或娛樂方式，後來演變為賽事車和競技，許多人將其用於電影藝術攝影，尤其是在需要高速追趕的拍攝中。

無人機賽事在技術與機智相結合的比賽中位居最前線。想想未來圍繞無人機及其提供的各種服務，因此它被視為未來技術的搖籃。

這些比賽的特點是不斷的變化與挑戰。它藉由不斷的研發來達到最佳性能及速度，重量和電池之間的最佳平衡。因此，大學、學校甚至各國都奔相在這一領域留下其獨特的烙印。

FPV比賽區分為兩個主要部分：

賽事：時間定時或時間的追擊，這是一項以速度和準確性的競賽，而最快時間內完成賽程就是最後的獲勝者。

花式表演：花式是一種自由的展示方法，可以提高飛行員的飛行技巧並顯現其飛行的能力。

سباقات الدرون © Joerg Mitter - Red Bull Content Pool

在王儲基金會和Saqr 公司的支持和指導下，通過與所有安全機構的協調，將建立一支傑出的國家隊，代表約旦參加國際比賽，以促進並提供一個具創造力和青年秀技能的安全環境。