誰是 Isack Hadjar? Red Bull 最新 F1 車手的幕後故事

對於年僅21歲的法國車手 Isack Hadjar 來說，這是一個多麼精彩的新秀F1賽季。他不僅在參賽的第一年就獲得了頒獎台成績和另外八次前十名的完賽佳績，現在更被徵調，將從2026賽季開始，在 Oracle Red Bull Racing 與四屆世界冠軍Max Verstappen並肩作戰。「自從加入青年隊以來，我付出了所有的努力，這是一個多麼棒的回報。」Hadjar說，他於2025年效力於Visa Cash App Racing Bulls車隊。

Racing Bulls是Hadjar認為幫助他顯著進步的車隊：「由於車隊的支持和準備，我覺得作為一名賽車手和一個人，我都變得更好了。我覺得已經準備好加入Oracle Red Bull Racing，我很高興也很自豪他們也有同樣的感受。這是一個了不起的舉動。」當被問及與 Max Verstappen 並肩作戰時，Hadjar說：「與最優秀的人合作並向Max學習，是我迫不及待想做的事情。」

Isack Hadjar is joing Max Verstappen at Oracle Red Bull Racing in 2026 © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool

「能與最強者合作、向 Max 學習，是一件讓我迫不及待的事。」 Isack Hadjar

Isack Hadjar 對 2026 年 F1 賽季的期待

Hadjar 將在 F1 開啟令人振奮的新篇章之際，加入 Red Bull 一隊——此時的賽事正迎來 十多年來最大幅度技術規則的變革 。新規定將導入更輕、更敏捷的賽車，並全面更新底盤、空氣力學以及引擎規格。Red Bull 則預計在一月中旬向公眾揭曉全新的 RB22。

01 Isack Hadjar 的卡丁車少年時代與他的童年夢想

With his F3 car in Hungary © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

從Isack Hadjar出生到他第一次踩下油門，僅僅相隔五年。一年之後，他便朝著這個方向邁出了更加「認真」的一步（是的，他才六歲）。一般情況下，人們總會以為是父母的催促，才讓孩子如此年幼就坐上了方向盤，但Hadjar的情況卻並非如此。他說：「是我自己一直很想去做這件事。你有看過電影《Cars》（汽車總動員）嗎？就是那部電影激發了我。我看完之後就想：『沒錯，就是它了，這就是我想做的事情。』」他補充道：「小時候我的手裡總是至少握著一輛小汽車。」

七歲那年，他首次駕駛著一輛4.5匹馬力的卡丁車參加了地方賽事，從此展開了他的賽車生涯。從地區級別一路征戰到2018年世界錦標賽， Hadjar幾乎在法國境內每一條賽道上都證明了自己的實力，接著便踏上了更高層級的舞台。

02 加入法國汽車運動協會（ FFSA）：Hadjar 在法國賽車界的崛起之路

Isack Hadjar, the rising star of French motorsport © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

他擁有未來潛力的事實已不容否認。他加入了阿爾卑歐洲區域方程式錦標賽（FRECA），這是一個介於F4和F3之間區域性的F3錦標賽。儘管有些車手試圖跳過這個中間階段，直接從一個級別晉升到另一個級別，但事後看來，Hadjar很高興自己做出了決定，讓自己更容易過渡。這個決定得到了回報，他成為了Formula Regional中的明星。他在摩納哥以一場精彩的勝利鞏固了年度新秀的地位。在他獲得總積分榜第三名之後，Red Bull青年隊注意到了他，並宣布他將加入他們，參加2022賽季的F3比賽。

Isack Hadjar is now part of Formula One © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

他明顯的天賦意味著他在F3的時間很短。他在那裡參加了一個賽季，直接與Victor Martins和Oliver Bearman爭奪冠軍頭銜。不幸的是，在蒙札（Monza）排位賽的失利毀掉了他爭奪總冠軍的機會。儘管感到失望，Hadjar仍將這個階段視為一次真正的學習經歷，尤其是在媒體曝光方面：「這與F1在同一個時間舉行，並在Canal Plus上播出，所以媒體報導的關注度當然不同。」他最終獲得第四名，但給人留下了極好的印象，幾個月後就被提拔到了F2。

他的第一個賽季主要是適應新環境。談到從F3到F2的過渡，他說：「這很困難，這一步很複雜。我記得我在車隊裡感到不舒服。這不再只是『給你車，你來開』，這是一項與工程師們一起進行的真正集體努力。如果你覺得沒有受到很好的照顧，那就不可能成功。」1他最終獲得第14名，但在接下來的賽季，Hadjar繼續鞏固了自己作為賽車運動中後起之秀的地位。他與Campos Racing車隊一起獲得了F2世界錦標賽的亞軍，以微幅差距錯失了冠軍頭銜。當他準備在阿布達比參加賽季最後一場比賽時，他落後於Gabriel Bortoleto幾分。不幸的是，Hadjar在起跑線上熄火，他的巴西競爭對手隨後獲得第二名並奪得冠軍。然而，回顧過去，這個賽季是完全成功的：「我們做對了一切」他臉上帶著自豪的笑容說。

03 克服挑戰：Hadjar的F2之路

On the F2 podium again at Emilia-Romagna © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

F1車手經常是年輕一代羨慕的對象。作為成功的體育榜樣，他們激發了人們的興趣、好奇心，有時甚至是嫉妒。但是當LeBouseuh要求Isack談論他在年輕職業生涯中所經歷的困難時，這位車手似乎別無選擇，只能坦誠相告。他不得不回到職業生涯的開端：「當我參加我的第一個國際賽季時，我意識到這有多麼艱難。當你年輕時，你就已經承受著你將在整個職業生涯中一直背負的財務壓力。這種財務層面讓我感到沮喪；他抱怨道：「很難應付無法參加所有錦標賽賽事的情況。」「當我在學校時，我的同伴們已經在賽道上了[...]當你到達比賽現場時，你顯然（比他們）準備得少得多。」

而他轉戰F2的經歷也絕非易事：「我人生中最艱難的一年？那是在F2。在2023年，有時候我想：『我永遠也進不了F1。』當事情進展不順利時，有些週末你會懷疑自己為什麼要踏上這段旅程。老實說，我經歷過一些非常糟糕的時刻，」他解釋道，儘管經歷了許多障礙，但他對自己現在的處境感到更加高興。

04 加入Red Bull F1：Hadjar與熟悉的競爭對手

Hadjar's development has been exponential © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

經過多年來的指數級成長，Hadjar的職業生涯現已來到一個轉捩點。接受這次訪問時，他正全力準備踏入全球最高等級的賽車殿堂。當被問及他與前隊友的關係時，Isack毫不保留地表示：「我可能會帶有偏見，但我認為我是一個好相處的隊友。我認為自己是一個真正的團隊合作者。我對我的同事們一直很好，我不會試圖隱藏資訊。」事實上，這位法國天才已經定居義大利，以便熟悉他的新環境。

當被問及他與其他對手的關係時，他回答：「我與Pierre [Gasly]相處得很好，當然我也非常了解那些升上F1的F2車手。這些人從我們還是孩子的時候就成為我生活的一部分。我們在同一個錦標賽中比賽，我們在賽道上互相追逐，看著我們從卡丁車到F1的進步。能和這樣的人一起在起跑線上真是太棒了。」

05 F1新秀賽季：Hadjar的首個頒獎台與Red Bull的晉升

In Sprint Qualifying at the Chinese Grand Prix © Clive Rose/Getty Images/Red Bull Content Pool

在他F1新秀賽季的第十五場比賽中，Isack Hadjar在荷蘭大獎賽（Dutch Grand Prix）中取得了他職業生涯的首個頒獎台，在一場戲劇性的比賽後以第三名完賽。

Hadjar 現在成為現役 F1 車手中第三位法國人，與 Pierre Gasly、Esteban Ocon 並列。而儘管他一直被視為頂級賽事的明日之星，他仍是一階一階踏實往上走。如今，他特別感謝家人在他成長過程中的巨大影響。「他們一直在我身邊，整件事其實是一個家庭計畫。七歲的孩子不可能自己決定要開始卡丁車——你需要正確的支持、身邊要有對的人。我的父母一直都很聰明，我們總是精準挑選要參加的比賽。我認為我們在這方面很明智。」