沒錯，這位 Oracle Red Bull Racing 車隊的明星以連續四場的勝利來到蒙扎賽道，在本賽季取得 10 場勝利，並以 109 分取得一級方程式世界冠軍領先地位。 然而，蒙扎和Max在過往的經驗結果皆不理想，但正如今年在行程上的大多數站點中所證明的那樣，歷史和不祥之物已成為過去。

週日之前，Verstappen在蒙扎總共領先一圈（去年），在著名的義大利賽道的七場比賽中從未進入前第五名，過去兩年甚至沒有看到方格旗。 這位荷蘭籍車手以強有力的方式糾正了這些錯誤，在第 12 圈時，當桿位車手Charles Leclerc (Ferrari)進站時俟機取得領先，之後擊退了Ferrari車手對他提出的每一個速度和戰略挑戰，進而，從這項運動最著名的頒獎台上第一次看到了美麗的氛圍。

Verstappen stand in Monza endlich ganz oben. © Getty Images/Red Bull Content Pool

與Verstappen之前在蒙扎的奇異記錄頗為相似，Daniel Ricciardo稍後的退賽讓澳大利亞車手的McLaren賽車停在賽道後，比賽最終在安全車後方繼續行進。 這並非Verstappen 想要全速賽車的情感表達，但至少 25 個世界冠軍積分終於落袋為安。

這場勝利是Red Bull自 2013 年以來在蒙扎的首場榮耀，也是車隊在本賽季的第 12 場勝利；在接下來的六場比賽中，看來，車隊於2013 年的最高紀錄（13 場勝利）似乎垂手可得了。

目前以 116 分的領先積分進入下一場比賽，以數學上的推估，對連續第二次在新加坡奪得世界冠軍的 Verstappen 來說，他今年的11 場勝利超越了上個賽季的 10 場勝利，而他目前職涯總共31 場勝利，也讓他刷平與英國偉大車手，也是F1史上排名第七Nigel Mansell的輝煌紀錄。

Leclerc對比Verstappen的一次進站，本站進行了兩次進站，試圖與猖狂的Red Bull車手一較高下，終場，在法拉利喧鬧的車迷面前獲得第二名，而George Russell在為Mercedes效力的第一個賽季，穩定中再次發揮強勁的爆發力，衝線拿下第三名佳績。

Verstappen 的隊友 Sergio Pérez 從第 13 位發車後的戰況頗為艱難，但終場以第 6 名完賽，以積分和喝彩結束這場賽事，並在 53 圈的第 46 圈跑出最快圈速的佳績，進而獲得額外的世界冠軍積分

以下是 Verstappen 如何在蒙扎戰勝義大利大獎賽魔咒的關鍵紀實。

決定性的開始為 Max 帶來美好結局

憑藉他在蒙扎馬馬虎虎的記錄和混亂的發車位，Verstappen對周日比賽的機會保持警惕是正確的。三場練習賽表明他的速度很快，但義大利大獎賽往往受週六排位賽的影響——因引擎故障讓他自前排退位，正賽時，他從第 7 位發車。

週日之前，過去 22 名獲勝者中有 15 名是從桿位發車的，而蒙扎總能創造出令人驚訝的結果。 2019 年，Leclerc贏得他的第二座大獎賽冠軍，而 Pierre Gasly 則在 12 個月後為 Scuderia AlphaTauri 贏得了他的首場（也是迄今為止唯一的）F1 勝利。 去年，Ricciardo拿下他自 2018 年以來的首場大獎賽冠軍——也是McLaren'車隊 9 年來的首場大獎賽勝利。

受大多數與發動機和變速箱相關的判罰，影響了 20 名車手中的 9 位，這意味著排位賽結果與週日 53 圈比賽的發車陣容無關； 只有桿位車手Leclerc從他獲得資格的地方開始發車，情況如此混亂，以至於直到一小時的排位賽結束後的三個小時才決定起跑位置。

重新調整後，Verstappen從排位賽第二名掉到第七位發車，Pérez在排位賽三獲得第四名後，正賽自第十三位起步，另Carlos Sainz (Ferrari) 和 Lewis Hamilton (Mercedes)皆從非常後面發車。

在洗牌過程中，Verstappen的俟機而動和第一圈是關鍵。 第五位進入第一個彎道，Verstappen在兩圈內進入前三，並且有足夠的速度和輪胎壽命； 當Sebastian Vettel的Aston Martin賽車故障時，Leclerc在虛擬安全車下，在第 12 圈進站，但Verstappen一直待到第 25 圈，趁機與摩納哥車手拉開了優勢差距。

Ferrari在最後 20 圈再次讓Leclerc進站換胎，為他提供更新、更柔軟的輪胎應戰，但Verstappen不為所動，一直保持領先地位，直到Ricciardo在稍後因賽車故障退賽。這也將他的獲勝優勢削減了兩秒多一點，但這是低估了他的統治主導的優勢。

Red Bull Racing jubelt über den 11. Sieg von Max in dieser Saison © Getty Images / Red Bull Content Pool

Verstappen賽後笑著表示：我們進行了一場精彩的比賽。

“在每個（輪胎）複合材料上，我們都是最快的，deg（衰退）情況掌控良好，所以我們有一輛非常好的賽車。我們在最後控制了差距，但隨後安全車出來......不幸的是我們沒有重新開始，但總的來說，我們還是度過了非常愉快的一天。

“起步非常好，我有一個非常順暢的彎道，然後我可以很快回到我的節奏並進入第二名。今天開車真的很愉快，即使外面很熱，但是這是我們美好的一天

“在這樣一個偉大的頒獎台上花了一些時間，但最終我們做到了。”

Checo 進入恢復模式

在漫長的 F1 職業生涯中，Pérez已充分展現自己是一名不會輕易放棄的車手，並且在經過無數次奮戰衝回積分榜後，本周日再次展現了這種戰鬥精神。

排位賽後，位居第四位，墨西哥車手在本賽季允許的分配之外，使用新的發動機元件後被降至第 13 位，並在狂躁的開場交換中被擠回了順序。 一個早於預定的第 7 圈硬胎進站——看到他回到賽道，右前剎車冒出滾滾濃煙——眼看他跌至最後一位，可能的退賽勢在必行。

從那裡開始，Pérez歷經苦戰，利用對手進站時將他們超越，幾乎沒有犯錯。 他讓他的硬胎堅持了 35 圈，在最後 11 圈換上了軟胎，直到方格旗，並在四圈後創造了比賽最快圈速，他在Hamilton的 Mercedes之後開跑。

第六名是Pérez在蒙扎連續第 11 次完賽——自 2011 年新秀賽季以來，他從未在蒙扎退賽過——他在車手積分榜上保持第三名，落後Leclerc 9 分，領先Russell 7 分，這是僅次於Verstappen的最佳狀態。

Pérez machte Druck und holte Platz sechs. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Oracle Red Bull車隊負責人Christian Horner稱讚Pérez的毅力。

Horner解釋道：我們不得不儘早讓他進站，因為他的輪胎上有一個巨大的磨損現象，而且振動對安全性至關重要。

“有一點碎片進入了一個（制動）管道，你可以看到造成的火災，但他在那裡掌控得很好。

“還有最快圈速……對他和車隊來說非常重要。”

Gasly 幫助 AlphaTauri 縮小差距

Scuderia AlphaTauri 在巴庫展現了自本賽季第八輪以來最強勁的比賽，Gasly 獲得了第八名的成績，他看到車隊在車隊積分榜上與 Haas 相差僅一分之差，在追逐競爭對手Aston Martin的比賽中獲得了第七名。 車手（Vettel 和Lance Stroll)）退出比賽。

Gasly排在第 9 位，當對手進行判罰後以第 5 名發車，這位 2020 年義大利大獎賽的勝利者，在McLaren的發動機熄火前整場比賽都在與Ricciardo纏鬥激烈。

Gasly fuhr stabil in die Top-10! © Getty Images/Red Bull Content Pool

蒙扎對Gasly的隊友 Yuki Tsunoda 來說更加困難，這位日本車手在剎車問題後首次參加義大利大獎賽，12 個月前他甚至沒有上場過。

Tsunoda從最靠後的位置開始，因為一系列的判罰——在本賽季累積了 5 次來自賽事督導員的譴責，最後自第10 位發車，在練習中又因黃旗未能減速而獲得退後 3 個名次，另外 10 個名次是因更換發動機元件而受到的處罰 - 在 53 圈中從未超過第 12 位後，終場以第 14 位完賽。

荷蘭車手De Vries實現夢幻首秀

其他方面，當Alex Albon在周六最後一次練習前因闌尾炎被排除在外後，Nyck De Vries在最後一分鐘為Williams車隊出場比賽，這位 27 歲期待已久的 F1車手，在這最奇怪的情況下首次亮相。

De Vries表現不凡，最後衝線拿下第九名，但他也不太可能忘記，首戰週末贏得了每日最佳車手的榮譽。

保持體力，下一站是新加坡

經過兩年的折衷後，F1 在令人欣喜的兩週休息之後，接下來的兩場比賽中逐漸恢復了正常感，新加坡（10 月 2 日）、日本（10 月 9 日）之前，這項運動將告別歐洲進入另一個賽季。

濱海灣街道賽道比巴庫慢，歷史也比摩納哥短，但與 F1 公路賽道一樣艱難。 這條 5.063 公里的賽道蜿蜒在獅城最著名的地標周圍，夜間在 23 個彎道中穿梭 61 圈，車手們自 2019 年以來從未經歷過如此令人窒息的濕度，這肯定會讓這場比賽成為適者生存的比賽 ，而不僅僅是最快的。

Verstappen在新加坡獲得第二名（2018 年）和第三名（2019 年）——那裡有一個合乎邏輯的進展，表明接下來會發生什麼——而Pérez是自 2017 年為Force India拿下第五名以來，就沒有在這個城市得分過。