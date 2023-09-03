1. 義大利恰好吻合 74* 這個單詞
Max Verstappen 在義大利大獎賽上取得十連勝佳績，打破了Sebastian Vettel保持了10 年的一級方程式連勝紀錄，同時也是衛冕世界冠軍連續第二年在蒙扎奪冠。Oracle Red Bull 車隊隊友 Sergio Pérez 從第五名一路奮勇推進，確保車隊今年第六次以1-2名完賽，而Carlos Sainz則為Ferrari車隊贏得了最終領獎台的席位。
* 2023年是F1世界錦標賽的第74個賽季
2. 六張義大利大獎賽精采照片合集
3. Max 力抗赤潮，刷新比賽紀錄
隨著Verstappen在 Ferrari後院處於F1 歷史的風口浪尖，地主隊當然不會讓荷蘭車手輕鬆過關，並在訓練開始時就表明了他們的意圖，當時SF23 賽車配備了細長的後翼以實現最大速度機會，憑藉 Ferrari在慢速彎道中滑動賽車，以與Verstappen保持一定距離的能力。
這一招在排位賽中發揮了作用，Sainz以0.013 秒的優勢超越了Verstappen，取得了桿位，這讓紅衫軍車迷們陷入了瘋狂。在比賽的前14 圈，隨著 Verstappen在Ferrari後視鏡中變得越來越大，Sainz 頂住了壓力。 然而，一圈之後，這位世界冠軍做出了行動，在第二個減速彎處超越了Sainz ，取得了他不會放棄的領先優勢。
Verstappen的勝利是他職業生涯的第47場勝利，也是今年14場比賽中的第12場勝利，更是車隊過去25場大獎賽中的24場勝利； 隨著他在系列賽領先優勢擴大到 145 分，他在日本連續第二年在兩季比賽中奪得世界冠軍的可能性，在數學上變得很有可能。
Pérez獲得第二名的可能性較小，也更具挑戰性，因為墨西哥車手進入周日比賽的過程絕非一帆風順。 週五練習賽中發生的撞車事故以及漏油事件，導致他無法在周六排位賽前的練習賽中完成多圈比賽，這讓Pérez處於不利地位，最終獲得第五名。
正賽時，Pérez在第16 圈超越George Russell (Mercedes車隊）後提前站穩了領獎台位置，這意味著一旦Verstappen 接管了前方的位置，他就可以追上Ferrari組合 Sainz和 Charles Leclerc 。 隨著圈速的臨近，三輛車在主席台前展開了激烈的爭奪最後兩個位置的比賽，Pérez最終在還剩五圈時從 Sainz手中奪得第二名，追平了他早在2021 年為 Sauber車隊效力時，在蒙扎取得的最好成績。
4. Lawson 產生的影響
為 Scuderia AlphaTauri 車隊贏得第11 名，Liam Lawson 雖然沒有獲得任何積分，但在一周內獲得第二場比賽的機會。當澳大利亞車手Daniel Ricciardo在贊德沃特(Zandvoort) 比賽中因左手骨折目前無法帶傷上場，Lawson成為替補車手，出色的表現為這位紐西蘭車手贏得了許多喝彩。
憑藉適當的周末領先優勢，而不是 Lawson在荷蘭大獎賽上那樣的最後一刻徵召，這位賽道上最年輕的車手幾乎沒有犯錯，在排位賽中獲得第12 名，並使用兩站策略在 F1 最快賽道上激烈的比賽中，終場與積分僅差6秒的距離。
Lawson至少參加了比賽； 隊友Yuki Tsunoda 駕駛的 AT04 在熱身圈中緩慢爬行，未能到達起跑位置，發車時間延遲了 20 多分鐘，比賽時裁判員還努力移動他的賽車至賽道的另一側。 這是過去三年來，這位日本車手在蒙扎賽道名字旁邊第二次出現罕見的未上場“DNS”字樣。
5. 我們需要了解的數字
799: Verstappen領先 33 圈，Pérez領先 1 圈，車隊打破了 2011 年單季領先圈數最多的紀錄（798 圈），目前比賽還剩八場大獎賽。
6. 圍場的話語
“我從來不相信（十連勝）是可能的。但我們今天必須為此努力，所以這肯定會讓它變得更有趣。”
7. 重要的統計數據
車手積分榜前5名
Position
Driver
Team
Points
Gap
1
Max Verstappen
Oracle Red Bull Racing
364
-
2
Sergio Pérez
Oracle Red Bull Racing
219
-145
3
Fernando Alonso
Aston Martin
170
-194
4
Lewis Hamilton
Mercedes
164
-200
5
Carlos Sainz
Ferrari
117
-247
車隊積分榜前5名
Position
Team
Points
Gap
1
Oracle Red Bull Racing
583
-
2
Mercedes
273
-310
3
Ferrari
228
-355
4
Aston Martin
217
-366
5
McLaren
115
-468
8. 賽道之外
我們都知道拉斯維加斯發生的事情就留在拉斯維加斯，對吧？ 通常是的……但對Sergio Pérez來說，這絕不是“通常”的拉斯維加斯之行……
距離萬眾期待的拉斯維加斯大獎賽，在F1 賽程表上的首次亮相還有不到三個月的時間，在此重溫Checo 度過一個史詩般的夜晚，駕駛RB7 從拉斯維加斯大道直奔內華達沙漠一場 Red Bull賽車的公路特別之旅。
8分鐘
¡Vamos, Vegas!加油！拉斯维加斯
與Sergio Pérez一起重溫史詩般的夜晚，他駕駛 RB7 賽車從拉斯維加斯大道駛向內華達沙漠。
9. 下一站的地點，我們需要知道什麼？
第 15輪（新加坡），9 月 15 至 17日
賽道名稱/地點: 濱海灣賽道/新加坡
長度/圈數: 5.063公里/ 61 圈
舉辦/首次亮相大獎賽: 13次/2008年
最成功的車手: Sebastian Vettel (5勝)
最成功的車隊: Red Bull Racing及 Mercedes車隊（各4勝）
2022 年領獎台: 第一名： Sergio Pérez（Red Bull車隊）、第二名：Charles Leclerc (Ferrari車隊）、第三名：Carlos Sainz (Ferrari車隊)
10. Red Bull賽車運動的廣闊世界
作為義大利人，想要在世界摩托車錦標賽揚名立萬並不容易，尤其是在之前出現並且目前位居MotoGP 高階的頂尖車手們。 但 Moto2 後起之秀 Tony Arbolino正朝這個方向邁進，這位來自米蘭的 23 歲車手去年成為領跑者，並在 2023 年贏得多項中級大獎賽的殊榮，在冠軍爭奪戰中佔據一席之地。
讓我們一起與 Arbolino 在亞森進行 72 小時的荷蘭 TT 騎行之旅，這位Elf Marc VDS Racing 車隊充滿激情的車手，在這裡與我們聊聊心中的榜樣、家庭以及保持控制力的秘訣，以及為他在未來幾年內即將晉升 MotoGP 的道路奠定基礎。
請隨時回來Red Bull賽車運動頻道，關注最新精彩賽車極限內容，歡迎加入Redbull.com 賽車運動粉絲團 或 F1粉絲頁!
RedBull.com豐富精采內容嗎? 歡迎在此下載RedBull.com/app，時時刻刻觀賞挑想要隨時掌握戰極限的爆發力。
或在社群媒體上關注Red Bull：Red Bull Facebook 粉絲團 、 Red Bull Taiwan Instagram
Part of this story