1. 義大利恰好吻合 74* 這個單詞

Max Verstappen 在義大利大獎賽上取得十連勝佳績，打破了Sebastian Vettel保持了10 年的一級方程式連勝紀錄，同時也是衛冕世界冠軍連續第二年在蒙扎奪冠。Oracle Red Bull 車隊隊友 Sergio Pérez 從第五名一路奮勇推進，確保車隊今年第六次以1-2名完賽，而Carlos Sainz則為Ferrari車隊贏得了最終領獎台的席位。

* 2023年是F1世界錦標賽的第74個賽季

2. 六張義大利大獎賽精采照片合集

Max took his time to soak in a feat nobody has achieved © Getty Images/Red Bull Content Pool A sixth 1-2 finish for the team in 2023 added to the celebrations © Getty Images/Red Bull Content Pool Sainz fought tooth and nail to keep Verstappen at bay © Getty Images/Red Bull Content Pool A practice crash and an engine change had Pérez on his back foot © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen pushed the limits in qualifying, but missed pole by 0.013secs © Getty Images/Red Bull Content Pool Lawson had a less fraught build-up to his second F1 weekend © Getty Images/Red Bull Content Pool

3. Max 力抗赤潮，刷新比賽紀錄

How many wins in a row is that, Max? © Getty Images/Red Bull Content Pool

隨著Verstappen在 Ferrari後院處於F1 歷史的風口浪尖，地主隊當然不會讓荷蘭車手輕鬆過關，並在訓練開始時就表明了他們的意圖，當時SF23 賽車配備了細長的後翼以實現最大速度機會，憑藉 Ferrari在慢速彎道中滑動賽車，以與Verstappen保持一定距離的能力。

這一招在排位賽中發揮了作用，Sainz以0.013 秒的優勢超越了Verstappen，取得了桿位，這讓紅衫軍車迷們陷入了瘋狂。在比賽的前14 圈，隨著 Verstappen在Ferrari後視鏡中變得越來越大，Sainz 頂住了壓力。 然而，一圈之後，這位世界冠軍做出了行動，在第二個減速彎處超越了Sainz ，取得了他不會放棄的領先優勢。

Verstappen的勝利是他職業生涯的第47場勝利，也是今年14場比賽中的第12場勝利，更是車隊過去25場大獎賽中的24場勝利； 隨著他在系列賽領先優勢擴大到 145 分，他在日本連續第二年在兩季比賽中奪得世界冠軍的可能性，在數學上變得很有可能。

Pérez獲得第二名的可能性較小，也更具挑戰性，因為墨西哥車手進入周日比賽的過程絕非一帆風順。 週五練習賽中發生的撞車事故以及漏油事件，導致他無法在周六排位賽前的練習賽中完成多圈比賽，這讓Pérez處於不利地位，最終獲得第五名。

正賽時，Pérez在第16 圈超越George Russell (Mercedes車隊）後提前站穩了領獎台位置，這意味著一旦Verstappen 接管了前方的位置，他就可以追上Ferrari組合 Sainz和 Charles Leclerc 。 隨著圈速的臨近，三輛車在主席台前展開了激烈的爭奪最後兩個位置的比賽，Pérez最終在還剩五圈時從 Sainz手中奪得第二名，追平了他早在2021 年為 Sauber車隊效力時，在蒙扎取得的最好成績。

4. Lawson 產生的影響

Lawson's calm approach impressed in his second F1 start © Getty Images/Red Bull Content Pool

憑藉適當的周末領先優勢，而不是 Lawson在荷蘭大獎賽上那樣的最後一刻徵召，這位賽道上最年輕的車手幾乎沒有犯錯，在排位賽中獲得第12 名，並使用兩站策略在 F1 最快賽道上激烈的比賽中，終場與積分僅差6秒的距離。

Lawson至少參加了比賽； 隊友 Yuki Tsunoda 駕駛的 AT04 在熱身圈中緩慢爬行，未能到達起跑位置，發車時間延遲了 20 多分鐘，比賽時裁判員還努力移動他的賽車至賽道的另一側。 這是過去三年來，這位日本車手在蒙扎賽道名字旁邊第二次出現罕見的未上場“DNS”字樣。

5. 我們需要了解的數字

799: Verstappen領先 33 圈，Pérez領先 1 圈，車隊打破了 2011 年單季領先圈數最多的紀錄（798 圈），目前比賽還剩八場大獎賽。

6. 圍場的話語

7. 重要的統計數據

車手積分榜前5名

Position Driver Team Points Gap 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 364 - 2 Sergio Pérez Oracle Red Bull Racing 219 -145 3 Fernando Alonso Aston Martin 170 -194 4 Lewis Hamilton Mercedes 164 -200 5 Carlos Sainz Ferrari 117 -247

車隊積分榜前5名

Position Team Points Gap 1 Oracle Red Bull Racing 583 - 2 Mercedes 273 -310 3 Ferrari 228 -355 4 Aston Martin 217 -366 5 McLaren 115 -468

8. 賽道之外

我們都知道拉斯維加斯發生的事情就留在拉斯維加斯，對吧？ 通常是的……但對Sergio Pérez來說，這絕不是“通常”的拉斯維加斯之行……

距離萬眾期待的拉斯維加斯大獎賽，在F1 賽程表上的首次亮相還有不到三個月的時間，在此重溫Checo 度過一個史詩般的夜晚，駕駛RB7 從拉斯維加斯大道直奔內華達沙漠一場 Red Bull賽車的公路特別之旅。

8分鐘 ¡Vamos, Vegas!加油！拉斯维加斯 與Sergio Pérez一起重溫史詩般的夜晚，他駕駛 RB7 賽車從拉斯維加斯大道駛向內華達沙漠。

9. 下一站的地點，我們需要知道什麼？

第 15輪（新加坡），9 月 15 至 17日

賽道名稱/地點: 濱海灣賽道/新加坡

長度/圈數: 5.063公里/ 61 圈

舉辦/首次亮相大獎賽: 13次/2008年

最成功的車手: Sebastian Vettel (5勝)

最成功的車隊: Red Bull Racing及 Mercedes車隊（各4勝）

2022 年領獎台: 第一名： Sergio Pérez（Red Bull車隊）、第二名：Charles Leclerc (Ferrari車隊）、第三名：Carlos Sainz (Ferrari車隊)

10. Red Bull賽車運動的廣闊世界

Tony Arbolino powers around Germany's famous Sachsenring © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

作為義大利人，想要在世界摩托車錦標賽揚名立萬並不容易，尤其是在之前出現並且目前位居MotoGP 高階的頂尖車手們。 但 Moto2 後起之秀 Tony Arbolino 正朝這個方向邁進，這位來自米蘭的 23 歲車手去年成為領跑者，並在 2023 年贏得多項中級大獎賽的殊榮，在冠軍爭奪戰中佔據一席之地。

讓我們一起與 Arbolino 在亞森進行 72 小時的荷蘭 TT 騎行之旅 ，這位Elf Marc VDS Racing 車隊充滿激情的車手，在這裡與我們聊聊心中的榜樣、家庭以及保持控制力的秘訣，以及為他在未來幾年內即將晉升 MotoGP 的道路奠定基礎。