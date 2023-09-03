Race winner Max Verstappen and second placed Sergio Perez celebrate on the podium of the F1 Grand Prix of Italy on September 03, 2023 in Monza, Italy.
© Getty Images / Red Bull Content Pool
F1

2023 F1義大利大獎賽戰報- Max Verstappen破紀錄十連勝

Max Verstappen連續10 場獲勝，創造了義大利F1一級方程式的賽車紀錄，而隊友Sergio Pérez 在蒙扎也度過了難忘的一天，為Oracle Red Bull 車隊取得了本賽季第六次1-2 名的成績。
由 Matthew Clayton 編寫
6 min read發佈於

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Italy

Max Verstappen

Max Verstappen是前一級方程式賽車手Jos Verstappen的兒子，天生速度快，是 F1 史上最年輕的賽車冠軍。

NetherlandsNetherlands

Sergio Pérez

Sergio Pérez has forged a place in the top echelon of F1 racers through a combination of grit, tenacity and pace, along the way becoming Mexico’s most successful Formula One driver.

MexicoMexico

Yuki Tsunoda

日本最新的 F1 英雄，Scuderia AlphaTauri 車手 Yuki Tsunoda 在F1一級方程式賽車的行列中如火箭般竄起。

JapanJapan

Liam Lawson

A rising star of the Red Bull Junior Team, New Zealand's Liam Lawson is currently competing in the Super Formula Championship.

New ZealandNew Zealand

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與 F1 車手 Max Verstappen、David Coulthard 一起探索大獎賽主辦城市的美麗街景。

1 季 · 2集數

1. 義大利恰好吻合 74* 這個單詞

Max Verstappen 在義大利大獎賽上取得十連勝佳績，打破了Sebastian Vettel保持了10 年的一級方程式連勝紀錄，同時也是衛冕世界冠軍連續第二年在蒙扎奪冠。Oracle Red Bull 車隊隊友 Sergio Pérez 從第五名一路奮勇推進，確保車隊今年第六次以1-2名完賽，而Carlos Sainz則為Ferrari車隊贏得了最終領獎台的席位。
* 2023年是F1世界錦標賽的第74個賽季

2. 六張義大利大獎賽精采照片合集

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Italian Grand Prix on September 3, 2023.

Max took his time to soak in a feat nobody has achieved

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen and Sergio Pérez of Oracle Red Bull Racing at the Italian Grand Prix on September 3, 2023.

A sixth 1-2 finish for the team in 2023 added to the celebrations

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Italian Grand Prix on September 3, 2023.

Sainz fought tooth and nail to keep Verstappen at bay

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Sergio Pérez of Oracle Red Bull Racing at the Italian Grand Prix on September 3, 2023.

A practice crash and an engine change had Pérez on his back foot

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen pushed the limits in qualifying, but missed pole by 0.013secs

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Lawson had a less fraught build-up to his second F1 weekend

© Getty Images/Red Bull Content Pool

3. Max 力抗赤潮，刷新比賽紀錄

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Italian Grand Prix on September 3, 2023.

How many wins in a row is that, Max?

© Getty Images/Red Bull Content Pool

隨著Verstappen在 Ferrari後院處於F1 歷史的風口浪尖，地主隊當然不會讓荷蘭車手輕鬆過關，並在訓練開始時就表明了他們的意圖，當時SF23 賽車配備了細長的後翼以實現最大速度機會，憑藉 Ferrari在慢速彎道中滑動賽車，以與Verstappen保持一定距離的能力。
這一招在排位賽中發揮了作用，Sainz以0.013 秒的優勢超越了Verstappen，取得了桿位，這讓紅衫軍車迷們陷入了瘋狂。在比賽的前14 圈，隨著 Verstappen在Ferrari後視鏡中變得越來越大，Sainz 頂住了壓力。 然而，一圈之後，這位世界冠軍做出了行動，在第二個減速彎處超越了Sainz ，取得了他不會放棄的領先優勢。
Verstappen的勝利是他職業生涯的第47場勝利，也是今年14場比賽中的第12場勝利，更是車隊過去25場大獎賽中的24場勝利； 隨著他在系列賽領先優勢擴大到 145 分，他在日本連續第二年在兩季比賽中奪得世界冠軍的可能性，在數學上變得很有可能。
Pérez獲得第二名的可能性較小，也更具挑戰性，因為墨西哥車手進入周日比賽的過程絕非一帆風順。 週五練習賽中發生的撞車事故以及漏油事件，導致他無法在周六排位賽前的練習賽中完成多圈比賽，這讓Pérez處於不利地位，最終獲得第五名。
正賽時，Pérez在第16 圈超越George Russell (Mercedes車隊）後提前站穩了領獎台位置，這意味著一旦Verstappen 接管了前方的位置，他就可以追上Ferrari組合 Sainz和 Charles Leclerc 。 隨著圈速的臨近，三輛車在主席台前展開了激烈的爭奪最後兩個位置的比賽，Pérez最終在還剩五圈時從 Sainz手中奪得第二名，追平了他早在2021 年為 Sauber車隊效力時，在蒙扎取得的最好成績。

4. Lawson 產生的影響

Liam Lawson of Scuderia AlphaTauri at the Italian Grand Prix on September 3, 2023.

Lawson's calm approach impressed in his second F1 start

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Scuderia AlphaTauri 車隊贏得第11 名，Liam Lawson 雖然沒有獲得任何積分，但在一周內獲得第二場比賽的機會。當澳大利亞車手Daniel Ricciardo在贊德沃特(Zandvoort) 比賽中因左手骨折目前無法帶傷上場，Lawson成為替補車手，出色的表現為這位紐西蘭車手贏得了許多喝彩。
憑藉適當的周末領先優勢，而不是 Lawson在荷蘭大獎賽上那樣的最後一刻徵召，這位賽道上最年輕的車手幾乎沒有犯錯，在排位賽中獲得第12 名，並使用兩站策略在 F1 最快賽道上激烈的比賽中，終場與積分僅差6秒的距離。
Lawson至少參加了比賽； 隊友Yuki Tsunoda 駕駛的 AT04 在熱身圈中緩慢爬行，未能到達起跑位置，發車時間延遲了 20 多分鐘，比賽時裁判員還努力移動他的賽車至賽道的另一側。 這是過去三年來，這位日本車手在蒙扎賽道名字旁邊第二次出現罕見的未上場“DNS”字樣。

5. 我們需要了解的數字

799: Verstappen領先 33 圈，Pérez領先 1 圈，車隊打破了 2011 年單季領先圈數最多的紀錄（798 圈），目前比賽還剩八場大獎賽。

6. 圍場的話語

“我從來不相信（十連勝）是可能的。但我們今天必須為此努力，所以這肯定會讓它變得更有趣。”
Max Verstappen

7. 重要的統計數據

車手積分榜前5名

Position

Driver

Team

Points

Gap

1

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

364

-

2

Sergio Pérez

Oracle Red Bull Racing

219

-145

3

Fernando Alonso

Aston Martin

170

-194

4

Lewis Hamilton

Mercedes

164

-200

5

Carlos Sainz

Ferrari

117

-247

車隊積分榜前5名

Position

Team

Points

Gap

1

Oracle Red Bull Racing

583

-

2

Mercedes

273

-310

3

Ferrari

228

-355

4

Aston Martin

217

-366

5

McLaren

115

-468

8. 賽道之外

我們都知道拉斯維加斯發生的事情就留在拉斯維加斯，對吧？ 通常是的……但對Sergio Pérez來說，這絕不是“通常”的拉斯維加斯之行……
距離萬眾期待的拉斯維加斯大獎賽，在F1 賽程表上的首次亮相還有不到三個月的時間，在此重溫Checo 度過一個史詩般的夜晚，駕駛RB7 從拉斯維加斯大道直奔內華達沙漠一場 Red Bull賽車的公路特別之旅。

8分鐘

¡Vamos, Vegas!加油！拉斯维加斯

與Sergio Pérez一起重溫史詩般的夜晚，他駕駛 RB7 賽車從拉斯維加斯大道駛向內華達沙漠。

汉语 +3

Sergio Pérez

9. 下一站的地點，我們需要知道什麼？

第 15輪（新加坡），9 月 15 至 17日
賽道名稱/地點: 濱海灣賽道/新加坡
長度/圈數: 5.063公里/ 61 圈
舉辦/首次亮相大獎賽: 13次/2008年
最成功的車手: Sebastian Vettel (5勝)
最成功的車隊: Red Bull Racing及 Mercedes車隊（各4勝）
2022 年領獎台: 第一名： Sergio Pérez（Red Bull車隊）、第二名：Charles Leclerc (Ferrari車隊）、第三名：Carlos Sainz (Ferrari車隊)

10. Red Bull賽車運動的廣闊世界

Tony Arbolino performs at the German MotoGP at Sachsenring, Germany on June 16, 2023.

Tony Arbolino powers around Germany's famous Sachsenring

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

作為義大利人，想要在世界摩托車錦標賽揚名立萬並不容易，尤其是在之前出現並且目前位居MotoGP 高階的頂尖車手們。 但 Moto2 後起之秀 Tony Arbolino正朝這個方向邁進，這位來自米蘭的 23 歲車手去年成為領跑者，並在 2023 年贏得多項中級大獎賽的殊榮，在冠軍爭奪戰中佔據一席之地。
讓我們一起與 Arbolino 在亞森進行 72 小時的荷蘭 TT 騎行之旅，這位Elf Marc VDS Racing 車隊充滿激情的車手，在這裡與我們聊聊心中的榜樣、家庭以及保持控制力的秘訣，以及為他在未來幾年內即將晉升 MotoGP 的道路奠定基礎。
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15 Tour Stops

Italian Grand Prix 2023

All of the action from the 2023 Italian Grand Prix.

Italy

Max Verstappen

Max Verstappen是前一級方程式賽車手Jos Verstappen的兒子，天生速度快，是 F1 史上最年輕的賽車冠軍。

NetherlandsNetherlands

Sergio Pérez

Sergio Pérez has forged a place in the top echelon of F1 racers through a combination of grit, tenacity and pace, along the way becoming Mexico’s most successful Formula One driver.

MexicoMexico

Yuki Tsunoda

日本最新的 F1 英雄，Scuderia AlphaTauri 車手 Yuki Tsunoda 在F1一級方程式賽車的行列中如火箭般竄起。

JapanJapan

Liam Lawson

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