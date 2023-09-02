當我們前往速度的殿堂時，2023 年F1一級方程式世界錦標賽第 15 回合即將登場，以慶祝行程表上的經典比賽之一。 我們參加了第一屆世界錦標賽，並每年舉辦義大利大獎賽，除了一次，這絕對是一場舉辦派對的經典賽事，為了確保您的派對一切順遂，這裡提供你所需要的一切......

美味佳餚

蒙扎位於義大利倫巴第大區，所以如果您期待我們的菜單上有披薩和冰淇淋，那您就錯了。 嗯……我們永遠不會拒絕披薩和冰淇淋，但如果您想要一些更具地區特色的東西，那麼我們可以滿足您的需求。

蒙扎有自己的燴飯菜餚，以該地區命名； Risotto Alla Monzese，一定會大受歡迎。 主要成分是 Luganega，一種傳統的豬肉香腸，由豬肉、香料、紅酒和大量格拉納奶酪製成。

該地區還有許多著名的燉菜，cassouela 和 panmoijaa 就是其中的兩種。 Cassouela 是一道傳統菜餚，由紅燒豬排和捲心菜組成，豐盛的燉菜和 panmoijaa 是一道美味的培根湯，其中還使用了洋蔥、大蒜和歐芹。

如果您想要一些甜食來搭配主菜，那麼我們強烈建議您嘗試一下 Torta Paesana 蛋糕。 它被稱為鄉村蛋糕，是該地區最著名的蛋糕之一。 蛋糕是用不新鮮的麵包製成的（這可能聽起來很奇怪，但相信我們），浸泡在牛奶中，並用可可、松子、乾果和葡萄乾調味。

飲品

義大利以品種繁多的紅葡萄酒和白葡萄酒而聞名，如果您想喝點汽水，喝點普羅塞克葡萄酒絕對不會錯。 甚至還有一種名為“蒙扎”的雞尾酒，實際上是以賽道命名的。

要製作百香果酸酒，您只需要百香果糖漿、酸橙、冰塊和一罐Red Bull能量飲料。

1分鐘 Passion Sour Recipe on how to make Red Bull mocktail Passion Sour

蒙扎音樂

這不是一場沒有音樂的派對——現在我們知道比賽開始時音樂會關閉，但在之前和之後，我們已經製作了完美的義大利大獎賽播放列表。 請參考下方列表：

這就是一切，現在去準備所有材料並準備參加派對吧！