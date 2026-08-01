Iva Jovic 的致勝訓練法
你不必天賦異稟，只要願意每天持續付出努力。
Iva Jovic 如何踏上網球之路
為何每日努力是網球成功的關鍵
你是如何在這麼短的時間內取得如此出色的成績？
一切都來自每天持續不懈的努力。很多人以為成功有什麼祕訣或捷徑，但其實關鍵就是每天認真投入並保持自律。這非常困難，我想大多數人都做不到；但你不必特別出眾或天賦異稟，只要願意日復一日地努力就夠了。
協調性如何提升網球表現
就你在球場上的成功而言，協調能力扮演了什麼角色？
協調性是網球最重要的要素之一。比賽涉及擊球時機、移動與戰術，因此我會在健身房強化肌肉，並讓韌帶保持靈活與強韌，藉此承受高強度負荷，同時保護關節與身體，避免受傷。
Iva Jovic 最喜愛的網球訓練動作
在日常訓練中，你主要著重於哪些類型的訓練？
增進移動能力與協調性時，我最喜歡的是增強式訓練，包括各種跳躍、跨步跳、跳箱和敏捷梯訓練。這些動作對提升反應速度與身體協調性都非常重要。我也很喜歡利用網球或 BlazePod 反應燈進行反應訓練。
強化肌力，提升爆發力並預防受傷
肩部肌力對你的網球表現有多重要？
肩部肌力對發球非常重要，也能提升擊球加速度，讓球更具穿透力與威力。
每週都需要在健身房進行肩部強化訓練，例如肩部旋轉、游泳式訓練、Y 字抬舉與 T 字抬舉，以維持肩關節穩定並預防受傷。
你還會在日常訓練中加入哪些其他運動？
鍛鍊大腿後側肌群、小腿與身體後側肌群非常重要。我很喜歡深蹲、髖關節鉸鏈動作，以及羅馬尼亞硬舉（RDL）。單腿訓練也很適合提升採用開放式站姿時的身體協調與穩定性。
在網球運動中，身體力量極為重要，因為所有移動與爆發力最終都由地面向上傳遞，從雙腳延伸至股四頭肌與腿後肌群。我每天也會訓練核心，包括大量平板撐、呼吸訓練，以及死蟲式、鳥狗式和腳尖點地等動作。
Iva Jovic 如何訓練耐力應付長時間比賽
網球比賽可能持續很長時間，對身體造成極大負荷。你如何訓練自己在疲勞狀態下維持耐力？
我們會進行間歇訓練與高強度體能循環，接著在極度疲勞的狀態下上場擊球。訓練時刻意讓自己處於這種狀態，才能真正為比賽做好準備。
賽前準備、恢復與心理訓練
比賽前一天，你會進行哪些特別的準備？
比賽前一天最重要的是補充水分與營養，確保身體內部處於最佳競賽狀態。通常前一天只會進行輕量訓練，讓自己保持充沛體力，以最佳狀態迎接比賽。
你如何訓練自己應對網球比賽中的心理挑戰？
網球是一項非常個人化的運動，你無法預知自己要在球場上奮戰多久。呼吸練習與冥想有助於調整心理狀態，保存體力也同樣重要。比賽期間，應盡可能遠離會消耗能量的人事物，無論是某些活動還是特定的人。你必須守住內心的平靜，才能把所有能量留給比賽。
你如何釋放壓力、放鬆身心，並讓自己的身體、心靈與精神恢復活力？
這是最困難的事情之一，因為運動員往往追求完美，總想不停地向前衝。但當身體筋疲力盡、心理也需要喘息時，勉強繼續反而可能適得其反。因此，每週至少安排一天休息，完全不去想球場上的事，是非常重要的。
保持動力，專注長期目標
你如何保持自律，持續按照既定的運動與訓練計畫進行？
身邊有一群值得信賴的人非常重要，同時也要清楚自己努力的目的。我去健身房並不是為了打卡，而是為了讓自己變得更好，一步步朝著想實現的目標前進。每天堅持出現、保持穩定並不容易，所以必須在不同的困難中，選擇自己願意承受的那一種。無論訓練多麼艱辛，只要能投入並從事我熱愛的運動，就沒有比這更值得我選擇的事。
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