Iva Jovic 的致勝訓練法

Iva Jovic: 我算是意外開始打網球的。我從小居住的公寓社區裡有網球場，父母便利用這個方便的場所，讓我和妹妹保持活動量。球場四周都有圍牆，我們可以安全地待在裡面，從芭比娃娃到足球，什麼都拿到球場上玩。後來，我們就這樣開始打起了網球。

疫情期間，由於網球是當時最容易進行的運動，我開始更認真地投入其中。我愛上了競爭帶來的感覺，它讓我感受到旺盛的生命力，也讓我渴望持續進步。