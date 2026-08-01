Iva Jovic seen during a workout session in 2026.
© Chad Wadsworth/Red Bull Content Pool
Tennis

Iva Jovic 的致勝訓練法

從肌力、協調性到耐力，揭開網球新星 Iva Jovic 崛起背後的訓練祕訣。
由 Stephen Laddin 編寫
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Iva Jovic

Iva Jovic is a young WTA Tour standout, rising fast with big wins over top seeds and fearless baseline power marking her out as tennis’s next breakout star.

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Summary

  1. 1
    Iva Jovic 如何踏上網球之路
  2. 2
    為何每日努力是網球成功的關鍵
  3. 3
    協調性如何提升網球表現
  4. 4
    Iva Jovic 最喜愛的網球訓練動作
  5. 5
    強化肌力，提升爆發力並預防受傷
  6. 6
    Iva Jovic 如何訓練耐力應付長時間比賽
  7. 7
    賽前準備、恢復與心理訓練
  8. 8
    保持動力，專注長期目標
如果成功有一半取決於願意投入，那麼崛起中的美國網球新星Iva Jovic 早已準備就緒。身為女子網球協會（WTA）巡迴賽最受矚目的年輕選手之一，她每天遵循嚴格的訓練計畫，努力達成並超越目標，尤其著重於協調能力與傷害預防。
Jovic 每天的訓練以肌力、協調性、耐力與傷害預防為核心。這位 WTA 網球新星分享了幫助她站上最高競技舞台的訓練內容、恢復方法與心理準備。
Iva Jovic poses for a portrait during a workout session in 2026.

Consistency in the gym helps Iva Jovic elevate her tennis game

© Chad Wadsworth/Red Bull Content Pool

Quotation
你不必天賦異稟，只要願意每天持續付出努力。
Iva Jovic
01

Iva Jovic 如何踏上網球之路

你在洛杉磯長大，最初是如何接觸網球的？後來又為什麼決定投入這項運動？

Iva Jovic: 我算是意外開始打網球的。我從小居住的公寓社區裡有網球場，父母便利用這個方便的場所，讓我和妹妹保持活動量。球場四周都有圍牆，我們可以安全地待在裡面，從芭比娃娃到足球，什麼都拿到球場上玩。後來，我們就這樣開始打起了網球。

疫情期間，由於網球是當時最容易進行的運動，我開始更認真地投入其中。我愛上了競爭帶來的感覺，它讓我感受到旺盛的生命力，也讓我渴望持續進步。

02

為何每日努力是網球成功的關鍵

你是如何在這麼短的時間內取得如此出色的成績？

一切都來自每天持續不懈的努力。很多人以為成功有什麼祕訣或捷徑，但其實關鍵就是每天認真投入並保持自律。這非常困難，我想大多數人都做不到；但你不必特別出眾或天賦異稟，只要願意日復一日地努力就夠了。

03

協調性如何提升網球表現

Iva Jovic shows off how she trains during a workout session.

Iva Jovic focuses on coordination and strength in the gym

© Chad Wadsworth/Red Bull Content Pool

就你在球場上的成功而言，協調能力扮演了什麼角色？

協調性是網球最重要的要素之一。比賽涉及擊球時機、移動與戰術，因此我會在健身房強化肌肉，並讓韌帶保持靈活與強韌，藉此承受高強度負荷，同時保護關節與身體，避免受傷。

04

Iva Jovic 最喜愛的網球訓練動作

在日常訓練中，你主要著重於哪些類型的訓練？

增進移動能力與協調性時，我最喜歡的是增強式訓練，包括各種跳躍、跨步跳、跳箱和敏捷梯訓練。這些動作對提升反應速度與身體協調性都非常重要。我也很喜歡利用網球或 BlazePod 反應燈進行反應訓練。

05

強化肌力，提升爆發力並預防受傷

肩部肌力對你的網球表現有多重要？

肩部肌力對發球非常重要，也能提升擊球加速度，讓球更具穿透力與威力。

每週都需要在健身房進行肩部強化訓練，例如肩部旋轉、游泳式訓練、Y 字抬舉與 T 字抬舉，以維持肩關節穩定並預防受傷。

你還會在日常訓練中加入哪些其他運動？

鍛鍊大腿後側肌群、小腿與身體後側肌群非常重要。我很喜歡深蹲、髖關節鉸鏈動作，以及羅馬尼亞硬舉（RDL）。單腿訓練也很適合提升採用開放式站姿時的身體協調與穩定性。

在網球運動中，身體力量極為重要，因為所有移動與爆發力最終都由地面向上傳遞，從雙腳延伸至股四頭肌與腿後肌群。我每天也會訓練核心，包括大量平板撐、呼吸訓練，以及死蟲式、鳥狗式和腳尖點地等動作。

Iva Jovic works on her core during a workout session.

Targeted core exercises help Iva Jovic prepare for match demands

© Chad Wadsworth/Red Bull Content Pool

06

Iva Jovic 如何訓練耐力應付長時間比賽

網球比賽可能持續很長時間，對身體造成極大負荷。你如何訓練自己在疲勞狀態下維持耐力？

我們會進行間歇訓練與高強度體能循環，接著在極度疲勞的狀態下上場擊球。訓練時刻意讓自己處於這種狀態，才能真正為比賽做好準備。

07

賽前準備、恢復與心理訓練

比賽前一天，你會進行哪些特別的準備？

比賽前一天最重要的是補充水分與營養，確保身體內部處於最佳競賽狀態。通常前一天只會進行輕量訓練，讓自己保持充沛體力，以最佳狀態迎接比賽。

你如何訓練自己應對網球比賽中的心理挑戰？

網球是一項非常個人化的運動，你無法預知自己要在球場上奮戰多久。呼吸練習與冥想有助於調整心理狀態，保存體力也同樣重要。比賽期間，應盡可能遠離會消耗能量的人事物，無論是某些活動還是特定的人。你必須守住內心的平靜，才能把所有能量留給比賽。

你如何釋放壓力、放鬆身心，並讓自己的身體、心靈與精神恢復活力？

這是最困難的事情之一，因為運動員往往追求完美，總想不停地向前衝。但當身體筋疲力盡、心理也需要喘息時，勉強繼續反而可能適得其反。因此，每週至少安排一天休息，完全不去想球場上的事，是非常重要的。

08

保持動力，專注長期目標

你如何保持自律，持續按照既定的運動與訓練計畫進行？

身邊有一群值得信賴的人非常重要，同時也要清楚自己努力的目的。我去健身房並不是為了打卡，而是為了讓自己變得更好，一步步朝著想實現的目標前進。每天堅持出現、保持穩定並不容易，所以必須在不同的困難中，選擇自己願意承受的那一種。無論訓練多麼艱辛，只要能投入並從事我熱愛的運動，就沒有比這更值得我選擇的事。

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Iva Jovic is a young WTA Tour standout, rising fast with big wins over top seeds and fearless baseline power marking her out as tennis’s next breakout star.

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