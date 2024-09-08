Slacklining
Jaan Roose 在塞拉耶佛的走繩壯舉
著名的滑索表演者亞恩·羅斯（Jaan Roose）來到波士尼亞和黑塞哥維那的首都，他選擇了塞拉耶佛（Sarajevo）最具代表性的地標之一來拍攝他最新的視頻。
在接近100米的高度上，愛沙尼亞滑索表演者Jaan Roose 大膽地在摩天大樓之間行走，進行了令人屏息的空中雜技表演。
上方視頻記錄了Roose在繁忙工作日結束時，努力完成一份重要報告的過程，以便能夠參加鄰近摩天大樓朋友的辦公室派對。但隨著時間的流逝，他選擇了一種冒險的方式——走在滑索上，來到另一座建築，以免讓他的朋友失望。
拍攝地點恰好位於兩座摩天大樓的頂部，這兩座大樓被稱為「莫莫和烏澤爾」（Momo and Uzeir），取名自1980年代著名廣播喜劇節目中的兩位不可分割的朋友角色。這些建築於1986年竣工，高度達97米，是塞拉耶佛最具代表性的地標之一。
為了在約80米的高度進行「空中漫步」，Roose設置了一條28米長的滑索，這比在此類條件下通常使用的滑索要長（在這種高度上，15至21米被認為是正常的）。額外的長度帶來了額外的挑戰，需要更多的專注和技能。
「不管我多麼習慣於在高處行走，總是會有一種恐懼感。」
「不管我多麼習慣於在高處行走，總是會有一種恐懼感。」Roose坦言道。「但這也是我做這件事的主要原因。我喜歡挑戰自己，創造一些視覺上令人印象深刻的東西。」這位三次世界滑索冠軍補充道。
Roose不僅僅滿足於穿越兩座大樓之間的深淵。他在高空中還展示了一系列令人瞠目結舌的技巧，以一種超凡脫俗的輕鬆和大膽完成了表演。
這是Roose第一次來到塞拉耶佛。他表示，自己對這裡建築的多樣性感到驚訝，尤其是從摩天大樓上俯瞰城市的景色給他留下了深刻的印象。「在這些摩天大樓之間的景色真是一次視覺盛宴。」
雙塔之間這是一場真正的視覺饗宴
「在這些摩天大樓之間的景色真是一次視覺盛宴。就像聽到街上的人們為我加油一樣。」這位29歲的滑索表演者表示，他從18歲開始玩滑索。拍攝引起了路人們的驚訝，他們看到一名男子在摩天大樓之間行走，當地媒體甚至報導了這一事件，直到背後的故事被揭示出來。