Jaan Roose 在塞拉耶佛的走繩壯舉

上方視頻記錄了Roose在繁忙工作日結束時，努力完成一份重要報告的過程，以便能夠參加鄰近摩天大樓朋友的辦公室派對。但隨著時間的流逝，他選擇了一種冒險的方式——走在滑索上，來到另一座建築，以免讓他的朋友失望。

拍攝地點恰好位於兩座摩天大樓的頂部，這兩座大樓被稱為「莫莫和烏澤爾」（Momo and Uzeir），取名自1980年代著名廣播喜劇節目中的兩位不可分割的朋友角色。這些建築於1986年竣工，高度達97米，是塞拉耶佛最具代表性的地標之一。

為了在約80米的高度進行「空中漫步」，Roose設置了一條28米長的滑索，這比在此類條件下通常使用的滑索要長（在這種高度上，15至21米被認為是正常的）。額外的長度帶來了額外的挑戰，需要更多的專注和技能。

「不管我多麼習慣於在高處行走，總是會有一種恐懼感。」Roose坦言道。「但這也是我做這件事的主要原因。我喜歡挑戰自己，創造一些視覺上令人印象深刻的東西。」這位三次世界滑索冠軍補充道。

Just a normal day at the office © Predrag Vučković Jaan Roose enjoyed an amazing view of Sarajevo from almost 100m up © Predrag Vučković Taking a break © Predrag Vučković An interesting spot for a rest © Predrag Vučković Jaan Roose shows both his athleticism and lack of fear © Predrag Vučković Just popping across to the other office! © Predrag Vučković Taking the direct route between two offices © Predrag Vučković

Roose不僅僅滿足於穿越兩座大樓之間的深淵。他在高空中還展示了一系列令人瞠目結舌的技巧，以一種超凡脫俗的輕鬆和大膽完成了表演。

這是Roose第一次來到塞拉耶佛。他表示，自己對這裡建築的多樣性感到驚訝，尤其是從摩天大樓上俯瞰城市的景色給他留下了深刻的印象。「在這些摩天大樓之間的景色真是一次視覺盛宴。」

「在這些摩天大樓之間的景色真是一次視覺盛宴。就像聽到街上的人們為我加油一樣。」這位29歲的滑索表演者表示，他從18歲開始玩滑索。拍攝引起了路人們的驚訝，他們看到一名男子在摩天大樓之間行走，當地媒體甚至報導了這一事件，直到背後的故事被揭示出來。