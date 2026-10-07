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Slacklining
Jaan Roose 挑戰首爾 120 公尺高空走繩
以首爾為背景，這位愛沙尼亞走繩高手融合驚人平衡感、大膽特技與韓國傳統的走繩技藝。
愛沙尼亞走繩高手 Jaan Roose 在首爾市中心完成了一項令人驚嘆的高空挑戰，在距離街道 120 公尺高的扁帶上，施展一連串精彩特技。
這位三屆世界冠軍走過懸掛於首爾光化門地區 Koreana Hotel 與東亞媒體中心之間、長達 160 公尺的扁帶，隨後轉身沿原路返回。
靈感源自韓國古老傳統
在繁忙街道的高空之上，Roose 以仰躺、肩立和腳趾懸掛等一連串高難度動作，展現驚人的平衡感與控制力，讓下方午間聚集的人群看得屏息。
這項計畫的靈感源自韓國傳統走繩技藝「Jultagi」，Roose 在 2022 年造訪韓國時認識了這項文化。他表示：「韓國傳統走繩擁有逾千年歷史，而扁帶走繩是一項現代運動，這兩個世界的交會讓我深深著迷。」
首場表演歷時約 30 分鐘，可於下方觀看完整影片；第二場則安排於當地時間同日下午 4 點登場。
Jaan Roose 是誰？
Roose 以在世界各地的地標挑戰扁帶走繩而聞名。他最具代表性的成就之一，是於 2024 年走過連接義大利本土與西西里島、長逾 3.6 公里的扁帶，成為首位以扁帶走繩橫越墨西拿海峽的人。
Roose 也於 2024 年 9 月完成橫越伊斯坦堡博斯普魯斯海峽的 1,074 公尺走繩挑戰，成為首位以扁帶走繩跨越兩大洲的人。