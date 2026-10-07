Jaan Roose 挑戰首爾 120 公尺高空走繩

愛沙尼亞走繩高手 Jaan Roose 在首爾市中心完成了一項令人驚嘆的高空挑戰，在距離街道 120 公尺高的扁帶上，施展一連串精彩特技。

這位三屆世界冠軍走過懸掛於首爾光化門地區 Koreana Hotel 與東亞媒體中心之間、長達 160 公尺的扁帶，隨後轉身沿原路返回。

靈感源自韓國古老傳統

Roose spent 30 minutes on the line and pulled off some nail-biting tricks © Kihun Park/Red Bull Content Pool

在繁忙街道的高空之上，Roose 以仰躺、肩立和腳趾懸掛等一連串高難度動作，展現驚人的平衡感與控制力，讓下方午間聚集的人群看得屏息。

Jaan Roose centres himself on a slackline above Seoul © Kihun Park/Red Bull Content Pool

這項計畫的靈感源自韓國傳統走繩技藝「Jultagi」，Roose 在 2022 年造訪韓國時認識了這項文化。他表示：「韓國傳統走繩擁有逾千年歷史，而扁帶走繩是一項現代運動，這兩個世界的交會讓我深深著迷。」

Jaan Roose high above Seoul © Kihun Park / Red Bull Content Pool

首場表演歷時約 30 分鐘，可於下方觀看完整影片；第二場則安排於當地時間同日下午 4 點登場。

Jaan Roose 是誰？

Jaan Roose has slacklined some of the world's most iconic locations © Kihun Park/Red Bull Content Pool

Roose 以在世界各地的地標挑戰扁帶走繩而聞名。他最具代表性的成就之一，是於 2024 年走過連接義大利本土與西西里島、長逾 3.6 公里的扁帶，成為首位以扁帶走繩橫越 墨西拿海峽 的人。

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Roose 也於 2024 年 9 月完成橫越伊斯坦堡 博斯普魯斯海峽 的 1,074 公尺走繩挑戰，成為首位以扁帶走繩跨越兩大洲的人。