勇敢的冒險家 Jaan Roose 挑戰了前所未有的壯舉：在1.9公分寬的細繩上步行橫跨墨西拿海峽，這片水域位於西西里島與義大利本土之間。這位32歲的愛沙尼亞人必須步行超過3,640公尺。在過程中，他超越了之前2,710公尺最長的走繩記錄，但在距離終點僅幾米處掉落，未能創下新的世界紀錄。

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Jaan Roose走繩横渡墨西拿海峽 Jaan Roose創造了歷史，成為首位在1.9厘米走繩上橫渡墨西拿海峽的人。

Jaan Roose 展示了三小時令人嘆為觀止的技術、專注力和平衡力，完成了一項前所未有的壯舉。他從卡拉布里亞的聖塔特拉達出發，最終抵達西西里的托雷法羅，完成了這次史詩般的冒險。巨大的距離、複雜的天氣和環境障礙都增加了這次挑戰的難度。

為什麼 Jaan Roose 選擇墨西拿海峽？

View of the Messina Strait © Andrea Zaffaroni / Red Bull Content Pool

墨西拿海峽是一條位於地中海的狹窄水道，將義大利的卡拉布里亞地區與西西里島分隔開來。幾個世紀以來，橫渡這條海峽的想法一直像荷馬史詩《奧德賽》中描述的傳說一樣神秘，據說海怪在這些水域中製造了危險的漩渦。

然而，Roose 旨在將這個夢想變為現實，在史上最長的走繩上，行走於兩座標誌性的鋼結構——墨西拿塔之間。「這條海峽擁有數千年的歷史和文化意義」，Roose 解釋道。「再加上變幻莫測的天氣條件和強勁的海流，它為挑戰走繩極限提供了一個獨特且具有意義的機會。」

走繩是如何設置的？

The slackline was spanned between two old power pylons © Matteo Mocellin / Red Bull Content Pool

走繩被拉起來連接在高度不一的舊電力線塔之間，這要求非常精確的操作。由包括 Roose 在內的八人團隊以精心的運作完成了設置。這個過程包括一架直升機運載一根引導繩來引導走繩到位，標記了史上最長的走繩。

然後使用訂製的絞盤系統來拉緊走繩。

在橫渡當天，Roose 首先攀登上義大利本土一座高達265米的塔樓。然後他開始在走繩上行走，起初是下降，直到他到達最低點，這個位置離水面約100米，非常具有挑戰性。在最後階段，Roose 再次攀升130米，最終到達西西里島的托雷法羅塔樓終點。

為什麼這次挑戰未列入世界紀錄？

在距離終點僅剩80米處，Roose 從走繩上掉了下來。儘管他的行走距離超過了之前的世界紀錄 2,710 米，但走繩運動的規則要求必須完整橫渡且沒有掉落才能認可新紀錄。因此，他在最後階段的掉落使這次挑戰應成為一個卓越的新世界紀錄無效。

一位真正的走繩傳奇

Jaan Roose celebrates crossing the Messina Strait © Gabriele Seghizzi / Red Bull Content Pool

Roose 在墨西拿海峽上行走 3.6 公里，這不僅是一個體育里程碑，更是堅韌和決心的象徵。儘管這位愛沙尼亞人在走繩上行走了近三小時並幾乎接近走繩世界紀錄，卻在最後掉落了。但他找到了心理上的力量，重新站起來並繼續行走，直到抵達另一端的繩塔——成為第一個橫渡墨西拿海峽的人。他的成就展示了不屈不撓的精神和無比的毅力。

「我感覺太棒了，非常開心，有些疲憊和耗盡了體力...」他在終點說道。「我創造了歷史，」Roose 補充說道。「我走了3.6公里橫跨墨西拿海峽！這是一段漫長的旅程，從頭到尾充滿了驚喜，我遇到了一些困難，但天氣很好，我原本預期風會更大。」

這是一段漫長的旅程，從頭到尾充滿了驚喜。 Jaan Roose

01 誰是Jaan Roose?

Jaan Roose slacklines between two buildings in Doha, Qatar © Volodya Voronin/Red Bull Content Pool

32歲的愛沙尼亞人Jaan Roose是一位三屆世界走繩冠軍，也是首位且唯一在走繩上完成雙後空翻的運動員。Roose在這項運動中還擁有許多世界紀錄和首次壯舉。

他的能力還使他在好萊塢電影中擔任特技演員，包括《刺客教條》（Assassin's Creed），並在Madonna的《MDNA世界巡演》中露面。

02 他如何在走繩上保持專注？

Roose slacklines in Samburu County, Kenya © Migwa Nthiga/Red Bull Content Pool

然而，他也承認這種強烈的專注有時可能會成為一個缺點，特別是在高空走繩時，因為保持對周圍環境的意識至關重要。在這種情況下，即使他需要集中精力保持平衡，但也必須注意周圍的安全與狀況。

Roose解釋說，僅僅專注於走繩可能存在風險，因為他可能會忽略重要的信號，例如附近的無人機或鳥類。為了應對這種情況，他不斷地調整自己的注意力，既要適應走繩，也要注意周圍的環境。這種靈活的注意力轉移，有助於在高空走繩時保持安全與專注。