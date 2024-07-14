Jaan Roose在哈薩克古老海洋挑戰“尖牙”上走繩冒險

如果有一件你今天沒想到會看到的事情，那就是這個：一條在兩座山之間、橫跨曾經是古老海洋底部的500米長走繩。這裡是哈薩克的博茲希拉——雖然博茲希拉的名字意為“灰色土地”，但從照片中可以清楚地看出，這個地方絕非單調乏味。

對於愛沙尼亞走繩運動員 Jaan Roose 來說，這次冒險真正帶他到了一個新的地方——哈薩克西部靠近里海僅160公里處的邊境。這裡是Roose橫跨走繩的“尖牙”，標誌著進入曼格斯陶省的入口。

Now that's a serious slackline! © Victor Magdeyev/Red Bull Content Pool

走繩運動在過去十年間真正發展成熟，結合了各種挑戰：組織、計劃、願景和努力。這項運動的一大部分可能就是設置走繩，而在這樣的地方，你不能隨意在任何地方扔上繩索。你必須考慮到冒險者的首要原則：不留痕跡。

登山安全專家Kirill Belotserkovskiy 表示：「我們選擇了最環保的方式，以免破壞博茲吉拉獨特的自然美景。我們在一側的步行岩石上固定了繩索，並鋪設了填充石頭的網子。我們將繩索纏繞在另一側的『尖牙』頂部。我們確保施工簡單且環保，整個過程中沒有任何岩石受損。」

繩索架設好後，接下來就是耐心、方法、平衡和專注力的考驗。在離沙漠地面200米高的地方，一步一步地前進半公里並不容易。但是，為了這樣一個地方，一切都值得。

Roose表示：「這個地方的非凡美景讓我驚嘆不已。這裡曾經是海洋的事實真的激發了我的想像力。博茲吉拉是一個挑戰，也是我從事過最困難但最美麗的項目之一。」

Roose threads his way between the 'fangs' © Victor Magdeyev/Red Bull Content Pool

Jaan笑著說：就運動成就而言，這條繩索並不是最長的，但獨特的挑戰讓它脫穎而出。由於位於荒漠中央，炙熱的太陽使得溫度達到約50攝氏度。「我過去五天吸收了一整年的維生素D」。 但太陽的酷熱並不是最大的問題，狂風才是。來自茫茫曼吉斯托（Mangistau）平原的強風讓他們足足等了五天，直到風停才開始行動。

A pale grey land © Victor Magdeyev

導演兼攝影師Sardar Baimoldin 說：「當時風很大，我們擔心Jaan能否成功穿越繩索。然而，一天早上，我們幸運地趕上了風停的時刻。Jaan爬上『尖牙』並成功穿越。這是第一次與他這樣的運動員合作，我非常欣慰。他知道如何移動、往哪裡看以及什麼時候看鏡頭。最終所有努力、戲劇性和付出情感的成果都是值得的。」

Success! © Victor Magdeyev

Roose也難忘這次的經歷：「這裡真是個奇妙的地方，隱藏在遠離文明的地方真是太好了。我很高興能親眼看到這麼獨特的地方，還能將身體能力與自然之美結合在一起。」