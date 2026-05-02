Jacob Kiplimo 世界紀錄訓練日常解析

這位烏干達選手也在 42.2 公里的馬拉松距離中成為一大威脅，他在馬拉松首秀中拿下第二名，並以 2 小時 02 分 23 秒的亮眼成績在芝加哥奪冠。在 2026 年倫敦馬拉松，他甚至打破 Kelvin Kiptum 原有的世界紀錄，以 2 小時 28 秒完賽；那是非凡的一天，跑在他前面的兩位選手也首次突破兩小時大關。以下是他如何為挑戰馬拉松做準備的解析。