Jacob Kiplimo crosses the line at the TCS London Marathon 2026, with his time of 2h 00m 29s displayed behind him - what would have been a world record at every previous marathon in history.
© Alex Davidson/Getty Images
Marathon

Jacob Kiplimo 世界紀錄訓練日常解析

從清晨 4 點開始訓練，到每週跑量達 200 公里，在倫敦締造歷史性一天與破紀錄成績之後，Jacob Kiplimo 為下一場馬拉松所做的訓練看似簡單，但實際上卻是殘酷且毫不間斷的堅持。
由 Adrian Back 編寫
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雅各布·基普利莫 - Jacob Kiplimo

半程馬拉松世界紀錄保持者、烏干達選手 Jacob Kiplimo，已在多個不同距離項目中贏得眾多重要獎牌。

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Summary

  1. 1
    高跑量訓練
  2. 2
    典型長跑日
  3. 3
    馬拉松訓練與較短距離訓練的比較
  4. 4
    冠軍的心態
作為長跑界的一股強大力量， Jacob Kiplimo 擁有令人印象深刻的履歷，包括四座世界越野錦標賽冠軍、英聯邦運動會 5,000 公尺與 10,000 公尺金牌，以及半程馬拉松世界紀錄。
這位烏干達選手也在 42.2 公里的馬拉松距離中成為一大威脅，他在馬拉松首秀中拿下第二名，並以 2 小時 02 分 23 秒的亮眼成績在芝加哥奪冠。在 2026 年倫敦馬拉松，他甚至打破 Kelvin Kiptum 原有的世界紀錄，以 2 小時 28 秒完賽；那是非凡的一天，跑在他前面的兩位選手也首次突破兩小時大關。以下是他如何為挑戰馬拉松做準備的解析。
01

高跑量訓練

如你所料，馬拉松備戰需要每週跑上數百公里。在芝加哥奪冠前的 12 週裡，他累積跑了 2,065 公里，其中「輕鬆跑」距離從 15 公里到 25 公里不等。
訓練中也包含田徑場課表，以及大量長距離公路跑，每次距離約 40 公里。Kiplimo 會運用即時分析，在三個月的訓練期間調整課表，並特別重視恢復狀況。
這位烏干達選手也強調精準與穩定，確保每一次訓練課表都經過妥善規劃，並能在比賽接近時逐步減量調整。
02

典型長跑日

以下是一個典型訓練日的範例，內容包含 30 公里到 40 公里不等的長跑。對 Kiplimo 來說，這類訓練通常會在烏干達 Kapchorwa 進行，地點位於埃爾貢山山坡上，當地海拔高、氣候也較涼爽。
Jacob Kiplimo sits in Hyde Park ahead of competing in the 2026 London Marathon.

Jacob Kiplimo finished second in his first-ever marathon

© Mark Roe/Red Bull Content Pool

  • 清晨 4 點：早起並吃一份簡單早餐，為身體補充一些熱量。
  • 清晨 5 點 40 分：搭車前往訓練地點。
  • 早上 6 點 30 分：完成暖身，確保肌肉放鬆並進入訓練狀態。
  • 早上 7 點：開始跑步。
  • 上午 10 點：吃一份更豐盛的早餐，幫助身體恢復。
  • 上午 11 點：接受按摩，或由物理治療師進行特定治療。
  • 下午 1 點：午餐，接著小睡片刻。
  • 下午 5 點：一碗粥。
  • 晚上 8 點：晚餐，接著在晚上 10 點前入睡。
03

馬拉松訓練與較短距離訓練的比較

Kiplimo 解釋道：「這之間有很大的差異，因為馬拉松需要進行大量長距離跑，也需要累積很高的跑量，所以準備過程更加困難，也更具挑戰性。」
以芝加哥賽事備戰為例，Kiplimo 完成了長距離跑、公路訓練與田徑場課表的組合。在 12 週訓練計畫中，他有 5 次跑了 40 公里，另有 3 次完成 35 公里的距離。即使是輕鬆跑，也可能長達 20 公里。
04

冠軍的心態

儘管 Kiplimo 作為長距離跑者，已在田徑場上取得巨大成功，但他明白，這些成就對於追求馬拉松榮耀來說並不代表一切。不過，他決心投入努力，完成自己的目標。
他說：「我和其他跑者之間沒有什麼不同，關鍵只在於努力訓練。」
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半程馬拉松世界紀錄保持者、烏干達選手 Jacob Kiplimo，已在多個不同距離項目中贏得眾多重要獎牌。

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