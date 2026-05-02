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Marathon
Jacob Kiplimo 世界紀錄訓練日常解析
從清晨 4 點開始訓練，到每週跑量達 200 公里，在倫敦締造歷史性一天與破紀錄成績之後，Jacob Kiplimo 為下一場馬拉松所做的訓練看似簡單，但實際上卻是殘酷且毫不間斷的堅持。
作為長跑界的一股強大力量， Jacob Kiplimo 擁有令人印象深刻的履歷，包括四座世界越野錦標賽冠軍、英聯邦運動會 5,000 公尺與 10,000 公尺金牌，以及半程馬拉松世界紀錄。
這位烏干達選手也在 42.2 公里的馬拉松距離中成為一大威脅，他在馬拉松首秀中拿下第二名，並以 2 小時 02 分 23 秒的亮眼成績在芝加哥奪冠。在 2026 年倫敦馬拉松，他甚至打破 Kelvin Kiptum 原有的世界紀錄，以 2 小時 28 秒完賽；那是非凡的一天，跑在他前面的兩位選手也首次突破兩小時大關。以下是他如何為挑戰馬拉松做準備的解析。
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高跑量訓練
如你所料，馬拉松備戰需要每週跑上數百公里。在芝加哥奪冠前的 12 週裡，他累積跑了 2,065 公里，其中「輕鬆跑」距離從 15 公里到 25 公里不等。
訓練中也包含田徑場課表，以及大量長距離公路跑，每次距離約 40 公里。Kiplimo 會運用即時分析，在三個月的訓練期間調整課表，並特別重視恢復狀況。
這位烏干達選手也強調精準與穩定，確保每一次訓練課表都經過妥善規劃，並能在比賽接近時逐步減量調整。
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典型長跑日
以下是一個典型訓練日的範例，內容包含 30 公里到 40 公里不等的長跑。對 Kiplimo 來說，這類訓練通常會在烏干達 Kapchorwa 進行，地點位於埃爾貢山山坡上，當地海拔高、氣候也較涼爽。
- 清晨 4 點：早起並吃一份簡單早餐，為身體補充一些熱量。
- 清晨 5 點 40 分：搭車前往訓練地點。
- 早上 6 點 30 分：完成暖身，確保肌肉放鬆並進入訓練狀態。
- 早上 7 點：開始跑步。
- 上午 10 點：吃一份更豐盛的早餐，幫助身體恢復。
- 上午 11 點：接受按摩，或由物理治療師進行特定治療。
- 下午 1 點：午餐，接著小睡片刻。
- 下午 5 點：一碗粥。
- 晚上 8 點：晚餐，接著在晚上 10 點前入睡。
03
馬拉松訓練與較短距離訓練的比較
Kiplimo 解釋道：「這之間有很大的差異，因為馬拉松需要進行大量長距離跑，也需要累積很高的跑量，所以準備過程更加困難，也更具挑戰性。」
以芝加哥賽事備戰為例，Kiplimo 完成了長距離跑、公路訓練與田徑場課表的組合。在 12 週訓練計畫中，他有 5 次跑了 40 公里，另有 3 次完成 35 公里的距離。即使是輕鬆跑，也可能長達 20 公里。
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冠軍的心態
儘管 Kiplimo 作為長距離跑者，已在田徑場上取得巨大成功，但他明白，這些成就對於追求馬拉松榮耀來說並不代表一切。不過，他決心投入努力，完成自己的目標。
他說：「我和其他跑者之間沒有什麼不同，關鍵只在於努力訓練。」
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