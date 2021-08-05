首屆奧運滑板街道賽銅牌主：Jaager Eaton 的賽事戰鬥力養成

賈格爾．伊頓（Jagger Eaton）生來就是作選手的料。身為曾參加過奧運並擔任過奧運體操教練之子，他最早的記憶便是在亞利桑那州梅薩附近的家族健身房 KTR（Kids That Rip 縮寫）作訓練。賈格爾回憶說，他父親在他四歲那年的聖誕節告訴他，他穿緊身衣不好看，所以也們就給他一組滑板玩。現年二十歲的賈格爾成長在一個奧運對他來說似乎有著各種可能性的時代，也是他父母經常談論的話題。他說：「我父親只知道比賽，所以這就是我們在做的事，玩板是為了比賽。」

這個來自梅薩其正在接受訓練的小子，為奧運首屆滑板競賽項目而全力備戰中，他也是唯一爭奪東京街道和公園雙項競賽的滑板選手。過去一年來，賈格爾生活中發生了很多事：雖然因為疫情沒有參加比賽，但他為自己找到可靠的板身贊助品牌（The Heart Supply），他也發表了一支令人起敬的街頭滑板片段，晉升成為職業選手。即使現在他處於高度系統化的全方位訓狀態，面臨開賽在即的東京奧運激戰，他仍汲汲於周末時和朋友一起上街玩板拍影片。那滿是競爭意志的基因沒有停歇的一天。

Jagger has been skating his entire life. © Anthony Acosta/Red Bull Content Pool

四月某一陰天，我們在加州維斯塔市的訓練中心，這是位於聖地牙哥郡北部的一處高性能滑板訓練中心，賈格爾則每週在這裡訓練三天。今天是星期四，所以他正全神貫注於熟練他八階手扶杆的招式。

他希望在練下一招之前先連續五次成為落地該招式。正在練習的他在嘗試一些超級技術性的招式，像是背向 180 腳尖翻板接 nosegrind ——這樣的招式會在評審的滿分評比裡獲得九分，類似於他從小耳濡目染的體操運動評比方式。

賈格爾身穿一件Harley Davidson 背心，嘻哈音樂透過他手機連接的藍芽喇叭鏗鏘有力地放送。值得注意的一點是，大多數頂尖滑板選手在嘗試一些棘手招式時，會更希望朋友在一旁和他們一起玩。他熟巧地完成他該練的招式，手扶杆訓練也告此到一段落。賈格爾拿起他的手機和頭盔，前往公園的碗池區，而那裡早已有其他職業選手 Jordyn Barratt 和 Beaver Fleming 在進行如火如荼的碗池奔躍。

賈格爾飛快地衝下碗池，一來就是一個完美的豚跳飛越，接著磨了一個超長的 Smith grind及頂緣穩直的 50-50。這還只是一個熱身試滑，但很明顯地，他的肢體動作比許多其他選手都還要來得有流韻。賈格爾的好朋友 Heimana Reynold（賀馬那．雷諾），其目前公園賽排名第一也是奧運資格賽積分最高的選手一起加入與他一起練習。雷諾說：「 憑藉他的控板能力，你就能看出他從小就是每天都在玩板，我看得出來他小時候有多拚命。 」

Once Jagger discovered the raw soul of street skating, something clicked. © Kamden Storm

後來在後面的停車場，賈格爾注意到在加州與其他職業選手一起玩板的正面意義。他說：「 我很高興能在這樣的場地玩板，並與像賀馬那這樣的人一起玩。他是排名世界第一的公園賽滑板選手，也是我最好的朋友之一，我們每天都一起玩板。 」

維斯塔滑板公園模擬了選手們在東京要面對的場地型態，是由加州滑板公園公司所建造，也是專門打造奧運滑板場地的公司。因此，從手扶杆的金屬材質到混凝土鋪面地形的斜度，一切都與東京場地相似。場地是由一個街道地形佈局（有平台、斜面、手扶杆和J 板）和一個公園賽不規則碗池所組成——碗池結構基本上有一組火山屋台、凸面和不同碗緣高度的巨大碗池。比賽開始時，選手會有四十五秒時間來完成一氣呵成的完美奔越，過程中混合自身技術型招式並結合驚險絕技，從評審們那裡盡全力獲得高分。

Jagger and his friend, fellow pro Heimana Reynolds, skate in San Diego. © Kamden Storm

賈格爾這名字讓人聯想到純粹的搖滾硬漢，不太會想得到是一個來自沙漠之地瘦皮猴小子。他的哥哥傑特（沒錯，取名自搖滾女藝人 Joan Jett）與賈格爾同時出現。額外補充訊息，他的其他兄弟姐妹名字各別是 Bowie（鮑伊）、Hendrix（罕醉克斯） 和 Koston（滑板界的最偉大選手之一）。

賈格爾解釋說：「我認為我的父母不希望我們中的任何一個人成為搖滾明星，他們只是喜歡音樂。他們第一次約會是在滾石樂隊演唱會。」小時候，賈格爾試過練吉他，但因為滑板摔斷雙肘，也就無法好好地握穩吉他。他說：「我爸一直很能承受受傷的風險，但我和我們一起經歷這些過程的母親心境就不同。我十三歲前曾因受傷有八處骨折——我媽媽也得陪我一起經歷這一切。」身經百傷的戰果，得獎殊榮也隨之與至。賈格爾於 2013 年在南非 Kimberley Big Air比賽裡贏得最佳大招賽。2014 年，他則贏得坦帕業餘大賽（Tampa Am）錦標賽和 2018 年的坦帕職業大賽（Tampa Pro），這些賽事都是頂尖選手證明自己實力的必經試煉場。

憑藉他的控板能力，你就能看出他從小就是每天都在玩板。 Heimana Reynold（賀馬那．雷諾）

儘管他的戰績輝煌，但那幾年之間，賈格爾在取得板鞋和板身贊助商方面遇到困境。如果他無法以個人影片或照片展現自己在街頭滑板風格的本事，不是每個潮、酷、炫的品牌都想要比賽型選手。就算他贏得許多賽事，賈格爾當時多年來的板身贊助商 Plan B 也無意再續用 Jagger 為旗下選手——Jagger 也能理解。他說：「 我很熱愛 Plan B 和 DC 的板鞋，只是我們走的是不同方向的道路，他們並沒有真正支持我正在做的事。我喜歡參加競賽，所以如果對方無法支持，那麼要站在我的陣線裡就有點為難了。 」

賈格爾從小在巡迴賽事圈裡名聲響亮，他的私人教練尼爾．米姆斯（Neal Mims）說：「 他當時只有九歲左右，我那時想『天哪，這孩子太猛了』，他在年紀這麼小的時候就在玩腳尖翻板接 f/s boardslide 的招式，做那些真正技術型的招式。他也是我看過的那年齡層之中，第一個充滿創新精神的孩子。 」KTR 原本是一家體操訓練館，當賈格爾六歲和他哥哥傑特八歲時，他們的父母開始在體育館裡建蓋滑板道具，基本上給他們一座屬於自己的大型滑板場。KTR 也開始舉辦滑板比賽，所以賈格爾第一次嘗試比賽便是在自家的滑板培養皿裡。他也在 KTR 上過學，所以可以說他目前的人生都在家族事業的羽翼之下培訓。

Jagger has been skating religiously since he was six years old. © Anthony Acosta/Red Bull Content Pool

賈格爾的父親讓他參加體操式的訓練計畫，非常有條不紊，讓他遠離外界紛擾。 當時 X Games 已經在電視上大力放送滑板賽事，東尼霍克和蕭恩懷特（Shaun White）也是那時家喻戶曉的人物。如果你的天才小兒子已經在做這些職業選手擅長且聞名天下的空中騰越技巧，那麼何不就讓他參加比賽？

然後在賈格爾十五歲時，一個轉捩點讓他人生產生變化：他發現了滑板的原始靈魂——漫遊於非法邊緣的街頭滑板技術。他小時候被守護周全的滑板世界也都一一被打破。他將一切所學應用於街頭風格，開始拚湊出所有街頭滑板人都夢想的招式路線，為自己定義出未來會被人們不斷檢視和記住的影像：一支絕頂的個人滑板片段。個人滑板影片通常是一支三至五分鐘，經由剪接拚湊出選手的最佳表現，再配置一首好歌（希望）以成經典。

收集這短短幾分鐘的片段可能需要花上數年時間。跑遍世界各地拍攝不同板點、不小心受傷又要休息中斷拍攝數個月、因安全、天氣和車子寄放問題而多次往返同一個板點——只為了成功完成一個招式。但這也是為什麼滑板影片會如此重要。如果一名滑板選手丟出像賈格爾在Heart Supply 晉升職業選手的片段，那影片就能改變所有人對這位選手的過往看法，同時選手的職業生涯也解鎖了迎接贊助商的大門。這點與他比賽獲得名次完全不同，突然間，他在滑板圈中，獲得了前所未有的尊重。

尼爾米姆斯不僅僅是賈格爾的私人滑板教練。身為前職業滑板選手的米姆斯已經與賈格爾合作兩年的時間。他很熟悉賈格爾的成長經歷及其對他的影響。教練說：「 他沒擁有過什麼正常的童年，錯過那些純粹與同儕朋友一起出去玩的時光。KTR 創造出這個令人難以置信的滑板選手，但他可能也缺少了童年的某些成長滋潤。 」

First famous as a skate prodigy and then as the star of a Nickelodeon show. © Anthony Acosta/Red Bull Content Pool

愛是雙向的。賈格爾說：「 稱米姆斯為教練有點輕描淡寫。他是一個非常好的人生導師，而有他幫忙我訂定策略是最好的助力。通常像我這種水平的運動員在練習時其實並不是真的需要幫助，需要的是有人告訴我們何時該停下來。他在比賽前給了我額外的信心補強，像是『你不需要再做反覆的練習，你已經準備好了』。 」多年來，賈格爾的父親一直對他很嚴格，但米姆斯的新作法似乎奏效了。米姆斯曾擔任過許多大型比賽的評審，比賽期間，賈格爾的父親經常會就評審要求去徵求意見。評比滑板賽事是季節性的，活動充其量是稀稀落落，所以米姆斯也因此看到了伊頓家族的機會。他說問自己「那我何不撇開評審工作，和賈格爾一起合作就好？我可以成為他的導師，協助他調整心態和對滑板的態度。」賈格爾正處於蛻變出自身風格的微妙階段，而米姆斯則是相伴他身旁看著這一切正在發生。他說：「 我看到的是他短時間內的飛快成長。 」

許多人認識賈格爾是因為他在一個受歡迎的電視節目裡所扮演的角色。在他贏得 2013 年和 2014 年的南非和坦帕賽事之後，他便與尼克兒童頻道（Nickelodeon） 簽約。《賈格爾伊頓的極限生活》從 2016 年放送至 2017 年，讓全球觀眾得以關注這個在亞利桑那州滑板公園長大的孩子。該節目旨在將賈格爾踏出他的舒適圈；與鯊魚一起游泳、乘坐直升機和進行其他令人腸胃天翻地覆的活動。他說：「 真的很酷，我也玩得很開心。一切都是尼克兒童頻道的愛。大家時常津津樂道，你也能在 Apple TV上訂閱那兩季內容！那是我生命中很酷的一段時光，我希望自己有藉此改變生活一些些。 」

Jagger’s soulful street style on display. © Kamden Storm

但那都已經是過去式。賈格爾能在全球疫情期間拍攝完成他職業選手身分的個人滑板片段，並因此打破兒童節目之星的印象。教練米姆斯說：「 他現在真的是一個心胸開闊的年輕人。他會在意別人對他的看法，在人群面前也會表現得更加積極。 」賈格爾過去曾因脾氣暴躁和在比賽中亂發脾氣而遠近馳名，這也是為何他的 Heart Supply 影片會如此重要的另一個原因，向世界展現他已經蛻變成一個嶄新且更好的人。

2020 年，賈格爾終於在 Johnny Schillereff 主理的 Heart Supply 覓得板身贊助，該品牌是受歡迎的 Element 品牌另一個分支，致力於回饋滑板社群。在滑板家族的氛圍之下，賈格爾的弟弟 Koston 和品牌主理人之子 Camp 也成為選手該品牌效力。2020 年十一月，賈格爾釋出他的首支職業選手影片，向滑板界展現他在街頭的絕頂技術和野性——也強調了他不再被視為「只是一個比賽滑型選手」的意味。該影片突顯賈格爾如何在他的滑板職業生涯中找到自我，他是一個非常狂的滑板選手，也終於找到支持他的贊助商和社群。

Jagger’s innovation in both skate disciplines continues to unfold. © Anthony Acosta/Red Bull Content Pool

奧運經歷一年延遲和全年無賽事，滑板項目競賽終於得以初展。雖然不會有現場觀眾，但世界各地數以百萬的人都會看到賈格爾如何表現。最終的國家隊選拔賽前夕，他也是唯一一位準備參加滑板雙項的選手：街道賽和公園賽。聽起來很瘋狂。美國隊在每一項目中只有三名滑板選手位置，而賈格爾卻嘗試搶下雙項各佔一席。要獲得參與東京實際賽事的資格，那些滑板資格賽充其量就是一個複雜的積分系統，賈格爾在這兩個項目中都獲得了高分，但經過五月下旬和六月初的比賽之後，美國滑板隊便宣佈他獲選加入奧運滑板街道賽代表，而非公園賽。

一旦他到了東京，激烈賽事就要展開。對於街道賽，賈格爾所提到的試煉對他來說會更嚴峻——他會在場上對抗同一國隊友 Nyjah Huston 和日本隊的堀米雄斗（Yuto Horigome）。暫時拋開他巨大的個人野心，這個擁有搖滾明星般之名的孩子，相信美國滑板選手們會帶著所有獎牌凱旋歸國。他說：「 披上美國隊服，勝利就是我們要拿下的一切。 」

東京賽事的翻天覆地，年僅二十歲的賈格爾仍處於職業生涯的發展初期。即使他比一般選手要輕鬆起頭領先他人十年，而這孩子每天都在訓練成為一名超級運動員，所以奧運不太可能會是他參加的唯一一場世界賽事。未來，他將成為所有比賽中不可忽視的力量，目前為 Heart Supply 和板鞋界新起品牌 Cariuma 加捧的選手，他擁有了所有的自由，可以隨心所欲地玩他熱愛的玩板。

我們都希望在未來幾年看到他展現滑板狂人的新影片，無論如何，我們會看到這頂尖年輕選手的超級進化，並成為家喻戶曉的滑板人物。從各個層面來看，賈格爾伊頓的人生，現在還只是一個開端。