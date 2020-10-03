大師與學徒相見歡-期待西班牙重返WRC冠軍榮耀
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Jan Solans將他在少年世界拉力錦標賽的成功做為跳板，期待在運動賽事達到登峰造極的地位。 西班牙有史以來最偉大的越野賽車手Carlos Sainz正協助他完成這項夢想任務。
發佈於
一切始於一通電話。 才剛剛歷經2019年少年世界拉力錦標賽的激烈競爭，但21歲的Jan Solans 拿下桿位，最後獲得冠軍的殊榮。不過，這是西班牙籍車手的新秀賽季，他知道現在需要一些幫助才能使這件事變得更完整，因此他與唯一一位贏得世界拉力錦標賽冠軍的西班牙籍車手通了電話。 他肯定知道該從那裡開始。
Solans按了之前給他的電話號碼，緊張地等待兩座世界拉力大賽和3座達卡拉力賽世界冠軍 Carlos Sainz 的回應電話，兩人之間的接觸異常融洽。 經過兩個小時的交談，Solans瞭解到在結束自己的首季賽事要完成的工作，並獲得少年世界拉力大賽冠軍後該做什麼。 對大師和他的新徒弟來說，這可能是西班牙賽車運動非常特別的開始。
我知道，沒有Carlos的幫助，我的職業生涯就不會有現在的榮景。
Carlos知道到達頂峰的方法，因為他是唯一一位在WRC做到的西班牙籍車手，Solans回想起他們之間的第一通電話。 我打電話給他，表示是否能夠登門拜訪，我們結束兩個小時的電話交談。他告訴我，他會盡一切可能幫助我，我真的非常感謝他的支持。
Sainz非常瞭解，如何在賽道上才能取得勝利。 在獲得WRC頭銜後的30年，他在2020年的達卡拉力大賽獲得冠軍的榮耀。 儘管有很多時間安排， Sainz還是很高興能與Solans分享他個人勝利的經驗。
Sainz表示：身為一位年輕車手，你會設定許多目標，並一直不斷鞭策自己往前進。在我早期，我有時會有點急躁。我看到Jan很有才華，從他贏得少年世界拉力錦標賽冠軍之後，下一步是他現在要證明這一點的時候了。
這並不是Sainz第一次擔任大師指導。 他自己的兒子就是Red Bull少年隊的成功畢業生，目前正是他在F1一級方程式的第7個賽季。 Solans的家庭也有著賽車的血統，他的父親和哥哥Nil也都是拉力賽車手。
即使在獲得駕駛執照之前，Solans第一次參加競爭性拉力賽就已經是Nil的副駕駛。 當Nil在2017年贏得少年WRC和WRC-3冠軍時，他也在賽場。
從小我就非常想參加拉力大賽。
Solans談到他的哥哥時表示：我和Nil的關係非常好，他一直是我的老師。 我們一起參加拉力大賽，我們總是一起協力合作研究節奏筆記，還有那些我們需要特別注意的地方。我們之間感情融洽並努力幫助彼此。
以Nil做榜樣，有助Solans在成長過程中走上正確的道路。 儘管年齡太小，無法參加拉力大賽，但身為一名小學生，他卻在許多其他學科中表現出自己的駕駛能力。 最終他在2014年贏得西班牙少年跨卡丁車錦標賽冠軍的殊榮。
Solans回憶表示：我的家人一直都有參與賽車運動，從小，我就想參加賽車比賽。我必須從卡丁車開始，然後是跨卡丁車。之後，當我18歲的時候，我開始參加拉力大賽，並從那之後逐夢前進。
雖然Solans在旅途的每個階段都得到家人的支持，但他現在可以藉由 'El Matador'本人來幫助他，一位名下擁有26座WRC勝利的車手。 唯一西班牙籍在世界拉力大賽奮戰過的經歷，你可以打賭Solans正在仔細聽每個字。
Solans表示：Carlos對賽車運動的各個方面都有著驚人的了解。他給我的每項建議都非常有用。 我總是非常注意他所說的一切。儘管他自己很忙，但Carlos總是給我全力的支持。儘管他沒有義務幫助我，但他做到了。我認為這足以說明他的為人與成功，沒有Carlos的幫助，我的職業生涯就不會是現在的樣子。
2020年賽車較短的賽季，但我們看到Sainz 與 Solans 均回到賽車的崗位。 Sainz計劃在2021年回到沙烏地阿拉伯捍衛他的達卡冠軍寶座，而Solans則駕駛Ford Fiesta R5參加2020年WRC-3戰役。 相信不久的將來，將會有更多冠軍銀器的榮耀帶回西班牙。
請隨時回來Red Bull賽車運動頻道，關注最新精彩賽車極限內容，歡迎加入Redbull.com 賽車運動粉絲團 或 F1粉絲頁!
想要隨時掌握RedBull.com豐富精采內容嗎? 歡迎在此下載RedBull.com/app，時時刻刻觀賞挑戰極限的爆發力。
或在社群媒體上關注Red Bull：Red Bull Facebook 粉絲團 、 Red Bull Taiwan Instagram