大師與學徒相見歡-期待西班牙重返WRC冠軍榮耀

我知道，沒有Carlos的幫助，我的職業生涯就不會有現在的榮景。 Jan Solans Rally WRC

Carlos知道到達頂峰的方法，因為他是唯一一位在WRC做到的西班牙籍車手，Solans回想起他們之間的第一通電話。 我打電話給他，表示是否能夠登門拜訪，我們結束兩個小時的電話交談。他告訴我，他會盡一切可能幫助我，我真的非常感謝他的支持。

Sainz非常瞭解，如何在賽道上才能取得勝利。 在獲得WRC頭銜後的30年，他在2020年的達卡拉力大賽獲得冠軍的榮耀。 儘管有很多時間安排， Sainz還是很高興能與Solans分享他個人勝利的經驗。

Sainz表示：身為一位年輕車手，你會設定許多目標，並一直不斷鞭策自己往前進。在我早期，我有時會有點急躁。我看到Jan很有才華，從他贏得少年世界拉力錦標賽冠軍之後，下一步是他現在要證明這一點的時候了。

The first Dakar Rally in Saudi Arabia had a familiar winning driver © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

這並不是Sainz第一次擔任大師指導。 他自己的兒子就是Red Bull少年隊的成功畢業生，目前正是他在F1一級方程式的第7個賽季。 Solans的家庭也有著賽車的血統，他的父親和哥哥Nil也都是拉力賽車手。

即使在獲得駕駛執照之前，Solans第一次參加競爭性拉力賽就已經是Nil的副駕駛。 當Nil在2017年贏得少年WRC和WRC-3冠軍時，他也在賽場。

從小我就非常想參加拉力大賽。 Jan Solans Rally WRC Solans談到他的哥哥時表示：我和Nil的關係非常好，他一直是我的老師。 我們一起參加拉力大賽，我們總是一起協力合作研究節奏筆記，還有那些我們需要特別注意的地方。我們之間感情融洽並努力幫助彼此。 以Nil做榜樣，有助Solans在成長過程中走上正確的道路。 儘管年齡太小，無法參加拉力大賽，但身為一名小學生，他卻在許多其他學科中表現出自己的駕駛能力。 最終他在2014年贏得西班牙少年跨卡丁車錦標賽冠軍的殊榮。 Solans回憶表示：我的家人一直都有參與賽車運動，從小，我就想參加賽車比賽。我必須從卡丁車開始，然後是跨卡丁車。之後，當我18歲的時候，我開始參加拉力大賽，並從那之後逐夢前進。

Jan Solans and Mauro Barreiro take flight © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

雖然Solans在旅途的每個階段都得到家人的支持，但他現在可以藉由 'El Matador'本人來幫助他，一位名下擁有26座WRC勝利的車手。 唯一西班牙籍在世界拉力大賽奮戰過的經歷，你可以打賭Solans正在仔細聽每個字。

Solans表示：Carlos對賽車運動的各個方面都有著驚人的了解。他給我的每項建議都非常有用。 我總是非常注意他所說的一切。儘管他自己很忙，但Carlos總是給我全力的支持。儘管他沒有義務幫助我，但他做到了。我認為這足以說明他的為人與成功，沒有Carlos的幫助，我的職業生涯就不會是現在的樣子。