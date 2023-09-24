雖然Oracle Red Bull車隊在日本有許多值得慶祝的事情，但對於姊妹車隊

來說，這也是一個忙碌的周末。 週六，車隊宣布2024 年車手的陣容由

和

組成，在宣布明年與車隊的第四個賽季確定後，Tsunoda在領獎台上向崇拜的日本車迷發表演說。