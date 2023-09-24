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F1
2023 F1 日本大獎賽關鍵解析
Oracle Red Bull車隊第六次贏得 F1 車隊冠軍，Max Verstappen在日本重返勝利之路，並為卡達站的車手總冠軍設定了目標。
1. 日本恰好吻合 74* 這個單詞*
Oracle Red Bull 車隊第六次奪得F1一級方程式車隊總冠軍殊榮，連續第二年奪冠，Max Verstappen 連續第二年輕鬆贏得日本大獎賽冠軍寶座，在本賽季16 場大獎賽中取得第13 場勝利。 這是車隊2023年賽季的第15場勝利。 McLaren 車隊二人組Lando Norris和Oscar Piastri在鈴鹿站登上了領獎台， Piastri的第三名是這位澳洲F1新秀職涯首次登上頒獎台的榮耀。
* 2023年是F1世界錦標賽的第74個賽季
2. 六張日本大獎賽精采照片合集
3. Max彌補了Checo的不幸遭遇
Verstappen上一次在新加坡中止了十連勝，來到日本可謂身負重任，在那裡他獲得了第五名。這個週末，他以 1 分 28.877 秒的驚人成績獲得桿位，這足以說明他的使命有多大，贏得了內部和外部的讚譽。 “我們今天見證了一些非常特別的事情，”車隊領隊Christian Horner說道，而 Ferrari車隊的Charles Leclerc則更為簡潔，稱Verstappen的戰績為“瘋狂”，因為荷蘭車手比排位賽2進步了一秒多。
正賽中，一旦Verstappen 成功將Piastri擊退搶得先機，並在第一個彎道與Norris 展開對峙，似乎勝利的幅度成了最大的問題，這就是他的速度優勢。 也就是說：他在第 39 圈創下了比賽最快圈速，比其他車手在 53 圈中所能達到的最快圈速快了 1.064 秒。 他最終的獲勝優勢是 19.387 秒。
Verstappen目前在積分榜上的領先優勢為 177 分； 如果他在兩週後的卡達比賽週末以 146 分或更多的優勢拉開，他將成為三屆世界冠軍車手。
對於車隊來說，更直接的慶祝活動是在日本——Verstappen一年前在日本贏得了車手冠軍——是繼2010 、2011 、2012 、2013 年以及去年再次贏得冠軍之後，第六次奪得車隊錦標賽的桂冠。
對於 Sergio Pérez來說，這是一個更加艱難的日本週末，他在排位賽中落後第五名的隊友十分之七秒，在鈴鹿的彎道上與車輛平衡作抗衡後，他稱自己的Q3 圈「鬥志旺盛」。
墨西哥車手一開始就遇到了麻煩，在衝刺到第一個彎道時與Lewis Hamilton的Mercedes賽車發生擦撞，需要進行計劃外的進站以更換新的前翼。
收到判罰五秒，這讓他更加痛苦，並且又在第12 圈與Kevin Magnussen的Haas 賽車發生進一步衝突，當他回到賽場時，他受到了進一步的傷害。 他在第 14 圈退出比賽，但在第 40 圈重新加入並跑了兩圈，以便因Magnussen事件接受 5 秒的判罰，以避免延續到下一場卡達的比賽。
4. AlphaTauri 兩位車手錯失積分
雖然Oracle Red Bull車隊在日本有許多值得慶祝的事情，但對於姊妹車隊Scuderia AlphaTauri來說，這也是一個忙碌的周末。 週六，車隊宣布2024 年車手的陣容由Yuki Tsunoda 和Daniel Ricciardo 組成，在宣布明年與車隊的第四個賽季確定後，Tsunoda在領獎台上向崇拜的日本車迷發表演說。
Liam Lawson連續第四次代表Ricciardo 參加比賽，澳大利亞人從左手骨折中漸漸康復，他在鈴鹿被確認2024 年為Red Bull 兩車隊的後備車手，紐西蘭車手專注於測試、模擬器課程和開發工作，同時參加明年的所有比賽。
Tsunoda在發車區排在第九位，這是他10 場比賽中最好的排位賽成績，而Lawson在排位賽3時，落後Aston Martin車隊的 Fernando Alonso 0.043秒，正賽自第11 位發車。
AlphaTauri 的隊友們，在第一圈的衝刺中以有趣的方式決勝負，他們在幾個彎道中並肩作戰，在53 圈結束時他們之間的差距也很小– Lawson 獲得第11 名，Tsunoda獲得第12 名，但都在積分圈之外。
5. 我們需要了解的數字
0.581:Verstappen在日本排位賽中與其他車手的差距，是自2004 年 Michael Schumacher 以來鈴鹿站的最大桿位優勢，也是2023 賽季迄今為止乾燥天氣排位賽的最大差距。
6. 圍場的話語
在這裡獲勝固然很棒，但最重要的是贏得車隊冠軍。 我要向在賽道和工廠工作的每個人感到非常自豪。 我們正在經歷令人難以置信的一年。 這是一場相當順利的比賽 。
7. 重要的統計數據
車手積分榜前5名
Position
Driver
Team
Points
Gap
1
Max Verstappen
Oracle Red Bull Racing
400
-
2
Sergio Pérez
Oracle Red Bull Racing
223
-177
3
Lewis Hamilton
Mercedes
190
-210
4
Fernando Alonso
Aston Martin
174
-226
5
Carlos Sainz
Ferrari
150
-250
車隊積分榜前5名
Position
Team
Points
Gap
1
Oracle Red Bull Racing
623
-
2
Mercedes
305
-318
3
Ferrari
285
-338
4
Aston Martin
221
-402
5
McLaren
172
-451
8.賽道之外
這裡有一個問題：如果你讓F1、 MotoGP、 跨界拉力 、世界拉力、 電動超跑 SuperVan 4.2 參加一場直線加速賽，誰能獲勝？
駕駛這些車輛是國際賽車運動界的精英：F1 的最新車手兼Red Bull 車隊試車手Liam Lawson駕駛著榮獲世界冠軍的 RB8。 MotoGP 比賽冠軍兼 Red Bull KTM廠隊開發車手Dani Pedrosa騎乘 RC16摩托車。世界跨界拉力冠軍Timmy Hansen帶來了他的Team Peugeot-Hansen 208 跨界拉力賽車。世界拉力大賽新星 Adrien Fourmaux 駕駛 Ford Puma Hybrid Rally1。 身為外卡車手，利曼傳奇冠軍 Romain Dumas 駕駛著一輛Ford SuperVan 4.2超跑，這是一輛全電動猛獸，他曾駕駛這輛車登上了 2023 年派克峰爬山賽的頂峰。
6分鐘
終極競賽
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9. 下一站的地點，我們需要知道什麼？
第 17輪（卡達），10 月 6 至8日
賽道名稱/地點：羅賽爾國際賽車場/杜哈
長度/圈數：5.380公里，57圈
舉辦/首次亮相大獎賽：1次/2021年
最成功的車手： Lewis Hamilton （1勝）
最成功的車隊： Mercedes（1 勝）
2022 年領獎台：未舉行
10. Red Bull賽車運動的廣闊世界
Sébastien Ogier是一位競爭猛獸——沒有這種特質，就不可能成為八座世界拉力錦標賽冠軍得主——這就是為什麼他在本月早些時候的雅典衛城拉力賽倒數第二賽段退賽，讓他感到無比刺痛。 但這位法國車手仍然從他在希臘的表現中發現了許多積極的一面，無論是在方向盤後方，還是在他的Toyota GR Yaris Rally1 中，皆發現許多優異的性能與表現。
歡迎關注 Seb 的最新獨家博客，他在其中談論了速度、壞運和迄今為止的賽季，並在希臘最近經歷了野火、風暴和洪水的艱難時期後，向希臘車迷和賽事組織者致敬。
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