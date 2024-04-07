1. 恰好75個詞描述日本 *

* 2024年是F1世界錦標賽的第75個賽季

2. 六張日本大獎賽精采照片集

To the winner goes the spoils ... and a cold champagne shower © Getty Images/Red Bull Content Pool Thumbs up for Pérez and Verstappen after converting their front-row start © Getty Images/Red Bull Content Pool Slick pit stops only helped Verstappen extend his advantage © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen and Pérez locked out the front row for the third time © Getty Images/Red Bull Content Pool Tsunoda sported a spectacular one-off helmet design for his home GP © Getty Images/Red Bull Content Pool The enthusiasm and creativity of the fans at Suzuka was on show © Getty Images/Red Bull Content Pool

3. 1-2名 Max 和 Checo 的完美展現

Once Verstappen maintained first off the line, the Dutchman simply flew © Getty Images/Red Bull Content Pool

上一場墨爾本比賽提前退賽，Verstappen的九連勝被終結後，Verstappen在日本對他的心態和歷史紀錄進行了復仇。 去年，Sainz 在 F1 年度訪問鈴鹿之前贏得新加坡大獎賽，Verstappen在日本站則以 19.387 秒的優勢技壓全場。

週日的差距為 12.535 秒，但三屆世界冠軍的主導力絲毫不遜色。 在排位賽中，隊友 Pérez 僅落後 0.066 秒後，Verstappen的輪胎策略優於賽場上其他車手的表現，整場前十名的排名不斷變化。Verstappen在53 圈中領先48 圈，只有在進站時失去了領先優勢，並在還剩4 圈時創下了比賽最快圈速（1 分33.706 秒），為他在鈴鹿主導地位畫上了一個感嘆號。

日本已成為Verstappen和車隊一個特殊的地方，因為它與擁有鈴鹿賽道的Honda有著長期且成功的合作關係。 2022 年，Verstappen在日本贏得他的第二個世界冠軍，而去年，車隊在Honda的家鄉贏得了車隊冠軍的榮耀。

週日是Pérez今年在四場比賽中第三次落後Verstappen獲得第二名，也是繼去年鈴鹿之戰失敗後，一場非常重要且精湛的表現。

這位墨西哥人在去年的日本大獎賽中提前退賽，並因在比賽中的兩起事故被判犯規受到兩次判罰，但八個月後的整個週末他保持著強勁的狀態與實力，今年的比賽在四月舉行，而不是傳統日本賽事的九月時段。

Pérez在 12 次訪問鈴鹿比賽中首次取得排位賽前三名的成績，並在 2022 年登上領獎台，當時他還獲得了第二名。 消除了墨爾本第五名的失望以及去年的回憶，本站讓他臉上露出了笑容。

Pérez說：「如果你還記得去年在這裡，那可能是我最糟糕的周末」。 「如果我們在這樣有很多高速彎道、很多中速彎道的地方表現強勁，那麼我們在其他地方也能表現出色。 這是一個美好的周末。」

4. Tsunoda 讓粉絲開心回家

Tsunoda fought like a lion to stay in 10th and secure a precious point © Getty Images/Red Bull Content Pool

日本車手 Yuki Tsunoda 為 Visa Cash App RB 車隊連續拿下積分，這位本土英雄在稍早失利後奮起反擊至第 10 名，這是他在家鄉大獎賽上首次獲得積分。

Tsunoda上一次在澳洲獲得第七名，週六的排位賽獲得第十名，這是他今年在四場比賽中第三次進入Q3 ，並成為自2012 年Sauber車隊Kamui Kobayashi 以來第一位在鈴鹿獲得積分的本土車手，他在世界錦標賽積分榜上的排名上升至第11 名，目前拿下7分。

隊友Daniel Ricciardo在鈴鹿的表現平平，澳大利亞排位賽排名第11，然後在第一圈發生事故，比賽開始後不久，Williams車手Alexander Albon也在2 號彎被淘汰。 兩輛車和賽道旁護欄的損壞引發了紅旗和半小時的延誤，目前 Ricciardo仍在等待 2024 年第一個贏得積分的機會。

5. 我們需要了解的數字

2: Verstappen在日本連續第三次取得桿位佳績，這一壯舉是另一位車手Michael Schumacher在 2000-02 賽季為Ferrari車隊效力時的功績。

6.圍場的話語

真的非常棒。關鍵是起步，保持領先，之後，這輛車對我來說變得越來越好。 一切都很順利，進站，策略。 好得不能再好了 Max Verstappen

7. 重要的統計數據

車手積分榜前5名

Position Driver Team Points Gap 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 77 - 2 Sergio Pérez Oracle Red Bull Racing 64 -13 3 Charles Leclerc Ferrari 59 -18 4 Carlos Sainz Ferrari 55 -22 5 Lando Norris McLaren 37 -40

車隊積分榜前5名

Position Team Points Gap 1 Oracle Red Bull Racing 141 - 2 Ferrari 120 -21 3 McLaren 69 -72 4 Mercedes 34 -107 5 Aston Martin 33 -108

8. 賽道之外

2024 年稍早，Max Verstappen和Sergio Pérez在Daniel Ricciardo 的家鄉澳大利亞海灘上與Daniel Ricciardo和Yuki Tsunoda進行海岸線挑戰，看看哪支隊伍能夠展現衝浪救生員的勇氣，衝浪救生員是澳洲最困難的職業之一。

誰能在沙灘上脫穎而出？ 請觀賞下方影片一見分曉。

7分鐘 Formula One drivers race as Australian surf lifesavers Max Verstappen, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo and Yuki Tsunoda race Can-Am Commanders in Melbourne.

9. 下一站的地點，我們需要知道什麼？

第五輪（中國） ，4 月 19至 21 日

賽道名稱/地點 ：上海國際賽車場

長度/圈數 ：5.451公里，56圈（衝刺賽：19圈）

舉辦/首次亮相大獎賽 ：16次/2004 年

最成功的車手 ：Lewis Hamilton （六次勝利）

最成功的車隊 ：Mercedes（六次獲勝）

2019 年頒獎台（最近一場比賽） ：第一名：Lewis Hamilton (Mercedes車隊)，第二名：Valtteri Bottas (Mercedes車隊)，第三名：Sebastian Vettel (Ferrari車隊)il 19-21

10. Red Bull賽車運動的廣闊世界

Acosta is first across the line © David Goldman/Red Bull Content Pool

鑑於 Pedro Acosta 在19 歲生日之前就以Moto3™ 和Moto2™ 冠軍的身份進入了世界摩托車比賽的頂級賽事，因此圍繞Pedro Acosta晉升MotoGP™ 的炒作是響亮而合理的。 兩場比賽之後，西班牙車手轟動的原因已經得到印證。

在我們的 深入問答中了解這位後起之秀 ，Acosta談論如何適應這一類組，他如何訓練自己的體魄以應付殘酷頂級機車的挑戰，當然還有對第一年的期望，預計將在MotoGP™中度過一段漫長且成功的時光。