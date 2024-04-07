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F1
2024 F1日本大獎賽戰報- Red Bull車隊重返榮耀
進一步了解Max Verstappen是否能夠從上一場澳洲的失望中恢復過來，以及他能否在鈴鹿取得三連勝佳績。
1. 恰好75個詞描述日本 *
Oracle Red Bull 車隊衛冕世界冠軍的 Max Verstappen 在日本大獎賽以壓倒性的勝利擴大了他在一級方程式積分榜上的領先優勢，這是荷蘭車手連續第三年在備受矚目的鈴鹿賽道贏得桿位佳績。 隊友 Sergio Pérez 本賽季第三次獲得第二名，這是他在日本的最佳成績，而Ferrari車隊的Carlos Sainz，澳大利亞站奪冠，本站贏得第三名。
* 2024年是F1世界錦標賽的第75個賽季
2. 六張日本大獎賽精采照片集
3. 1-2名 Max 和 Checo 的完美展現
上一場墨爾本比賽提前退賽，Verstappen的九連勝被終結後，Verstappen在日本對他的心態和歷史紀錄進行了復仇。 去年，Sainz 在 F1 年度訪問鈴鹿之前贏得新加坡大獎賽，Verstappen在日本站則以 19.387 秒的優勢技壓全場。
週日的差距為 12.535 秒，但三屆世界冠軍的主導力絲毫不遜色。 在排位賽中，隊友 Pérez 僅落後 0.066 秒後，Verstappen的輪胎策略優於賽場上其他車手的表現，整場前十名的排名不斷變化。Verstappen在53 圈中領先48 圈，只有在進站時失去了領先優勢，並在還剩4 圈時創下了比賽最快圈速（1 分33.706 秒），為他在鈴鹿主導地位畫上了一個感嘆號。
日本已成為Verstappen和車隊一個特殊的地方，因為它與擁有鈴鹿賽道的Honda有著長期且成功的合作關係。 2022 年，Verstappen在日本贏得他的第二個世界冠軍，而去年，車隊在Honda的家鄉贏得了車隊冠軍的榮耀。
週日是Pérez今年在四場比賽中第三次落後Verstappen獲得第二名，也是繼去年鈴鹿之戰失敗後，一場非常重要且精湛的表現。
這位墨西哥人在去年的日本大獎賽中提前退賽，並因在比賽中的兩起事故被判犯規受到兩次判罰，但八個月後的整個週末他保持著強勁的狀態與實力，今年的比賽在四月舉行，而不是傳統日本賽事的九月時段。
Pérez在 12 次訪問鈴鹿比賽中首次取得排位賽前三名的成績，並在 2022 年登上領獎台，當時他還獲得了第二名。 消除了墨爾本第五名的失望以及去年的回憶，本站讓他臉上露出了笑容。
Pérez說：「如果你還記得去年在這裡，那可能是我最糟糕的周末」。 「如果我們在這樣有很多高速彎道、很多中速彎道的地方表現強勁，那麼我們在其他地方也能表現出色。 這是一個美好的周末。」
4. Tsunoda 讓粉絲開心回家
日本車手Yuki Tsunoda 為 Visa Cash App RB 車隊連續拿下積分，這位本土英雄在稍早失利後奮起反擊至第 10 名，這是他在家鄉大獎賽上首次獲得積分。
Tsunoda上一次在澳洲獲得第七名，週六的排位賽獲得第十名，這是他今年在四場比賽中第三次進入Q3 ，並成為自2012 年Sauber車隊Kamui Kobayashi 以來第一位在鈴鹿獲得積分的本土車手，他在世界錦標賽積分榜上的排名上升至第11 名，目前拿下7分。
隊友Daniel Ricciardo在鈴鹿的表現平平，澳大利亞排位賽排名第11，然後在第一圈發生事故，比賽開始後不久，Williams車手Alexander Albon也在2 號彎被淘汰。 兩輛車和賽道旁護欄的損壞引發了紅旗和半小時的延誤，目前 Ricciardo仍在等待 2024 年第一個贏得積分的機會。
5. 我們需要了解的數字
2:Verstappen在日本連續第三次取得桿位佳績，這一壯舉是另一位車手Michael Schumacher在 2000-02 賽季為Ferrari車隊效力時的功績。
6.圍場的話語
真的非常棒。關鍵是起步，保持領先，之後，這輛車對我來說變得越來越好。 一切都很順利，進站，策略。 好得不能再好了
7. 重要的統計數據
車手積分榜前5名
Position
Driver
Team
Points
Gap
1
Max Verstappen
Oracle Red Bull Racing
77
-
2
Sergio Pérez
Oracle Red Bull Racing
64
-13
3
Charles Leclerc
Ferrari
59
-18
4
Carlos Sainz
Ferrari
55
-22
5
Lando Norris
McLaren
37
-40
車隊積分榜前5名
Position
Team
Points
Gap
1
Oracle Red Bull Racing
141
-
2
Ferrari
120
-21
3
McLaren
69
-72
4
Mercedes
34
-107
5
Aston Martin
33
-108
8. 賽道之外
您期待已久的賽車系列又回來了； 不，不是一級方程式賽車，而是趣味競賽系列賽的回歸，我們將Oracle Red Bull Racing 和 Visa Cash App RB 車手帶出他們的舒適區，迎接新一年的正面挑戰。
2024 年稍早，Max Verstappen和Sergio Pérez在Daniel Ricciardo 的家鄉澳大利亞海灘上與Daniel Ricciardo和Yuki Tsunoda進行海岸線挑戰，看看哪支隊伍能夠展現衝浪救生員的勇氣，衝浪救生員是澳洲最困難的職業之一。
在趣味競賽系列賽第一季中，車手們駕駛氣墊船、巨型卡車、輕型卡車和迷你噴射艇進行比賽後，the Can-Am Commander 成了澳洲的首選車輛。 為了增添澳洲風味，單板滑雪傳奇人物Scotty James 和現任世界排名第一的衝浪運動員 Molly Picklum 擔任當天的評審。
誰能在沙灘上脫穎而出？ 請觀賞下方影片一見分曉。
7分鐘
Formula One drivers race as Australian surf lifesavers
Max Verstappen, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo and Yuki Tsunoda race Can-Am Commanders in Melbourne.
9. 下一站的地點，我們需要知道什麼？
第五輪（中國），4 月 19至 21 日
賽道名稱/地點：上海國際賽車場
長度/圈數：5.451公里，56圈（衝刺賽：19圈）
舉辦/首次亮相大獎賽：16次/2004 年
最成功的車手：Lewis Hamilton （六次勝利）
最成功的車隊：Mercedes（六次獲勝）
2019 年頒獎台（最近一場比賽）：第一名：Lewis Hamilton (Mercedes車隊)，第二名：Valtteri Bottas (Mercedes車隊)，第三名：Sebastian Vettel (Ferrari車隊)il 19-21
10. Red Bull賽車運動的廣闊世界
鑑於Pedro Acosta 在19 歲生日之前就以Moto3™ 和Moto2™ 冠軍的身份進入了世界摩托車比賽的頂級賽事，因此圍繞Pedro Acosta晉升MotoGP™ 的炒作是響亮而合理的。 兩場比賽之後，西班牙車手轟動的原因已經得到印證。
Acosta上次代表 Red Bull GasGas Tech3 車隊在葡萄牙獲得第三名； 從這個角度來看，他是第五位在MotoGP™ 職業生涯的兩場比賽中登上頒獎台的車手，其他車手包括Marc Márquez （2013 年第一場比賽中的第三名）、Jorge Lorenzo （2008 年第一場比賽中的第二名）、Dani Pedrosa，（2006 年第一場比賽第二名）和Jorge Martín （2021 年第二場比賽第三名）； 確實是值得贊賞的。
在我們的深入問答中了解這位後起之秀，Acosta談論如何適應這一類組，他如何訓練自己的體魄以應付殘酷頂級機車的挑戰，當然還有對第一年的期望，預計將在MotoGP™中度過一段漫長且成功的時光。
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