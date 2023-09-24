Kon'nichiwa(你好)！ 當車隊從新加坡駛入車手最喜歡的賽道之一時； 鈴鹿，是時候去商店購買日本主題觀賞派對所需的一切了。 鈴鹿的比賽總是像雲霄飛車般刺激，所以為什麼不為您的派對增添一點日本風格呢？ 不知道從哪裡開始？ 別擔心，我們已經為您完成了跑腿工作，並找到了您提升比賽週末所需的一切。

鈴鹿的零食

日本料理非常棒，非常適合聚會，因為小食物有很多選擇。 我們先來說最明顯的：壽司。 如果生魚片不適合您，請不要驚慌，壽司配有各種餡料，包括蔬菜以及煮熟的魚和肉。 對於壽司來說，選擇幾乎是無限的——你可以嘗試任何你喜歡的餡料。

另一種非常適合聚會的主食是餃子——一口大小的餃子，裡面可以裝滿蔬菜、牛肉、雞肉、魚、鴨或豬肉（只要你能想到的，餃子的味道可能會很棒。）

如果您想在觀看比賽時吃點清淡的食物，毛豆和年糕是日本流行的零食。 或者，如果您愛吃甜食，那麼您可以製作許多抹茶口味的甜點，從磅蛋糕到冰淇淋，甚至抹茶餅乾，您可以輕鬆地將這種標誌性的日本風味融入您的烘焙冒險之旅中！

飲品茶點

清酒很可能是日本最著名的飲料，這是有充分理由的。 這是一款非常適合啜飲的烈酒，您甚至可以用它來調製您最喜歡的雞尾酒——清酒mojito總是深受人們喜愛。 日本也有許多很棒的啤酒廠。 朝日和麒麟只是在世界任何地方都可以輕鬆購買的兩種產品。 然而，如果您在歐洲觀看比賽，您可能不會想這麼早開始喝清酒。

如果您想要更平靜的東西，您可以喝一些綠茶或 Sobacha（一種用蕎麥製成的茶），甚至抹茶拿鐵。

或者，如果您需要一些咖啡因才能在周日早上起床，那麼您想喝點Red Bull 。 由於鈴鹿距離伊薩灣僅幾公里，我們認為「the Breeze」無酒精雞尾酒是一個不錯的選擇。 為了製作Breeze，你需要藍色柑橘糖漿、半個柳橙汁、冰塊、一罐Red Bull和裝飾用的橘子角。

1分鐘 The Breeze Recipe on how to make Red Bull mocktail The Breeze

新話題？

想要觀看Red Bull車隊在鈴鹿周圍衝鋒的同時看起來很時尚，您可能會想戴上我們的限量版 New Era 帽子。 這款產品的靈感來自日本著名的櫻花，絕對引人注目。

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Kanpai(乾杯)！