傳承靈魂嘻哈的香醇火炬—Illa J

但他的風格和對於黑人同胞的愛，也被傳承下來。

接手火炬者，正是J Dilla的親弟弟—Illa J。

Illa J是家族中最年幼的胞弟。從小便在父執輩和哥哥皆從事音樂工作的環境下薰陶長大。在J Dilla於2006離世，年僅22歲的Illa J於2008年透過傳奇地下嘻哈廠牌Delicious Vinyl Records發表首張個人專輯《Yancey Boys》。