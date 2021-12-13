傳承靈魂嘻哈的香醇火炬—Illa J

以傳奇樂團The Roots的首腦Questlove為首，集結饒舌歌手如Common、Mos Def、Talib Kweli、Q-Tip；Soul/R&B歌手如Erykah Badu、D’Angelo、Bilal；還有製作人如J Dilla等等。廣納各方人才所組成的Soulquarians組織。致力於推廣黑人文化的廣泛認可，以及融合時下嘻哈節奏於經典Soul/R&B的新興音樂可能。世人普遍將他們視為Neo Soul世代的重要代表。
而在此之中J Dilla應該是最讓人扼腕且感到可惜的存在。以有機、動態活力，取樣爵士和弦的強烈個人編曲風格著稱的J Dilla。經手過如A Tribe Called Quest、Erykah Badu、、De La Soul、Common等一代名將的多首經典作品。兼容Soul、Funk、R&B、Hip Hop、Jazz等多樣音樂元素，正如其代表作〈Donut〉系列專輯中，他的音樂作品總是充滿生命力且有著十足的人味，以及黑人社群意念的彰顯。惟J Dilla因血小板疾病，年僅32歲即英年早逝。
但他的風格和對於黑人同胞的愛，也被傳承下來。接手火炬者，正是J Dilla的親弟弟—Illa J。Illa J是家族中最年幼的胞弟。從小便在父執輩和哥哥皆從事音樂工作的環境下薰陶長大。在J Dilla於2006離世，年僅22歲的Illa J於2008年透過傳奇地下嘻哈廠牌Delicious Vinyl Records發表首張個人專輯《Yancey Boys》。
Illa J以柔軟且富含詩意的饒舌歌詞著稱。在他的音樂中一定程度地承襲兄長對於老派爵士的喜好。並沒有什麼髒話或街頭幫派，更多是對日常生活的描述和議題性的探討。Illa J再以個人名義發表作品前，亦曾是意識饒舌團體Slum Village的成員之一。在爾後的音樂生涯，Illa J並未選擇與主流唱片公司簽約，而是輾轉和各家風格廠牌合作，例如Bastard Jazz和Stones Throw等等。後更自組創意單位Yancey Media Group。正如其首張個人專輯之名，Yancey即是其家族姓氏。
Illa J於2019年在Red Bull Music合作，在Red Bull位於德國柏林的錄音/練團室演出個人Live Session。演出《John Yancey》專輯中的兩首代表作〈Enjoy The Ride〉和〈12am〉。透過與樂手Duayne Sanford、Abel Addington等之現場器樂呈現，Illa J在樂曲層次和演繹風格的多樣性得到極大程度地釋放。極為適合在冬日午後暖陽下聆聽。
對Illa J而言，繼承哥哥Dilla J響亮的名號著實是個壓力。但正因為哥哥從小的教育和培養，也讓他愛上黑人音樂、愛上創作也愛上演出。質樸充滿人性的歌詞，海納Soul、Funk、R&B的饒舌樣貌。同樣讓Illa J成為地下嘻哈的一號人物。Yancey家族的傳奇，也將由他延續。
關於筆者
古尚恆 / Ku da Yeast
DJ、樂評、A&R企劃、音樂策展人，一隻貓的爸。