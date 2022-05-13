Jett Lawrence in Austin, Texas
© Michael Starghill/Red Bull Content Pool
MotoX

自飛行計劃中了解真實的Jett Lawrence

越野摩托車明星Jett Lawrence在他的幕後視頻系列飛行計劃中，進一步闡述關於他在賽道上與私人生活的點點滴滴。
由 Eric Shirk 編寫
5 min read發佈於
18 歲時，賽車手Jett Lawrence 過著許多人夢寐以求的生活。 然而，在豪華的汽車和艱苦的錦標賽事背後，其實他僅是一個普通的孩子，他只是喜歡騎他的越野車，下午打打高爾夫球，和感情融洽的家人一起共度時光。
請觀賞飛行計劃第一集：

17分鐘

Motocross-Wunderkind

Jett trifft sich mit einem anderen ehemaligen Motocross-Wunderkind: Travis Pastrana.

英语 +2

Jett Lawrence
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因此，當他表示有興趣參加實境秀時，他毫不猶豫地創建了飛行計劃的主題——由Lawrence親自挑選一些特別嘉賓及他的家人和生活幕後的故事內容。
這位年輕的澳大利亞籍車手在 11 歲時就曾贏得世界冠軍，從那之後他就再也沒有離開越野車了。 在接下來的幾年裡，整個Lawrence家族離鄉背井，不僅讓Jett的事業蒸蒸日上，也讓他的兄弟Hunter事業發展更順利。
Lawrence在美國許多業餘國家比賽中取得成功之後，他首次亮相職業生涯比賽，並在他的第三次職業超級越野賽中取得了勝利。
然後，眾所周知，Jett今年繼續贏得了他的第一座 AMA Pro 越野摩托車 250 cc冠軍，並且是第一位完成這一目標的澳大利亞人。
不過，也不要讓他的職業成功所欺騙了。 Lawrence 在開始摩托車越野賽之前曾學過嘻哈音樂，並在取得成功的過程中，他讓自己的滑稽個性大放異彩。
Jett Lawrence celebrates at the 250cc Motocross Championship.
Jett Lawrence celebrates at the 250cc Motocross Championship
© Garth Milan / Red Bull Content Pool
Lawrence 表示：我最喜歡的部分是幕後，Hunter家庭的部分，還有我摔跤或胡言亂語的時候。更多時候我們還是小孩子有趣的一面。 我更喜歡這樣，因為每個人都把我們放在這些運動員偶像車手崇拜的位置上，這太棒了，我沒有任何抱怨。 但是，就像我說的那樣，這真的很酷，因為人們實際上看到的是，比如，他補充道：嘿，我們實際上只是騎著越野車玩得很開心的一群普通孩子。
我們實際上只是騎著越野車玩得很開心的一群普通孩子
Jett Lawrence
對於不熟悉Lawrence家族的觀眾，讓我們帶您進一步了解這個關係融洽緊密的澳大利亞籍團體。
飛行計劃中的特色是：Jett 的父親 Darren Lawrence、他的母親 Emma Lawrence、他的兄弟 Tate Lawrence 和他的另一位兄弟 Hunter Lawrence——他們都在 Jett 的職業生涯和整個生活中發揮著關鍵的角色。
Lawrence 表示：我家裡的每個人都有一份工作，就像我的兄弟Hunter一樣。 他在很多事情上協助我。就像一個大哥一樣。然後我父親顯然在騎摩托車的事務上幫助我。還有 [騎行] 的路線，他是一位非常聰明的人。他幫助我很多現實生活中的事情，比如我存在銀行的錢，該如何理財等等。
我媽媽，她為我做飯、洗衣，基本上確保我還活著。還有我的兄弟Tate，他真的總是在臉上掛著微笑。他讓我們保持良好積極的情緒，總是滿臉笑容。所以，是的，每個人都有自己的角色。
Lawrence提到，到目前為止，他的家人在拍攝方面感覺非常好，甚至對未來的更多季節持開放的態度，但聽起來我們可能需要先向Emma Lawrence知會一聲。媽媽有點狀况外。Lawrence承認：如果她事前沒有得到任何告知以確保房子是乾淨的，她會有點不自在。所以這很有趣。
飛行計劃還為 Jett 提供了一個平台，可以與他進行深入討論並展示他迄今為止的一些重大影響，嘉賓包括Travis Pastrana 和 Josh Hansen。Lawrence談到他與Hansen的互動特別有意義，因為他從八歲左右就成了他的粉絲，甚至從那時起就曾與他合影。
Lawrence 回憶道：有趣的是，[照片] 可能就像 10 年前的照片。 那時我好小，真有趣。他補充道：看看那個，就像我們當時見面時，然後下一次見面是我來到加利福尼亞的時候，當時我是在 2018 年底從歐洲回來。
Jett Lawrence and Marc Márquez talk after they ride pit bikes in Austin, Texas, USA.
Jett Lawrence and Marc Márquez chat after they ride pit bikes in Austin
© Michael Starghill / Red Bull Content Pool
Lawrence表示，他對這個系列賽的未來寄予厚望，甚至夢想將Kevin Hart, The Rock, Michael Jordan, Steph Curry 和Cristiano Ronaldo等知名嘉賓帶到這裡，這裡僅舉幾個例子。
影片是在Lawrence美國新購置的住宅拍攝、超級越野賽/摩托車越野賽以及在世界各地不同活動的假期活動，飛行計劃肯定可以充分了解Lawrence在生活上的點點滴滴。
是什麼總讓我想要挑戰極限。只是想獲得更多的動力並試圖贏得勝利。
Jett Lawrence
一直以來，Lawrence都希望飛行計劃可以讓一些粉絲真正瞭解他的生活，讓他們了解他如何跳離高強度又緊張的生活方式——即使生活在危險邊緣是他最喜歡的部分。
是什麼總讓我想要挑戰極限。只是想獲得更多的動力並試圖贏得勝利， Lawrence承認。我的意思是，說實話，你無法獲得任何其他像獲勝的感覺。所以，這種獲勝的感覺才是真正驅使我早上醒來的原因。
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